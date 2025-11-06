Forbes a dévoilé les meilleurs employeurs au monde - Voici le #1 au Québec
29 compagnies canadiennes sont dans le top mondial, et 7 sont au Québec!
Cet automne, le magazine Forbes a publié son palmarès annuel des meilleurs employeurs au monde, et le Québec a de quoi être fier, tandis que sept entreprises de la Belle Province figurent parmi les 900 compagnies qui se sont démarquées à l'échelle mondiale.
Pour établir ce classement prestigieux, Forbes a interrogé pas moins de 300 000 employé.e.s, qui résident dans plus de 50 pays. Ces personnes ont évalué leur satisfaction au travail selon plusieurs critères importants : le salaire, les possibilités d'avancement professionnel, l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que la réputation de l'entreprise.
À l'échelle mondiale, c'est le géant technologique Microsoft qui trône au sommet, suivi de Delta Air Lines et d'Alphabet (la maison mère de Google), toutes trois basées chez nos voisins du Sud, les États-Unis.
Mais dans la Belle Province, qui remporte la palme d'or?
Desjardins : Le meilleur employeur du Québec, selon Forbes
L'institution financière de Lévis se distingue en occupant la 126e position mondiale, la 3e au Canada, et la première place au Québec. Avec plus de 44 000 salarié.e.s, Desjardins démontre qu'il est possible d'offrir un environnement de travail de qualité même à grande échelle.
Ce n'est pas la première reconnaissance pour le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord. Forbes a également classé Desjardins au 32e rang du palmarès World's Top Companies for Women (2025), soulignant son engagement envers l'équité et la diversité. L'institution cumule d'ailleurs les distinctions : elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 13 années consécutives selon Mediacorp, et a obtenu la Certification Parité niveau Platine de la Gouvernance au Féminin pendant deux années d'affilée.
Parmi les initiatives qui lui valent ces reconnaissances, Desjardins offre notamment le programme Jeunes administrateurs de la relève pour les 18-30 ans, la plateforme « À votre santé 360 » qui regroupe des ressources de bien-être, ainsi qu'une stratégie parité 2023-2026 visant une représentation équitable des femmes à tous les échelons de l'organisation.
Les autres entreprises québécoises d'excellence
Le Québec compte six autres représentants dans ce palmarès prestigieux :
Banque Nationale du Canada
- 294e position mondiale
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 29 509
BMO
- 593e position mondiale
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 46 722
Cascades
- 699e position mondiale
- Siège social : Kingsey Falls
- Nombre de personnes à l'emploi : 10 000
Kruger
- 794e position mondiale
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 5 700
Air Canada
- 807e position mondiale
- Siège social : Ville Saint-Laurent (Montréal)
- Nombre de personnes à l'emploi : 41 000
Groupe ALDO
- 830e position mondiale
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 5 795
Les meilleurs employeurs au Canada
Au total, 29 entreprises canadiennes figurent dans ce palmarès mondial des employeurs comptant plus de 1 000 employé.e.s. Les sept compagnies québécoises représentent donc près du quart (24 %) des entreprises canadiennes listées, une belle démonstration de la qualité des milieux de travail dans la province.
À l'échelle nationale, c'est la plateforme de commerce en ligne Shopify qui domine le classement canadien avec une impressionnante 14e place mondiale dans la catégorie IT Software & Services. Celui-ci est suivi de Four Seasons Hotels and Resorts au 56e rang dans l’industrie du voyage et des loisirs, puis de Desjardins, qui arrive 126e au niveau mondial dans le secteur des services bancaires et financiers.
Parmi les autres entreprises canadiennes bien classées, on retrouve Sun Life Financial (256e), Lululemon Athletica (262e), Manulife (284e), Banque Nationale du Canada (294e) et RBC (309e). S’ajoutent aussi Hatch (313e), Fortis (Canada) (314e), Colliers International (387e), OpenText (399e), Agnico Eagle Mines (446e), TD Bank Group (447e), CIBC (484e), Intact Financial (560e), TELUS (576e) et BMO (593e).
Si tu es à la recherche d'un nouveau travail où le bien-être de l'équipe est une priorité, tu sais maintenant vers quelles entreprises québécoises te tourner.
Comment classerais-tu ton employeur dans un palmarès des « meilleurs au Québec » ?
