Les 18 candidats qui participent à Survivor Québec 4 ce printemps sont dévoilés
Tu vas reconnaître plus d'un visage! 👀
La nouvelle cohorte est annoncée, et l'objectif est toujours le même : devenir le ou la « Dernier.ère survivant.e », afin d'empocher 100 000 $. La téléréalité chargée d'émotions dans des conditions extrêmes, Survivor Québec, revient ce printemps sur Noovo et Crave avec une quatrième saison qui s'annonce plus intense que jamais, toujours sous la barre de Patrice Bélanger.
Cette fois, 18 candidat.e.s, âgé.e.s de 23 à 52 ans, s'affrontent dans l'archipel de Las Perlas, au Panama. Pendant 40 jours : faim, isolement, épreuves physiques et jeux de stratégie.
Venu.e.s des quatre coins du Québec et même du Nouveau-Brunswick et issus de milieux très variés, d’infirmière à charpentier-menuisier, en passant par agent de bord et agronome, ces personnes qui n'ont pas froid aux yeux prouvent une fois de plus que tout le monde peut jouer à Survivor... Mais seuls les plus stratèges, résilient.e.s et audacieux.ses réussiront à se rendre jusqu’au bout.
Cette nouvelle saison réserve aussi son lot de surprises, et surtout, des visages connus. On retrouve Kathrine, de la saison 3, en quête de rédemption, Isabelle Gauvin, la femme de Luc Poirier que tu as vue à VIE$ DE RÊVE, Kate, la fille de Pierre Vercheval, ancien joueur de football et animateur sportif, la personnalité du Web Orange Lessard, et même la toute première personne trans, Alex, à participer à Survivor Québec.
Découvre les 18 candidat.e.s qui tenteront de marquer l'histoire de Survivor Québec ci-bas.
Elise
48 ans, Infirmière clinicienne — Lac Supérieur
Élise travaille depuis une décennie comme infirmière spécialisée dans les évacuations médicales dans le Nord québécois, un métier qui l'a forgée pour affronter les situations difficiles avec sang-froid et ingéniosité. Son expérience en soins de fin de vie lui a appris à vivre pleinement chaque instant, ce qui explique son goût prononcé pour les voyages et l'exploration. À la fois aventurière aguerrie et bricoleuse accomplie, elle a parcouru la planète à deux reprises et entretient même ses propres motos. Dans la compétition, son leadership discret mais efficace et sa capacité à unir les gens pourraient bien faire d'elle une joueuse redoutable.
Isabelle
46 ans, Entrepreneure et philanthrope — Rive-Sud
Isabelle souhaite démontrer qu'elle ne se résume pas à son image de « femme d’un homme fortuné » et désire faire tomber les préjugés à son sujet. Malgré son petit gabarit, elle possède une condition physique solide et se distingue par sa capacité à tisser rapidement des liens authentiques avec les autres. Son attachement profond à ses proches constitue à la fois sa motivation et sa vulnérabilité, tout comme sa tendance à privilégier ses émotions dans ses décisions. Rigoureuse et déterminée, elle devra trouver l'équilibre entre sa grande sensibilité et les exigences stratégiques du jeu pour aller loin dans la compétition.
Karol Ann
32 ans, Coordonnatrice artistique — Chicoutimi
Karol Ann est une personne débordante de vitalité qui fonctionne à l'instinct et vit chaque moment avec intensité. Elle considère son TDAH comme un atout qui lui permet de percevoir des détails échappant aux autres, une qualité qui lui a déjà permis de dénicher une idole d'immunité cachée. Originaire de Thetford Mines et établie au Saguenay, elle reconnaît que sa nature impulsive peut la desservir lorsque ses émotions prennent le dessus. Incapable de suivre un plan rigide, cette joueuse imprévisible mise entièrement sur son flair, ce qui pourrait autant séduire ses alliés que semer le trouble dans son entourage.
Kate
27 ans, Gestionnaire de projets — Montréal
Selon son profil officiel, Kate est décrite comme la « golden girl » de cette quatrième saison. » Elle combine une excellente forme physique et une assurance naturelle héritée de son parcours sportif. Fille de Pierre Vercheval, ancien joueur de football et animateur sportif, elle a développé grâce au volleyball de compétition une grande discipline et une aptitude à performer sous pression. Derrière son apparence se cache une compétitrice acharnée et une passionnée de l'émission, dotée d'une fine compréhension des dynamiques sociales. Son ambition ne se limite pas à vivre l'aventure : elle vise la première place et possède les outils stratégiques pour y parvenir discrètement.
Kathrine
52 ans, Courtière en immobilier — Lorraine
Kathrine revient dans la compétition après avoir dû abandonner la saison précédente en raison d'une blessure survenue lors d'une épreuve, alors qu'elle occupait une position avantageuse dans le jeu. Mère de cinq enfants, elle allie une apparence chaleureuse et bienveillante à un redoutable sens tactique qui lui permet de créer des liens solides tout en manœuvrant habilement. Consciente que son statut de revenante fera d'elle une cible immédiate, elle accepte ce handicap avec sérénité et détermination. Cette participante aguerrie est motivée par un profond désir de terminer ce qu'elle a commencé et de démontrer qu'elle possède toujours les qualités nécessaires pour remporter la victoire.
Kelly-Ann
23 ans, Journaliste — Bouctouche (Nouveau-Brunswick)
Kelly-Ann est une personnalité extravertie et attachante qui assume pleinement ses origines acadiennes et sa façon directe de communiquer. Vivant avec l'alopécie depuis son enfance, elle a transformé cette épreuve en force et souhaite aujourd'hui utiliser sa visibilité pour sensibiliser le public plutôt que de dissimuler sa condition. Ancienne patineuse artistique maintenant animatrice radio et journaliste, elle possède l'assurance nécessaire pour s'imposer sans craindre le jugement des autres. Initiée aux subtilités du jeu par sa mère passionnée de l'émission, elle compte se démarquer en restant fidèle à elle-même et en occupant pleinement l'espace.
Aya
35 ans, Cheffe de produits – Montréal
Aya a grandi entre le Québec et la Côte d'Ivoire, une double appartenance culturelle qui a façonné sa personnalité affirmée et sa conscience aiguë de l'image qu'elle renvoie. Perfectionniste et méticuleuse dans tout ce qu'elle entreprend, elle aime maîtriser les situations et ne révèle d'elle-même que ce qu'elle juge stratégiquement utile. Elle se définit comme une antagoniste charismatique, capable de décoder rapidement les rapports de force pour se placer avantageusement. Directe et sans filtre, elle assumera pleinement un style de jeu audacieux et personnalisé, sans craindre de bousculer les conventions.
Maria
32 ans, Conseillère voyages — Trois-Rivières
Maria possède un parcours atypique qui l'a menée du Venezuela à l'Italie avant de s'établir seule au Québec à l'âge de 21 ans. Son passage dans une école militaire lui a appris à évoluer dans des environnements instables, tandis que les telenovelas de son enfance lui ont enseigné l'art de la persuasion et du jeu subtil. Elle se perçoit comme une joueuse sociale capable de fédérer les autres tout en gardant une part de calcul assumé. À l'aise dans le chaos là où ses adversaires risquent de perdre pied, elle compte utiliser son charme naturel pour influencer discrètement le cours des événements à son avantage.
Maryéva
38 ans, Relation médias — Montréal
Maryéva est issue d'une famille haïtienne où l'éducation, l'engagement social et le sport ont façonné ses valeurs de discipline et de persévérance. Sa prestance naturelle et son tempérament posé font d'elle une médiatrice respectée, habituée à apaiser les tensions et à maintenir l'harmonie dans son entourage. Ancienne rugbyeuse avec les Carabins de l'Université de Montréal, elle conserve un esprit combatif malgré une blessure qui a ralenti sa pratique sportive. Maryéva aborde cette aventure comme un défi personnel à une étape importante de sa vie. Si elle gagne, elle souhaite redonner à la Maison d’Haïti.
Alex
31 ans, Producteur en cinéma — Montréal
Alex participe à l'aventure avec la volonté affirmée de représenter la communauté trans et de partager son parcours de transition qui l'a profondément transformé. Derrière son humour et son énergie communicative se trouve une personne sensible qui ne se dévoile qu'à ceux qui gagnent sa confiance. Son gabarit modeste et sa nature discrète pourraient constituer des atouts stratégiques dans un jeu où attirer l'attention n'est pas toujours souhaitable. Téméraire et entier dans tout ce qu'il entreprend, ce compétiteur au caractère bien trempé possède le potentiel pour devenir à la fois un favori du public et un adversaire redoutable.
Benjamin
31 ans, Agent de bord — Otterburn Park
Benjamin possède un charme naturel et une légère audace qui donnent spontanément envie de se rallier à lui. Son métier d'agent de bord l'a habitué à gérer les imprévus et à établir rapidement des contacts, des aptitudes qui lui seront utiles dans le jeu. Il assume un style de joueur direct et confrontant, peu enclin à la diplomatie et prêt à bousculer ses adversaires sans détour. Sa transparence émotionnelle pourrait toutefois le desservir, car il peine à masquer ce qu'il ressent ou ce qu'il prépare.
Jacques
38 ans, Agronome — Québec
Jacques est un homme imposant au tempérament bienveillant. Travaillant comme agronome au ministère de l’Environnement, tu le devines : il est profondément attaché à la nature. Son impressionnant bagage sportif, incluant les arts martiaux (ceinture noire de ninjutsu), le soccer et le powerlifting, lui confère une combinaison rare de puissance physique et de discipline mentale. L'histoire de sa famille, ayant fui le conflit libanais, a nourri chez lui une résilience profonde et un sens aigu de l'engagement. Leader dans l'âme qui s'identifie à la figure du guerrier, il devra canaliser son instinct de meneur pour éviter de paraître trop directif auprès de ses coéquipiers.
Jean-Marie
32 ans, Expert en financement — Brossard
Jean-Marie est un homme de grande stature au tempérament chaleureux, fier de son héritage sénégalais, malien et congolais, établi au Québec depuis 2018. Élevé par une mère monoparentale en banlieue parisienne qu'il considère comme un modèle de courage, il continue de soutenir sa famille malgré la distance. Doté d'un sens naturel du collectif et d'une grande capacité à décrypter les comportements humains, il valorise l'entraide et l'authenticité tout en sachant que le jeu mettra ces principes à l'épreuve. Stratège discret, il compte dissimuler son expertise en financement pour éviter d'être perçu comme une menace analytique, bien décidé à jouer avec intégrité mais en servant d'abord ses propres intérêts.
Martin
50 ans, Enseignant en biologie — Chicoutimi
Martin est un enseignant de biologie à la personnalité entière et à l'assurance assumée, qui provoque rarement l'indifférence autour de lui. Esprit cartésien revendiquant un faible niveau d'empathie, il privilégie les arguments factuels et rejette les raisonnements guidés par l'émotion. Attiré par les défis hors du commun au point d'avoir postulé pour devenir astronaute, il aborde la compétition avec l'unique objectif de l'emporter face à des adversaires de calibre. Son tempérament intense et sans filtre pourrait soit souder son équipe, soit générer des tensions importantes au sein du groupe.
Rémi
34 ans, Poseur d’armature — Saint-Jean-sur-Richelieu
Rémi possède un charisme naturel et un pouvoir de persuasion qui lui permettent de rallier les gens sans difficulté apparente. Derrière son image de séducteur audacieux se trouve un père pour qui son fils représente la priorité absolue. Habitué aux rôles de meneur dans ses équipes sportives passées, il préfère cette fois se positionner comme bras droit stratégique plutôt que chef visible, sachant que l'influence discrète est plus efficace que le leadership exposé. Ancien vendeur automobile ayant affiné l'art de se rendre indispensable avant de manœuvrer, ce joueur au tempérament encore impulsif pourrait devenir un adversaire particulièrement dangereux s'il progresse loin dans la compétition. Il compte d'ailleurs occuper le rôle de « vilain » cette saison. À surveiller.
Simon
36 ans, Ingénieur — Saguenay
Simon est né avec une surdité profonde qui ne l'a jamais empêché de repousser ses limites, ayant grandi dans une famille résolue à lui offrir un parcours sans barrières. Cette condition l'a amené à développer une lecture labiale précise et une capacité remarquable à décoder les émotions et les non-dits, des aptitudes précieuses pour percevoir les dynamiques cachées du jeu. Ingénieur et père de famille, il apporte une approche méthodique et une endurance exceptionnelle forgée par huit compétitions Ironman, incluant une participation au championnat mondial à Hawaï. Son tempérament posé et son sens aigu de l'observation en font un coéquipier de valeur autant qu'un compétiteur à ne pas sous-estimer.
Stéphan (Orange Lessard)
34 ans, Charpentier-menuisier — Terrebonne
Stéphan, que tu connais peut-être sous le nom d'Orange Lessard, est authentique, généreux et attaché à ses valeurs. Sa vie à la campagne avec sa conjointe et ses chiens contraste avec son parcours diversifié en animation, musique et théâtre. Le tout lui confère une polyvalence créative utile pour divertir et maintenir l'esprit d'équipe. Moins axé sur la stratégie pure, il mise sur sa débrouillardise, son talent d'improvisateur et son endurance acquise par le travail manuel. Son ambition est de démontrer qu'on peut l'emporter en restant authentique et loyal, en se rendant indispensable par la création de liens véritables avec ses coéquipiers.
Timmy
35 ans, Globe-trotter — Paspébiac
Timmy est un aventurier passionné originaire de la Baie des Chaleurs, ayant parcouru plus de cinquante pays et vécu des expéditions extrêmes allant des sommets himalayens à la traversée de déserts africains. Les enseignements de survie transmis par son grand-père lui seront particulièrement utiles pour affronter les conditions de l'île. Doté d'une aisance sociale remarquable et d'un talent naturel pour raconter des histoires, il établit facilement des connexions avec son entourage. Il perçoit cette compétition moins comme une épreuve physique que comme un test de caractère où il pourra mesurer les limites de sa détermination et de ses principes.
