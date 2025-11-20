Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026

Plusieurs embauchent actuellement!

Une caisse Desjardins. Droite : l'Université de Montréal.

13 compagnies situées au Québec sont clasées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2026.

Google Maps, Université de Montréal | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu te cherchais un nouvel emploi pour bien commencer la nouvelle année, le palmarès 2026 des 100 meilleurs employeurs au Canada a été dévoilé et sache que plusieurs de ces entreprises sont installées au Québec. Certains sièges sociaux sont même situés dans le Grand Montréal.

À lire également : Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Car on va se le dire, si tu es pour changer de job, aussi bien te diriger vers une compagnie qui fait partie de la crème de la crème des employeurs.

Le 18 novembre dernier, le Globe and Mail, en collaboration avec Mediacorp Canada, a publié sa 26e édition des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui met en lumière les compagnies qui innovent pour s’adapter à l’évolution de la société et des attentes de leur personnel.

Au total, huit critères ont été pris en considération pour évaluer les entreprises sélectionnées, soit le milieu de travail, l’atmosphère de travail et la vie sociale, les avantages liés à la santé, aux finances et à la famille, les vacances et congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences et la participation communautaire.

De ces 100 compagnies, 13 ont leur siège social au Québec. Ces dernières se sont notamment démarquées pour leurs politiques de bonification salariale lors d’un congé parental, leur aide sur le plan de leur littératie financière, des systèmes de récompenses internes entre collègues ou simplement motivé ses troupes à faire du bénévolat dans la communauté.

Quelles sont les 13 entreprises du Québec dans le top 100 des meilleurs employeurs au Canada?

Parmi les 13 meilleurs employeurs dont le siège social est situé au Québec, plusieurs ne sont pas inconnus du grand public.

  • Audiokinetic Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 100 employé.e.s temps plein
  • Banque de développement du Canada (BDC)
    • Siège social à Montréal
    • 2 992 employé.e.s temps plein
  • Danone Canada
    • Siège social à Boucherville
    • 572 employé.e.s temps plein
  • Mouvement Desjardins
    • Siège social à Lévis
    • 50 908 employé.e.s temps plein
  • Keurig Dr Pepper Canada
    • Siège social à Montréal
    • 1 374 employé.e.s temps plein
  • L'Oréal Canada Inc
    • Siège social à Montréal
    • 1 585 employé.e.s temps plein
  • Lightspeed Commerce Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 1 217 employé.e.s temps plein
  • Plusgrade Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 613 employé.e.s temps plein
  • Pomerleau Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 3 610 employé.e.s temps plein
  • Rio Tinto
    • Siège social à Montréal
    • 11 531 employé.e.s temps plein
  • UAP Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 5 106 employé.e.s temps plein
  • Université de Montréal
    • Siège social à Montréal
    • 6 091 employé.e.s temps plein
  • WSP Canada Inc.
    • Siège social à Montréal
    • 11 482 employé.e.s temps plein

Au moment d’écrire ces lignes, on compte près plus de 1 620 postes à combler au sein de ces 13 entreprises.

From Your Site Articles
meilleurs employeurs au québecmeilleurs employeurs au canadadesjardinsuniversité de montréalemplois à montréal
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec

Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!

Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Plusieurs recrutent au Québec! 👀

Forbes a classé les 200 meilleures entreprises où travailler au Canada et 21 sont au Québec

En plus, plusieurs embauchent présentement. 🤑

Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %

Prends des notes si tu cherches un job!

Du lait frais à bas prix : Dollarama revient sur sa décision

Les pintes de lait Québon offertes chez Dollarama ont créé tout un buzz sur les réseaux sociaux. 👀🥛

Ton cellulaire va sonner intensément aujourd'hui au Québec : Voici pourquoi

Ta télé et ta radio se joindront également à la symphonie. 🚨

Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Plusieurs recrutent au Québec! 👀

Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

La magie de Noël en petit format! ✨

Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Leur « date » avait pas mal fait jaser! 👀

6 activités entre 0 $ et 15 $ à faire ce week-end pour vraiment plonger dans la magie des Fêtes

La magie de Noël est arrivée! 😍🎄

3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme

Montréal a des croûtes à manger! 🌳

La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an

Prépare ton CV!

La caravane festive de Noël Coca-Cola est en tournée au Québec et c'est GRATUIT

Note la date! ✨🎄

Défilé du père Noël 2025 : Voici TOUTES les rues de Montréal qui seront bloquées ce samedi

Ça sent de plus en plus le temps des Fêtes! 🎅🏼