Sommaire

8 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger sans sortir

Reste au chaud!

Des boîtes de livraison Amazon. Droite : La pancarte d'un Maxi.

Amazon vend des aliments à prix avantageux.

Jonathan Weiss | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Si tu es du genre à toujours être à la recherche de bons deals, tu seras content.e d’apprendre qu’Amazon n’est pas seulement pratique pour acheter des gadgets ou des livres : plusieurs produits d’épicerie populaires y sont aussi vendus, parfois à un prix plus bas que chez Maxi. Oui, même « L’imbattable » a de la compétition.

À lire également : Ce resto de la Rive-Sud offre les huîtres à 1 $ + tartares illimités un soir par semaine

En comparant les prix et en profitant des rabais ponctuels, tu peux facilement économiser quelques dollars, tout en évitant la file du samedi matin aux caisses. Si tu n’as besoin que de quelques items ou que ta réserve de collations est à sec, c’est une solution franchement pratique.

Petit conseil : les prix et délais de livraison peuvent changer d’un jour à l’autre, alors garde l’œil ouvert pour profiter des meilleures aubaines. Voici donc une sélection de produits à surveiller si tu veux remplir ton garde-manger sans quitter ton salon.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

GoGo squeeZ - Lot de 20

La bo\u00eete de 20 GoGo squeeZ sur Amazon.

La boîte de 20 GoGo squeeZ sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 14,22 $ plutôt que 16,99 $ pour 20 poches de 90 g

Maxi : 16 $ pour 20 poches de 90 g

Les compotes GoGo Squeez font partie des collations les plus pratiques pour les lunchs et les sorties. Si tu veux refaire ton stock, c’est Amazon qui offre le meilleur prix pour la boîte de 20 pochettes sans sucre ajouté. En ce moment, le paquet aux saveurs de pomme, fraise, banane et pêche y est à 14,22 $, comparativement à 16 $ chez Maxi. La différence n’est pas énorme, mais elle s’ajoute vite si tu en achètes souvent.

Nutella - Pâte à tartiner

Pot de Nutella sur Amazon.

Le pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon.

Amazon

Amazon : 9,61 $ pour 1 kg

Maxi : 11,50 $ pour 1 kg

Sur le site d'Amazon, la fameuse tartinade choco-noisette se détaille à 9,61 $, comparativement à 11,50 $ chez Maxi. La différence de près de deux dollars rend le choix facile, surtout pour celles et ceux qui en consomment souvent. De quoi garder ton garde-manger bien garni de Nutella, sans bouger de la maison.

Nature Valley - Paquet de variétés sucré-salé

La bo\u00eete de barres tendres Nature Valley sucr\u00e9es-sal\u00e9es sur le site d'Amazon.

La boîte de barres tendres Nature Valley sucrées-salées.

Amazon

Amazon : En rabais à 11,85 $ plutôt que 12,47 $ pour le lot de 28 barres

Maxi : 13 $ pour le lot de 28 barres

Les barres granola Nature Valley, parfaites pour les collations rapides, coûtent un peu moins cher sur Amazon que chez Maxi. Le lot de 28 barres (moitié chocolat noir et noix, moitié caramel salé) est à 11,85 $ sur Amazon, contre 13 $ à l’épicerie. Une économie discrète, mais intéressante pour un produit qu’on garde souvent dans la boîte à lunch ou le sac de sport.

Old El Paso - Ensemble à dîner rigides & souples 

Le boite de diner rigides & souples Old El Paso sur le site d'Amazon.

Le boite de diner rigides & souples Old El Paso est à vendre sur Amazon.

Amazon

Amazon : 4 $ par boîte

Maxi : 4,99 $ par boîte

Si les tacos font partie de ton menu pour un souper rapide du mardi soir, Amazon te permet d’économiser quelques sous sur le kit Old El Paso. L’ensemble de douze tacos avec 6 coquilles rigides, 6 tortillas molles, un mélange d’assaisonnement et une sauce douce y est vendu à 4 $, alors qu’il coûte 4,99 $ chez Maxi.

Betty Crocker - Biscuits Dunkaroos à la vanille

Biscuits Dunkaroos \u00e0 la vanille de Betty Crocker.

Biscuits Dunkaroos à la vanille de Betty Crocker à vendre sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 3,77 $ plutôt que 3,97 $ pour 6 collations

Maxi : 4 $ pour 6 collations

Pour une pause sucrée pleine de nostalgie, les Dunkaroos à la vanille sont toujours un classique. Ces petites collations qui rappellent l’enfance reviennent moins cher sur Amazon, où le paquet de six est offert à meilleur prix qu’en épicerie.

Les membres Prime peuvent recevoir leur commande dès le lendemain.

Kashi - Barres croquantes aux sept céréales entières avec quinoa

Barres croquantes aux sept c\u00e9r\u00e9ales enti\u00e8res avec quinoa de Kashi vendues sur Amazon.

Barres croquantes aux sept céréales entières avec quinoa de Kashi vendues sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 3,77 $ plutôt que 3,97 $ pour 200 g

Maxi : 4,29 $ pour 200 g

Tu peux économiser un peu en commandant tes collations sur Amazon. Les barres Kashi y sont à 3,77 $, comparativement à 4,29 $ chez Maxi. Un petit rabais qui rend l’option en ligne encore plus tentante, surtout si tu préfères rester bien au chaud à la maison.

Kellogg’s - Mini Wheats

La bo\u00eete de c\u00e9r\u00e9ales Mini Wheats de Kellogg\u2019s sur le site d'Amazon.

La boîte de céréales Mini Wheats de Kellogg’s à vendre sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 5,20 $ plutôt que 6,49 $ pour 650 g

Maxi : 7,50 $ pour 650 g

Si tu veux faire le plein sans trop dépenser, Amazon offre la boîte familiale de 650 g à 5,20 $, alors qu’elle coûte 7,50 $ chez Maxi. Le rabais est loin d’être négligeable quand on pense à la vitesse à laquelle ces céréales croustillantes disparaissent à la maison

Christie - Craquelins GOOD THINS

Les craquelins GOOD THINS de Christie sur Amazon.

Les craquelins GOOD THINS de Christie à vendre sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 3,78 $ plutôt que 3,98 $ pour 100 g

Maxi : 4,29 $ pour 100 g

Si tu veux manger une collation légère et croustillante sans gluten, les craquelins Good Thins au riz et sésame sont une valeur sûre. Au moment d'écrire ces lignes, ils coûtent 3,78 $ sur Amazon, contre 4,29 $ chez Maxi. Ce n’est pas une énorme différence, mais c’est toujours ça d'économisé!

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

épicerie moins chère au québecépicerie pas chèreamazon canadatrouvaillesmaxi
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

