13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026
Plusieurs embauchent actuellement!
Si tu te cherchais un nouvel emploi pour bien commencer la nouvelle année, le palmarès 2026 des 100 meilleurs employeurs au Canada a été dévoilé et sache que plusieurs de ces entreprises sont installées au Québec. Certains sièges sociaux sont même situés dans le Grand Montréal.
Car on va se le dire, si tu es pour changer de job, aussi bien te diriger vers une compagnie qui fait partie de la crème de la crème des employeurs.
Le 18 novembre dernier, le Globe and Mail, en collaboration avec Mediacorp Canada, a publié sa 26e édition des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui met en lumière les compagnies qui innovent pour s’adapter à l’évolution de la société et des attentes de leur personnel.
Au total, huit critères ont été pris en considération pour évaluer les entreprises sélectionnées, soit le milieu de travail, l’atmosphère de travail et la vie sociale, les avantages liés à la santé, aux finances et à la famille, les vacances et congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences et la participation communautaire.
De ces 100 compagnies, 13 ont leur siège social au Québec. Ces dernières se sont notamment démarquées pour leurs politiques de bonification salariale lors d’un congé parental, leur aide sur le plan de leur littératie financière, des systèmes de récompenses internes entre collègues ou simplement motivé ses troupes à faire du bénévolat dans la communauté.
Quelles sont les 13 entreprises du Québec dans le top 100 des meilleurs employeurs au Canada?
Parmi les 13 meilleurs employeurs dont le siège social est situé au Québec, plusieurs ne sont pas inconnus du grand public.
- Audiokinetic Inc.
- Siège social à Montréal
- 100 employé.e.s temps plein
- Banque de développement du Canada (BDC)
- Siège social à Montréal
- 2 992 employé.e.s temps plein
- Danone Canada
- Siège social à Boucherville
- 572 employé.e.s temps plein
- Mouvement Desjardins
- Siège social à Lévis
- 50 908 employé.e.s temps plein
- Keurig Dr Pepper Canada
- Siège social à Montréal
- 1 374 employé.e.s temps plein
- L'Oréal Canada Inc
- Siège social à Montréal
- 1 585 employé.e.s temps plein
- Lightspeed Commerce Inc.
- Siège social à Montréal
- 1 217 employé.e.s temps plein
- Plusgrade Inc.
- Siège social à Montréal
- 613 employé.e.s temps plein
- Pomerleau Inc.
- Siège social à Montréal
- 3 610 employé.e.s temps plein
- Rio Tinto
- Siège social à Montréal
- 11 531 employé.e.s temps plein
- UAP Inc.
- Siège social à Montréal
- 5 106 employé.e.s temps plein
- Université de Montréal
- Siège social à Montréal
- 6 091 employé.e.s temps plein
- WSP Canada Inc.
- Siège social à Montréal
- 11 482 employé.e.s temps plein
Au moment d’écrire ces lignes, on compte près plus de 1 620 postes à combler au sein de ces 13 entreprises.
