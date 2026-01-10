Tu peux faire du karting d'hiver sur une piste de 1,4 km à 25 min de Québec
Ton hiver s'annonce plein de fun!
Tu manques d'idée pour occuper tes week-ends cet hiver? On a une suggestion d'activité qui sort de l'ordinaire pour la saison, mais qui pourrait t'offrir exactement ce que tu recherches comme sensation. À moins de trente minutes de la ville de Québec se trouve une piste de karting qui t'invite à peser sur le champignon, même en hiver.
À lire également : Ce sentier glacé féérique de 15 km à 2 h de Montréal te plonge dans une forêt illuminée
C'est au Complexe KCR Karting, à Château-Richer, que se trouve la piste longue de 1,4 kilomètre et large de 8 mètres. Les amateurs et amatrices de sensations fortes peuvent y faire la course dans la neige à partir de 7 ans, avec des options plus rapides à partir de 14 ans, c'est donc une activité qui peut autant être faite entre adultes qu'en famille.
Côté sensations, les karts pour enfants peuvent atteindre jusqu’à 55 km/h, tandis que les karts pour adultes montent jusqu’à 80 km/h, selon le modèle choisi (possibilité de véhicule plus rapide lors des cours de pilotage). Plusieurs formats sont offerts, incluant des courses hivernales de 15 minutes, des formats Grand Prix pour les plus compétitifs, une mini piste pour les enfants de 3 à 6 ans, ainsi que des karts doubles pour rouler à deux, que ce soit un adulte avec un enfant ou deux adultes ensemble.
Pour les prix, il faut compter environ 42 $ à 48 $ par personne pour une course hivernale standard, tandis que les formats Grand Prix débutent autour de 65 $ par personne (taxes en sus).
Avant de réserver, il est important de savoir que plusieurs règles doivent être respectées. L’arrivée est obligatoire 45 minutes avant le départ, des critères de grandeur minimale s’appliquent, le port de chaussures fermées est exigé et le casque est fourni. Une cagoule hygiénique est obligatoire (en vente sur place pour 5 $) et il faut prévoir des vêtements chauds, puisqu’aucun équipement n’est prêté.
Histoire de continuer le plaisir au complexe, le bar Paddock t'attend après ta course, tout comme une salle d'arcades qui fera plaisir à tout le monde. Bref, si tu cherches une activité hivernale qui sort vraiment de l’ordinaire près de Québec, le karting d’hiver pourrait bien être le plan parfait.
Complexe KCR Karting
Prix : À partir de 42,62 $ par enfant et 44,36 $ par adulte
Quand : Sur réservation, du jeudi au dimanche, selon les conditions météorologiques
Adresse : 164, route de Saint-Achillée, Château-Richer, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.