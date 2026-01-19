Un centre d’amusement de 23 000 pi2 avec glissades et mini-golf ouvre à Québec en 2026

Sans oublier l’immense labyrinthe en miroir!

Le module de Bfly Laval. Droite : Le labyrinthe de Bfly Laval.

Un centre d’amusement de 23 000 pi2 ouvre à Québec.

Patrick Beaudy pour BFly | Courtoisie
Éditrice Junior

À Québec, ou n'importe où vraiment, on ne dit pas non à un nouvel endroit pour divertir les enfants. Bonne nouvelle : une nouvelle destination familiale est en train de se préparer et elle promet de devenir un sérieux plan B… même quand il fait beau dehors. Bfly, le concept québécois qui fait voyager petit.e.s et grand.e.s dans un univers rempli de papillons et d’expériences immersives, ouvrira un tout nouveau centre permanent dans la capitale nationale à l’été 2026.

Après avoir testé le terrain avec des installations éphémères qui ont attiré des foules aux Galeries de la Capitale, Bfly passe à l’étape suivante à Québec avec un projet d’envergure qui s’inscrit dans un investissement privé de plus de 12 millions $, partagé avec une autre ouverture majeure à Laval.

Oui, Laval a déjà droit à son centre depuis la fin décembre, mais du côté de Québec, l’attente promet d’être récompensée. Le futur Bfly de la capitale prendra place sur le boulevard de l’Ormière, dans un bâtiment conçu sur mesure pour accueillir l’expérience complète. On parle de 23 000 pieds carrés, capables de recevoir jusqu’à 400 visiteurs et visiteuses en même temps. Bref, assez grand pour impressionner autant les enfants que les parents.

Le labyrinthe de Bfly Laval.

Le labyrinthe de Bfly Laval.
Patrick Beaudy pour BFly | Courtoisie

Au menu : les célèbres volières où des centaines de papillons exotiques volent librement, le plus grand labyrinthe de miroirs jamais créé par Bfly, mais aussi deux grosses nouveautés.

Un jeu de mini-putt \u00e0 Bfly Laval.

Un jeu de mini-putt fluo.
Patrick Beaudy pour BFly | Courtoisie

Un mini-golf de 18 trous sur le thème de la jungle, avec une ambiance qui passe du jour à la nuit, et un immense module de jeux intérieur sur quatre étages rempli de glissades et de défis physiques.

Le module de Bfly Laval

Le module de Bfly Laval.
Patrick Beaudy pour BFly | Courtoisie

Ajoute à ça des salles de fêtes privées et une aire de restauration, et tu obtiens une destination qui se prête autant aux sorties spontanées qu’aux fêtes d’anniversaire.

En attendant l’ouverture officielle à Québec prévue en juin 2026. L’installation actuelle aux Galeries de la Capitale reste accessible jusqu’au 15 mars, juste à temps pour la relâche. Après ça, Bfly tournera une page… et en ouvrira une beaucoup plus grande, plus immersive et franchement plus spectaculaire.

Bfly Québec

Quand : Ouverture prévue en juin 2026

Adresse : 6525, boul. de l’Ormière, Québec, QC

Site Internet de Bfly

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

