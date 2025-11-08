6 emplois en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes
Jamais trop tard pour changer de job!
Si jamais tu te cherchais un nouvel emploi en télétravail, sache que Desjardins, qui vient d’être nommé le meilleur employeur au Québec selon le magazine américain Forbes, est à la recherche de perles rares pour pourvoir différents postes un peu partout au Québec et ailleurs au pays.
Pour rappel, le magazine Forbes a dévoilé cet automne les meilleurs employeurs au monde. Le Mouvement Desjardins a réussi à se faufiler parmi les 900 entreprises représentées dans le palmarès annuel.
L’institution financière dont le siège social est basé à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, s’est hissée au 126e rang mondial, 3e au Canada et au sommet au Québec. Forte de plus de 44 000 employé.e.s, Desjardins prouve qu’il est possible de maintenir un milieu de travail humain et de qualité, même à très grande échelle.
Ce n’est pas la première fois que le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord se distingue. Forbes l’a classé 32e au monde dans son palmarès World’s Top Companies for Women 2025, saluant son engagement envers l’équité et la diversité.
L’organisation accumule les distinctions : elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 13 ans selon Mediacorp, et détient depuis deux ans la Certification Parité — niveau Platine décernée par la Gouvernance au Féminin.
On t’a déniché quelques emplois disponibles en mode télétravail à combler un peu partout au Québec. À noter que la grande majorité des postes n’affichent pas le salaire offert. Desjardins affirme toutefois qu’il s’agit de sommes « concurrentiels ».
Expert ou experte en sinistre, Programme étude-travail
Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)
Lieu : Lévis, Sainte-Thérèse, Montréal, Brossard ou Québec (télétravail à temps plein)
Description de l’emploi : Poste temporaire de 12 mois où la personne retenue suit une formation rémunérée en ligne tout en travaillant comme expert.e en sinistre. Elle accompagne les clients et clientes avec empathie dans la gestion de leurs réclamations en automobile et habitation, enquête sur les dossiers et collabore avec divers acteurs du secteur. Le programme comprend une formation accélérée de cinq mois offerte en partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy et la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (DES)
- Minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Aucune fréquentation scolaire au cours de la dernière année
- Connaissance du français
- Disponibilité à temps plein durant la formation
Avantages :
- Salaire de base concurrentiel et possibilité de boni annuel
- Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées
- Assurance collective avec télémédecine
- Remboursement de dépenses liées à la santé, au bien-être et au télétravail
- Formation payée et frais de scolarité couverts
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière, Centre d’affaires, Entreprises
Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)
Lieu : Montréal ou Trois-Rivières
Description de l’emploi : La personne titulaire contribue à la prospection, au développement et au maintien des relations d’affaires auprès des membres et clients d’entreprise. Elle vend des produits d’assurance de personnes (vie, santé, invalidité, maladie grave), évalue les besoins financiers des entreprises et propose des solutions personnalisées. Elle agit comme conseillère et accompagnatrice auprès des entreprises, tout en veillant à la satisfaction de la clientèle et à la rentabilité du portefeuille.
Exigences : Le poste requiert un baccalauréat dans une discipline appropriée et un minimum d’une année d’expérience pertinente. Le certificat de représentant ou représentante en assurance de personnes (AMF) est obligatoire, de même qu’une bonne connaissance du français.
La personne doit détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule, puisque le rôle implique des déplacements dans les régions du Grand Montréal et de Trois-Rivières. Elle doit aussi être disponible du lundi au vendredi, incluant deux soirs par semaine.
C’est ici pour postuler
Conseiller ou conseillère, Service aux entreprises
Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)
Lieu : Montréal, Gatineau, Amos, Sherbrooke, Repentigny, Alma ou Rimouski
Description de l’emploi : La personne accompagne, conseille et fidélise les membres et clients d’entreprise en leur offrant une expérience personnalisée et adaptée à leurs besoins. Elle gère les appels entrants et sortants pour répondre efficacement aux demandes, tout en identifiant des solutions pour soutenir la réussite des entreprises. Le rôle vise à comprendre les projets et défis des clients afin de leur proposer des services financiers alignés sur leurs objectifs.
Un diplôme d’études secondaires et au moins trois ans d’expérience en service à la clientèle sont requis, de préférence dans le secteur bancaire ou financier. La maîtrise du français est nécessaire, et un bon niveau d’anglais peut être exigé selon les dossiers.
C’est ici pour postuler
Tarificateur ou tarificatrice, Sélection des risques
Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)
Lieu : Montréal ou Lévis (télétravail à temps plein)
Description de l’emploi : La personne retenue analysera des informations médicales, personnelles et financières afin d’évaluer les risques liés à l’assurance de personnes. Elle rendra des décisions conformes aux normes en vigueur, négociera avec les réassureurs au besoin et participera à l’amélioration des processus et outils de travail. Le rôle combine analyse, jugement professionnel et communication avec les différents partenaires.
Exigences : Expérience en tarification d’assurance vie, collective ou crédit, avec bonne connaissance des normes du domaine et du secteur de la santé. La maîtrise du français est requise, et un bon niveau d’anglais est nécessaire pour interagir avec certains partenaires.
C'est ici pour postuler.
Emplois en Centre d’appels, Service à la clientèle, Télétravail ou hybride
Salaire : À partir de 25,76 $/h, plus prime de quart et boni annuel
Lieu : Partout au Québec (télétravail ou mode hybride à temps plein)
Description de l’emploi : Les centres d’appels de Desjardins regroupent plusieurs types de postes, notamment en épargne, en assurance, en financement et en service à la clientèle. Les personnes embauchées accompagnent, conseillent et fidélisent les membres et clients en leur offrant une expérience personnalisée. Les rôles varient selon les champs d’intérêt, avec des possibilités à temps plein ou partiel dans un environnement dynamique et collaboratif.
Un diplôme d’études collégiales et au moins une année d’expérience pertinente sont requis. La connaissance du français est essentielle, et l’anglais peut être exigé pour certains postes.
C’est ici pour postuler
Conseiller ou conseillère en prévention de la fraude
Salaire : À partir de 25,76 $/h, plus prime de quart et boni annuel
Lieu : Montréal (télétravail à temps plein)
Description de l’emploi :
La personne titulaire contribue activement à la prévention de la fraude au sein du Bureau de la sécurité de Desjardins. Elle détecte les activités suspectes, conseille les membres et clientes victimes de fraude, et met en place des mesures pour limiter les pertes financières. Ce poste allie service à la clientèle, analyse et vigilance, dans un environnement où la rigueur et la communication sont essentielles.
Un DEC et au moins un an d’expérience pertinente sont requis. Une bonne connaissance du français et un anglais avancé sont demandés. La personne doit être disponible pour travailler du lundi au dimanche, entre 7 h et minuit, et se déplacer à Montréal une fois par mois.
C’est ici pour postuler
