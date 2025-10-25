8 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger sans sortir
Si tu es du genre à toujours être à la recherche de bons deals, tu seras content.e d’apprendre qu’Amazon n’est pas seulement pratique pour acheter des gadgets ou des livres : plusieurs produits d’épicerie populaires y sont aussi vendus, parfois à un prix plus bas que chez Maxi. Oui, même « L’imbattable » a de la compétition.
En comparant les prix et en profitant des rabais ponctuels, tu peux facilement économiser quelques dollars, tout en évitant la file du samedi matin aux caisses. Si tu n’as besoin que de quelques items ou que ta réserve de collations est à sec, c’est une solution franchement pratique.
Petit conseil : les prix et délais de livraison peuvent changer d’un jour à l’autre, alors garde l’œil ouvert pour profiter des meilleures aubaines. Voici donc une sélection de produits à surveiller si tu veux remplir ton garde-manger sans quitter ton salon.
GoGo squeeZ - Lot de 20
La boîte de 20 GoGo squeeZ sur Amazon.
Amazon : En rabais à 14,22 $ plutôt que 16,99 $ pour 20 poches de 90 g
Maxi : 16 $ pour 20 poches de 90 g
Les compotes GoGo Squeez font partie des collations les plus pratiques pour les lunchs et les sorties. Si tu veux refaire ton stock, c’est Amazon qui offre le meilleur prix pour la boîte de 20 pochettes sans sucre ajouté. En ce moment, le paquet aux saveurs de pomme, fraise, banane et pêche y est à 14,22 $, comparativement à 16 $ chez Maxi. La différence n’est pas énorme, mais elle s’ajoute vite si tu en achètes souvent.
Nutella - Pâte à tartiner
Le pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon.
Amazon : 9,61 $ pour 1 kg
Maxi : 11,50 $ pour 1 kg
Sur le site d'Amazon, la fameuse tartinade choco-noisette se détaille à 9,61 $, comparativement à 11,50 $ chez Maxi. La différence de près de deux dollars rend le choix facile, surtout pour celles et ceux qui en consomment souvent. De quoi garder ton garde-manger bien garni de Nutella, sans bouger de la maison.
Nature Valley - Paquet de variétés sucré-salé
La boîte de barres tendres Nature Valley sucrées-salées.
Amazon : En rabais à 11,85 $ plutôt que 12,47 $ pour le lot de 28 barres
Maxi : 13 $ pour le lot de 28 barres
Les barres granola Nature Valley, parfaites pour les collations rapides, coûtent un peu moins cher sur Amazon que chez Maxi. Le lot de 28 barres (moitié chocolat noir et noix, moitié caramel salé) est à 11,85 $ sur Amazon, contre 13 $ à l’épicerie. Une économie discrète, mais intéressante pour un produit qu’on garde souvent dans la boîte à lunch ou le sac de sport.
Old El Paso - Ensemble à dîner rigides & souples
Le boite de diner rigides & souples Old El Paso est à vendre sur Amazon.
Amazon : 4 $ par boîte
Maxi : 4,99 $ par boîte
Si les tacos font partie de ton menu pour un souper rapide du mardi soir, Amazon te permet d’économiser quelques sous sur le kit Old El Paso. L’ensemble de douze tacos avec 6 coquilles rigides, 6 tortillas molles, un mélange d’assaisonnement et une sauce douce y est vendu à 4 $, alors qu’il coûte 4,99 $ chez Maxi.
Betty Crocker - Biscuits Dunkaroos à la vanille
Biscuits Dunkaroos à la vanille de Betty Crocker à vendre sur Amazon.
Amazon : En rabais à 3,77 $ plutôt que 3,97 $ pour 6 collations
Maxi : 4 $ pour 6 collations
Pour une pause sucrée pleine de nostalgie, les Dunkaroos à la vanille sont toujours un classique. Ces petites collations qui rappellent l’enfance reviennent moins cher sur Amazon, où le paquet de six est offert à meilleur prix qu’en épicerie.
Kashi - Barres croquantes aux sept céréales entières avec quinoa
Barres croquantes aux sept céréales entières avec quinoa de Kashi vendues sur Amazon.
Amazon : En rabais à 3,77 $ plutôt que 3,97 $ pour 200 g
Maxi : 4,29 $ pour 200 g
Tu peux économiser un peu en commandant tes collations sur Amazon. Les barres Kashi y sont à 3,77 $, comparativement à 4,29 $ chez Maxi. Un petit rabais qui rend l’option en ligne encore plus tentante, surtout si tu préfères rester bien au chaud à la maison.
Kellogg’s - Mini Wheats
La boîte de céréales Mini Wheats de Kellogg’s à vendre sur Amazon.
Amazon : En rabais à 5,20 $ plutôt que 6,49 $ pour 650 g
Maxi : 7,50 $ pour 650 g
Si tu veux faire le plein sans trop dépenser, Amazon offre la boîte familiale de 650 g à 5,20 $, alors qu’elle coûte 7,50 $ chez Maxi. Le rabais est loin d’être négligeable quand on pense à la vitesse à laquelle ces céréales croustillantes disparaissent à la maison
Christie - Craquelins GOOD THINS
Les craquelins GOOD THINS de Christie à vendre sur Amazon.
Amazon : En rabais à 3,78 $ plutôt que 3,98 $ pour 100 g
Maxi : 4,29 $ pour 100 g
Si tu veux manger une collation légère et croustillante sans gluten, les craquelins Good Thins au riz et sésame sont une valeur sûre. Au moment d'écrire ces lignes, ils coûtent 3,78 $ sur Amazon, contre 4,29 $ chez Maxi. Ce n’est pas une énorme différence, mais c’est toujours ça d'économisé!
