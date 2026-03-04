Les Traîtres 3 : les 22 candidats sont dévoilés et tu vas reconnaître quelques visages
Ça commence bientôt! Être « Insta-famous », est-ce que ça aide dans le manoir? 👀
Les fans de l'émission québécoise Les Traîtres n'ont plus longtemps à attendre : la troisième saison de cette téléréalité à suspense débarque sur Noovo et Crave en avril et les visages des personnes qui s’aventureront dans le manoir de la trahison sont enfin dévoilés.
À lire également : Occupation Double dévoile sa destination et les maisons pour la saison 2026 sont WOW
Karine Vanasse reprend son rôle d'hôtesse pour accueillir cette nouvelle cohorte sélectionnée pour sa vivacité d’esprit, son sens de la manipulation et son talent à mentir avec aplomb. Les 22 personnes participantes devront s’allier, trahir et surtout survivre aux bannissements des Traîtres (ou flouer tout le monde en tant que Traître, c'est selon), afin de mettre la main sur une cagnotte pouvant atteindre 100 000 $.
Des visages que tu vas reconnaître
Ce qui rend cette téléréalité particulièrement excitante? Les profils des personnes participantes, toujours variés et surprenants. Parmi les plus intrigants, on retrouve des personnalités aussi variées qu'un prêtre, une médium, un artiste de cirque, un hypnothérapeute, des détectives privés, un thanatologue et un chasseur de têtes. Un mélange qui promet des alliances surprenantes et des trahisons spectaculaires.
D’ailleurs, tu pourrais en reconnaître quelques-unes, puisque trois personnes qui deviendront pensionnaires du manoir sont assez connues sur les réseaux sociaux.
Geneviève Laforce
Créatrice de contenu queer montréalaise comptant 185 000 personnes abonnées sur Instagram et 562 500 sur TikTok, elle aborde divers sujets, comme les voyages, la mode et la gastronomie. Elle utilise également sa plateforme pour sensibiliser son public aux réalités queer et aux enjeux féministes, le tout avec une touche d’humour. Elle a aussi coanimé Rainbows & Orgasms.
Jacob Grégoire
Artiste et performeur de cirque spécialisé en acrobaties, Jacob fera lui aussi son entrée au manoir. Connu pour ses vidéos spectaculaires mêlant parkour et figures aériennes, il cumule près de 1,9 million d’abonnements sur Instagram et 1,1 M sur TikTok, ce qui en fait la personne participante ayant la plus grande communauté en ligne cette saison.
Younes El Moustir | 12 200 abonné.e.s sur Instagram
Un peu moins viral, mais tout de même reconnaissable : Younes El Moustir, courtier immobilier résidentiel et commercial à Montréal, a multiplié les apparitions télé pour parler de son expertise dans le marché immobilier.
Javier Leon
Artiste et coiffeur reconnu dans le milieu artistique, Javier Leon rassemble plus de 12 600 followers sur Instagram. Collaborateur pour L’Oréal sur des projets d’envergure, il s’est taillé une place dans l’industrie grâce à son sens créatif et à son expertise capillaire. Personnalité queer assumée, il met également de l’avant son identité et son univers artistique à travers ses plateformes sociales.
Les 22 participants et participantes
Les 22 personnes qui participent à Les Traîtres, sur Crave et Noovo dès le 6 avril.Les Traîtres | Noovo
La saison de 11 épisodes sera présentée les lundis à 20 h, dès le 6 avril.
Bonne nouvelle pour les fans de l'émission : une quatrième saison est déjà confirmée, avec un tournage prévu au printemps 2026 et une diffusion attendue en 2027. Du côté anglophone, The Traitors Canada a aussi confirmé une quatrième saison sur CTV et Crave.
- La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir ›
- Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise ›
- Occupation Double dévoile sa destination et les maisons pour la saison 2026 sont WOW ›
- Normand D’Amour s’ouvre sur ce qu’on n’a pas vu à Big Brother et dit qui n’aura pas son vote ›