Tout ce que tu veux savoir sur la nouvelle téléréalité «Hors Réseau : l’expérience» de Crave
Ça s'annonce intense!
Attention aux fans de téléréalité et de célébrités québécoises : une toute nouvelle émission intitulée Hors Réseau : l’expérience débarque sur les ondes de Crave à la fin de l'hiver. Animée par Danick Martineau, cet ajout dans la programmation du petit écran te permettra de voir comment se débrouillent les personalités très présentes sur les réseaux sociaux, quand le wi-fi est loin, très loin, d'être accessible.
Ça t'intrigue? Alors voici tout ce que tu veux savoir sur le petit nouveau du paysage télévisiuel de la belle province.
Quelle est la date de la première?
C’est dès le 4 mars, sur Crave Canada, que tu pourras regarder cette toute nouvelle émission. Si tu n’es pas encore abonné.e à cette plateforme, qui offre beaucoup de contenu en français, dont des séries originales québécoises, tu peux le faire à partir de 11,99 $ par mois directement sur le site de Crave. Si tu es déjà membre Prime, tu peux aussi te procurer la chaîne, au même prix, via Prime Video.
Quel est le concept?
Cette nouvelle téléréalité est la première adaptation du format d’aventure The Lost Ones, un concept né au Danemark sur TV2 et imaginé par Strong Productions.
Dans cette émission, dix personnalités connues, très présentes sur les réseaux sociaux, sont abandonnées aux quatre coins d'un territoire sauvage de 265 km², à Kenauk Nature, dans l’Outaouais. Aucun cellulaire, zéro réseaux sociaux, et le nécessaire minimum. Seulement une radio, un peu d’équipement… et leur débrouillardise pour survivre, se parler et travailler ensemble.
Au début, tout le monde est isolé, alors chaque membre de la cohorte a comme mission de retrouver les autres à l'aide d'une carte. Une fois le groupe formé, les épreuves collectives commencent, alors que celles-ci leur permettent de mettre la main sur des cylindres contenant chacun une partie du grand prix en argent.
Et attention : pour se rendre à la toute dernière étape, les participant.e.s doivent absolument avoir un cylindre. À ce stade du jeu, les aptitudes sociales, le courage et les alliances deviennent aussi importants que la force physique.
La dernière phase, appelée l’évacuation, pousse les candidat.e.s à leurs limites. Ils et elles doivent réussir à sortir de la forêt avec les cylindres qu’ils et elles ont réussi à conserver. Plusil y en a, plus le montant du grand prix augmente. Autrement dit : rien n’est gagné tant que les participant.e.s n’ont pas quitté la forêt.
Combien d'épisodes y aura-t-il?
La saison de Hors Réseau : l'expérience, sera dicvisé en neuf épisodes de 60 minutes.
Qui sont les personnalitées de l'aventure?
Une belle brochette de personnalités publique est à l'honneur. Humoristes, comédien.ne.s, créateurs et créatrices de contenu, voici les noms des participants et participantes de cette première saison intrigante :
Amorella Lenga, Brendan Mikan, Charles-Antoine Des Granges, Joanie Grenier et Sam-Éloi Girard, Antoine Olivier Pilon, Pascale de Blois, Éléonore Lagacé, Kevins-Kyle Lambert et Marylène Gendron.
Si tu veux en savoir un peu plus sur la cohorte, on te présente chaque vedette juste ici.
Quel est le prix à gagner
En accumulant tous les cylindres, les vedettes peuvent remporter un montant total de 25 000 $. Cela dit, une dernière twist attend les célébrités, alors qu’une décision cruciale devra être prise : partager le magot équitablement… ou penser à soi avant tout.