Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo dans le Grand Montréal en mars

Le marché se calme, mais les prix, eux, continuent de grimper. 👀

Des maisons en rangée à Montréal.

Il faut un salaire allant jusqu'à 115 000 $ pour se permettre une maison ou un condo dans le Grand Montréal.

Tu penses sérieusement à devenir proprio dans le Grand Montréal? Avant de visiter des maisons ou de tomber en amour avec un condo, il y a une question incontournable à te poser : est-ce que ton revenu suit? Les toutes dernières données du marché immobilier montréalais donnent une image assez claire de ce que ça prend pour franchir le pas.

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier ses statistiques mensuelles pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, compilées à partir de la base de données Centris. Le portrait qu'elles brossent? Un marché qui retrouve un certain équilibre, mais où les prix ne font pas de cadeau.

Le nombre de transactions résidentielles a légèrement reculé dans la région en février, avec environ 3 930 ventes enregistrées, soit 3 % de moins qu'à la même période l'an dernier. Ce ralentissement touche surtout les copropriétés (-7 %), alors que les maisons unifamiliales tiennent mieux (-1 %) et que les plex tirent même leur épingle du jeu avec une légère progression (+1 %).

Bonne nouvelle pour les acheteurs et acheteuses de condos : l'offre a explosé. Les inscriptions en vigueur dans ce segment ont grimpé de 20 %, dépassant désormais leur moyenne historique sur dix ans, selon l'APCIQ. Autrement dit, tu as plus de choix qu'avant si tu magasines un condo — et un peu plus de marge pour négocier, surtout sur l'île.

Du côté des maisons unifamiliales, la situation reste favorable aux vendeurs et vendeuses. L'inventaire est encore limité dans les couronnes nord et sud, ce qui maintient la pression sur les prix malgré la baisse d'activité.

Voici ce que ça coûte en ce moment selon le type de propriété :

  • Maison unifamiliale : 639 000 $ (+7 % en un an)
  • Copropriété (condo) : 430 000 $ (+2 % en un an)
  • Plex (2 à 5 logements) : 850 000 $ (+8 % en un an)

Ces prix concernent l'ensemble de la RMR. Sur l'île de Montréal spécifiquement, les montants sont généralement plus élevés.

Quel salaire faut-il pour acheter une maison unifamiliale à 639 000 $?

Les institutions financières recommandent généralement de ne pas dépasser 35 % de ton revenu brut pour couvrir tes coûts de logement (versement hypothécaire, taxes, chauffage, assurance). En tenant compte d'une mise de fonds minimale et d'un taux hypothécaire autour de 4,5 % sur 25 ans, voici à quoi ressemble le calcul :

Mise de fonds minimale

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur les 139 000 $ restants = 13 900 $
  • Total : 38 900 $

Montant à financer

  • 639 000 $ − 38 900 $ = 600 100 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans)

  • Environ 3 300 $ par mois

Revenu brut annuel recommandé

  • Environ 113 000 $ à 115 000 $ par année

Quel salaire faut-il pour acheter un condo à 430 000 $?

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 430 000 $ = 21 500 $

Montant à financer

  • 430 000 $ − 21 500 $ = 408 500 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans)

  • Environ 2 270 $ par mois

Revenu brut annuel recommandé

  • Environ 78 000 $ à 80 000 $ par année

Pour le condo, n'oublie pas d'ajouter les frais de copropriété mensuels à ton calcul — ils peuvent varier de quelques centaines à plus de 1 000 $ selon l'immeuble, ce qui peut faire bouger le seuil de revenu requis.

Même si le marché montre des signes de modération, les délais de vente restent courts. Une maison unifamiliale trouve preneur en moyenne en 39 jours, un plex en 48 jours, et un condo en 53 jours. Ces chiffres sont tous en baisse par rapport à l'an passé, ce qui confirme que la demande reste bien présente malgré le contexte.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

