12 articles d'épicerie au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi
Avec des différences allant jusqu'à 40 $ par 100 g, ça vaut le coup d'œil!
Quand vient le temps de réduire ta facture d’épicerie, chaque petit dollar compte. Parfois, les différences de prix ne se jouent pas nécessairement entre deux grandes bannières… mais aussi dans le choix d’acheter en vrac. On a donc comparé les prix chez Bulk Barn et chez Maxi pour voir où certains essentiels reviennent moins cher. Des épices aux noix en passant par quelques indispensables du garde-manger, tu découvriras douze articles qui sont plus avantageux lorsque tu les achètes en vrac.
En plus d'offrir des prix plus compétitifs sur certains items, Bulk Barn te permet d'acheter la quantité exacte dont tu as besoin pour chaque produit. Un bel avantage qui te permettra de réduire le gaspillage lorsque tu as besoin d'une petite quantité d'un ingrédient spécifique pour une recette.
Aussi, tu peux même apporter tes propres contenants réutilisables et profiter d’un rabais de 15 % le dimanche. Bref, une option qui peut être bénéfique pour ton budget… et pour la planète.
Amandes salées
Les amandes salées sont vendues à meilleur prix chez Bulk Barn.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 2,64 $ par 100 grammes
Maxi : 3,50 $ par 100 grammes
Les amandes salées sont parfaites en guise de collation rapide ou pour ajouter un peu de croquant à tes salades. En les achetant en vrac, tu peux ajuster la quantité selon tes besoins et économiser au passage. Une option pratique et avantageuse, surtout si tu en consommes régulièrement.
Pacanes en moitiés
Pour te procurer des pacanes à bon prix, Bulk Barn est la bannière la plus avantageuse comparativement à Maxi.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 3,38 $ par 100 grammes
Maxi : 3,79 $ par 100 grammes
Les pacanes en moitiés sont idéales pour les desserts, les salades ou même à grignoter telles quelles. En vrac, elles reviennent souvent moins chères que les formats préemballés. Un bon réflexe si tu cuisines souvent ou si tu aimes ajouter une petite touche gourmande à tes plats.
Ciboulette séchée
La poudre d'ail est meilleur marché chez Bulk Barn.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 13,75 $ par 100 grammes
Maxi : 50 $ par 100 grammes
La ciboulette séchée est un ingrédient qui rehausse facilement les soupes, les trempettes ou les omelettes. Comme on l’utilise en petite quantité, l’achat en vrac permet d’éviter de payer pour un gros pot que tu ne finiras pas. Résultat : moins de gaspillage et belles économies.
Assaisonnement bagel tout garni
Maxi et Bulk Barn vendent de l'assaisonnement bagel tout garni et c'est au Bulk Barn que tu peux trouver le meilleur deal.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 2,09$ par 100 grammes
Maxi : 8,91 $ par 100 grammes
L’assaisonnement « bagel tout garni » est devenu un incontournable en cuisine. Que ce soit pour rehausser les œufs, les avocats ou du fromage à la crème, une petite pincée suffit pour ajouter du punch à ton plat. En vrac, tu peux vraiment économiser comparativement aux petits contenants en épicerie.
Poudre d'ail
La poudre d'ail est meilleur marché chez Bulk Barn.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 1,56 $ par 100 grammes
Maxi : 1,67 $ par 100 grammes
Si tu utilises souvent de l’ail en poudre, le vrac peut être avantageux. Chez Bulk Barn, le prix demeure plus bas, même lorsqu’on le compare à celui de la marque maison du Maxi.
Sel rose himalayen
Pour te procurer du sel rose himalayen à bon prix, Bulk Barn est la bannière la plus avantageuse comparativement à Maxi.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 1,19 $ par 100 grammes
Maxi : 1,87 $ par 100 grammes
Le sel rose himalayen est apprécié pour son goût délicat et sa polyvalence. En vrac, il est souvent plus avantageux que les moulins déjà remplis vendus en magasin. Une façon simple d’avoir un produit de qualité à moindre coût.
Maïs à éclater
Les grains de maïs en vrac sont meilleur marché chez Bulk Barn.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 0,51 $ par 100 grammes
Maxi : 0,71 $ par 100 grammes
Fan de popcorn? Procure-toi du maïs en grain en vrac afin de pouvoir te préparer un bol qui rivalise avec les formats offerts au cinéma. Le Bulk Barn offre même des assaisonnements dédiés à ce délicieux snack, ce qui te permet de tester différentes saveurs et de créer un bol parfaitement à ton goût.
Chapelure panko
Maxi et Bulk Barn vendent de la chapelure panko et c'est au Bulk Barn que tu peux trouver le meilleur deal.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 1,37 $ par 100 grammes
Maxi : 1,98 $ par 100 grammes
La chapelure panko est parfaite pour obtenir une texture croustillante sur le poulet, le poisson ou les légumes. Plutôt que d’acheter une boîte complète, le vrac te permet de rentrer chez toi avec de petites quantités, histoire que la chapelure demeure toujours fraîche et bien croquante.
Fromage parmesan
Pour te procurer du parmesan à bon prix, Bulk Barn est la bannière la plus avantageuse comparativement à Maxi.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 3,93 $ par 100 grammes
Maxi : 6,25 $ par 100 grammes
Que tu l’utilises pour rehausser un plat de pâtes ou pour tester une nouvelle recette, le parmesan reste un indispensable du frigo. En l’achetant au poids, tu peux économiser plus 2 $ par 100 g, ce qui représente une différence non négligeable à long terme.
Orzo
Pour te procurer de l'orzo à bon prix, Bulk Barn est la bannière la plus avantageuse comparativement à Maxi.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 0,54 $ par 100 grammes
Maxi : 0,59 $ par 100 grammes
L’orzo est une pâte polyvalente qui fonctionne aussi bien en salade qu’en plat chaud. En vrac, son prix au poids peut être plus intéressant que les boîtes traditionnelles. Idéal pour varier tes recettes sans faire grimper ta facture.
Beurre d'arachide croquant
Le beurre d'arachide croquant en vrac est bon marché chez Bulk Barn.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 1,10 $ par 100 grammes
Maxi : 1,16 $ par 100 grammes
Le beurre d’arachide croquant naturel est un classique pour les déjeuners et les collations. Tu peux en mettre sur tes toasts, dans tes smoothies ou même en donner en collation à ton chien (si tu en as un)! En optant pour le Bulk Barn, tu peux payer moins cher qu’en épicerie, tout en pouvant acheter la quantité qui te convient.
Brisures de chocolat
Maxi et Bulk Barn vendent des brisures de chocolat et c'est au Bulk Barn que tu peux trouver le meilleur deal.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Maxi
Bulk Barn : 2,21 $ par 100 grammes
Maxi : 2,40 $ par 100 grammes
Les brisures de chocolat font partie des essentiels pour cuisiner les biscuits et des desserts maison. En vrac, elles coûtent généralement moins cher au 100 g que les sachets préemballés. Parfait pour les amateurs de pâtisserie… ou pour ajouter une touche chocolatée à ton yogourt.
Au final, comparer les prix entre Bulk Barn et Maxi peut vraiment valoir le détour. Même si tous les items ne sont pas nécessairement plus avantageux, plusieurs essentiels te permettent d’économiser quelques dollars au passage.
En gardant l’œil ouvert et en planifiant un peu tes achats, tu pourrais faire du magasinage en vrac un allié intéressant pour ton budget. Comme quoi, le vrac pourrait bien devenir ton nouveau hack d’épicerie.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.