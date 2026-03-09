Survivor Québec dévoile la date de sa grande première et plusieurs nouveautés (VIDÉO)
C'est pour très bientôt!
Si tu attends le retour de Survivor Québec, sache que la prochaine saison commence bientôt et qu’on a déjà droit à un premier aperçu de ce qui attend les joueurs et joueuses. À quelques semaines de la grande première, Noovo et Crave ont dévoilé les premières images de la quatrième saison, tournée cette fois au Panama plutôt que sur les îles des Philippines.
C’est le 9 mars que ces images ont été partagées, donnant un avant-goût d’une édition qui s’annonce particulièrement intense. Dès les premières minutes, la tension se fait sentir alors que les participants et participantes réalisent rapidement que chaque décision pourrait avoir un impact majeur sur leur parcours.
Pour cette nouvelle saison, l’animateur Patrice Bélanger accueille une cohorte de 18 joueurs et joueuses, cette fois répartis en trois tribus de six personnes. Tous et toutes sont propulsé.e.s au cœur de l’archipel de Las Perlas, au Panama, où les stratégies commencent rapidement à se mettre en place. Alliances, manipulations et décisions difficiles seront au rendez-vous alors que chaque personne tentera de se rendre jusqu’au bout.
Comme toujours, le but reste le même : survivre aux défis, naviguer les dynamiques sociales et espérer repartir avec le grand prix de 100 000 $ ainsi que le titre convoité de « Dernier survivant ».
Une nouveauté s’ajoute aussi cette année avec La Réunion, un épisode spécial présenté le dimanche suivant la finale. Tous les joueurs et joueuses de la saison s’y retrouveront pour revenir sur les moments forts de l’aventure et discuter de ce qu’ils et elles ont vécu pendant leur passage dans le jeu.
Si tu veux suivre tout ça dès le début, l'émission sera diffusée du dimanche au jeudi à 19 h dès le 5 avril sur Noovo et sur Crave. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui veulent toujours plus de cette aventure : le dimanche, l’épisode sera d’une durée de 90 minutes, avant de laisser place à Survivor Québec en prolongation à 20 h 30. À noter que l’an dernier, l’émission était diffusée le dimanche à 20 h dans un format de 60 minutes.
Ça commence bientôt, alors reste à l'affut!
