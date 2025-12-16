Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Hydro-Québec cherche plein d'employés pour 2026 et les avantages sont impressionnants

Quatre semaines de vacances et plus encore!

Éditrice Junior

Si tu envisages un nouveau défi professionnel en 2026 ou que tu veux te positionner d’avance sur des postes recherchés, Hydro-Québec a de quoi attirer ton attention. La société d’État affiche actuellement 142 offres d’emploi dans plusieurs domaines au Québec, incluant des postes techniques, manuels, professionnels et spécialisés.

Reconnue pour ses conditions de travail et sa stabilité, Hydro-Québec continue de se démarquer comme employeur. L’entreprise met de l’avant un environnement axé sur la collaboration, le respect et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus d’offrir des avantages qui demeurent parmi les plus intéressants du marché.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment quatre semaines de vacances, des programmes de congés parentaux, un accès prioritaire à des services de garde, ainsi que des possibilités de télétravail lorsque la nature du poste le permet. Les employé.es bénéficient aussi d’un régime de retraite à prestations déterminées, d’assurances collectives complètes, d’une plateforme de santé avec télémédecine et du remboursement de frais de scolarité ou de formation.

Un poste clé ouvert partout au Québec en vue de 2026

Parmi les nombreuses opportunités affichées, Hydro-Québec recrute actuellement pour sa banque 2026 d’ouvrier.ère civil.e, un poste temporaire d’une durée de 12 mois, avec des possibilités dans plusieurs régions du Québec, allant de Montréal à la Côte-Nord, en passant par l’Abitibi, la Gaspésie, la Mauricie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans ce rôle, la personne embauchée contribue directement au maintien et à l’entretien des installations de la société d’État. Le travail consiste à réaliser différents types de travaux civils comme la maçonnerie, le bétonnage, la menuiserie, la plomberie, la soudure ou encore la peinture, autant sur des bâtiments que sur des ouvrages de génie civil et des équipements. Il s’agit d’un poste polyvalent, réalisé en équipe, où la collaboration et la rigueur sont essentielles.

Profil recherché et conditions à connaître

Pour être admissible, il faut détenir un DEP dans l’un des domaines suivants : charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, soudage-montage ou mécanique industrielle de construction et d’entretien. Un permis de conduire valide est requis, tout comme la capacité à lire des plans et à répondre aux exigences physiques liées aux tâches. Une bonne connaissance du français est également nécessaire.

À noter : il ne s’agit pas d’un comblement immédiat, mais bien d’un affichage visant à pourvoir des postes au cours de l’année 2026. Selon le lieu, l’horaire peut varier, avec des semaines de travail majoritairement réparties sur quatre jours, pour un total d’environ 37 heures. Certains déplacements peuvent être requis, incluant différents modes de transport.

Des occasions dans plusieurs domaines

En plus de ce poste, Hydro-Québec affiche actuellement des dizaines d’autres titres d’emploi, notamment en télécommunications, informatique, cybersécurité, génie, maintenance, automatisation, gestion de projets et développement des affaires. Plusieurs postes sont offerts dans différentes villes, ce qui permet de trouver une opportunité adaptée à ta région et à ton parcours.

Si tu veux explorer l’ensemble des possibilités et déposer ta candidature, la liste complète des emplois est disponible sur le site d’Hydro-Québec, où tu peux aussi téléverser ton CV afin d’être considéré.e pour les postes à venir.


  Noémi Lincourt

