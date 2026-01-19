La Voix vient tout juste de commencer et un candidat fait déjà exploser les réseaux sociaux
« La Voix peut arrêter les auditions. On a notre gagnant! »
Ça y est : après deux ans hors des ondes, tandis que ce sont les recrues de Star Académie qui occupaient ton écran le dimanche soir à TVA, la onzième saison de La Voix a fait sa grande première ce 18 janvier dernier. Les coachs Roxane Bruneau, Corneille, France D'Amour et Mario Pelchat se sont installé.e.s sur leurs fauteuils rotatifs, prêts et prêtes à peser sur le bouton montrant leur intérêt pour les candidat.e.s, mais aussi pour bloquer et chuter les autres mentors afin d'influencer les décisions en leur faveur.
À lire également : Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise
Lors de cet épisode, neuf personnes ont été sélectionnées par les célébrités, soit deux par équipe, sauf pour celle de Mario Pelchat, qui compte déjà trois chanteurs et chanteuses sur le total de dix places. Si le public avait de beaux mots à dire sur les réseaux sociaux à propos de chaque voix, un nom a clairement volé la vedette.
Olympe, le participant d'origine française qui a choisi de faire partie de la team Corneille, a fait réagir bien des gens alors que plus de 1 500 commentaires ont été laissés sous la photo de sa performance sur la page Facebook de l'émission, en date du 19 janvier à 8 h 45.
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
Alors qu'il a chanté S.O.S. d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine et Starmania, les quatre fauteuils se sont retournés et plusieurs fans se sont dit.e.s bouche bée devant sa performance, comme cette personne qui a montré son enthousiasme devant tout ce talent :
« Wow! Wow! Et rewow! J’ai adoré… Une voix aux mille talents, riche, aux mille tons, aux intonations… Une chanson tellement difficile, mais tu l’as rendue d’une manière incroyablement magnifique… Chapeau, Olympe! »
D'autres ont avoué avoir eu la chair de poule en regardant ce moment de télévision marquant :
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« J’ai eu des frissons, wow, quelle belle voix. »
Mais ce n'est pas tout. Certains et certaines pensent même qu'il sera le grand gagnant de cette édition.
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« On a le gagnant de La Voix 2026. Saison terminée. »
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« À quoi bon attendre deux mois avant de dévoiler le gagnant… ce mec… il déchire tout simplement! Quel talent!
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« Omg, je l’adore, il finira grand gagnant 2026. »
Un commentaire au sujet de Olympe laissé sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« La Voix peut arrêter les auditions. On a notre gagnant. »
Les commentaires ci-haut dévoilent que plusieurs pensent ainsi, alors qu'ils détiennent tous plusieurs mentions « j'aime ». Bon, après des années de ce concept, on sait qu'on ne peut pas parler trop vite. Mais Olympe, qui a déjà quatre albums à son nom, a su charmer les coachs ainsi que le public, et il sera intéressant de le voir évoluer à travers les étapes, alors qu'il s'est rendu en finale lors de la version française de l'émission.
Après avoir mis sa carrière sur pause, il souhaite recommencer à faire ce qu'il aime, ce qui explique pourquoi il s'est inscrit à La Voix, ici, au Québec.
Les « Duels » débuteront le 22 février sur les ondes de TVA, et ce sera le moment de l'observer en action, face aux autres concurrents et concurrentes.