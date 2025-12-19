12 « dupes » de produits de beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant à mini-prix
Ils sont juste PAREILS... Mais le prix, lui, ne l'est pas. 🤯
Pourquoi se ruiner chez Sephora quand on peut dénicher des dupes tout aussi efficaces à une fraction du prix? C'est la question que se posent de plus en plus de personnes, et la réponse se trouve souvent... chez Tigre Géant. Le magasin d'aubaines est devenu une véritable caverne d'Ali Baba pour les chasseur.euse.s de bonnes affaires, surtout depuis que TikTok s'est emparé du phénomène. Des dupes de Summer Fridays, Sol de Janeiro ou encore Laneige? Ils y sont, et la critique est quasi unanime : côté look, odeur et même qualité, plusieurs produits peuvent drôlement accoter ceux des grandes marques.
À lire également : 17 trouvailles du Tigre Géant qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 10 $ et moins
Avec les Fêtes qui cognent à la porte, c'est l'occasion parfaite de garnir les bas de Noël sans faire exploser son budget. Le père Noël et ses lutins travaillent fort en ce moment, et les demandes des ados et des jeunes adultes pour suivre les tendances beauté TikTok ne leur laissent aucun répit.
Magasiner dans les boutiques haut de gamme comme Sephora pour y acheter un baume à lèvres à un prix exorbitant n’est pas accessible à tous.tes, mais trouver des produits de qualité similaire pour une fraction du prix chez Tigre Géant, c’est un peu ça, la magie de Noël, non?
À noter que l'inventaire varie d'un Tigre Géant à l'autre. Certains produits mentionnés ci-dessous pourraient ne pas être disponibles en magasin. Pas de panique : tu peux généralement les commander en ligne et les faire livrer à la succursale de ton choix.
Trousse pour les lèvres « Lip Kit » | Dupe de Kylie Cosmetics
Trousse pour les lèvres, dupes du « Lip Kit » de Kylie Cosmetics, vendue au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Cette trousse pour les lèvres végétalienne de Ruby & Millie, vendue au Tigre Géant pour seulement 7 $, ressemble énormément au fameux Lip Kit qui a propulsé la cadette de la famille Jenner-Kardashian dans la catégorie des plus jeunes milliardaires. Vendus en ligne pour 48 $, les duo pour les lèvres qui ont fait exploser Kylie Cosmetics ne sont pas accessibles à tous.tes en raison de leur prix assez élevé.
Cela dit, les dupes offerts au Tigre Géant font amplement le travail et méritent une place dans ta routine beauté du moment. Il s'agit également d'un crayon à lèvre, et d'un rouge à lèvre liquide. Coup de coeur pour le rouge à lèvres matte!
Ensemble de quatre brillants pour les lèvres | Dupe de Fenty Beauty by Rihanna
Ensemble de quatre brillants à lèvres dupes de Fenty Beauty en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
La chanteuse et gourou beauté Rihanna ne doit certainement pas tripper sur les tentatives d’imitation de sa marque Fenty Beauty, mais les client.e.s ne s’en plaignent pas. Ces brillants pour les lèvres, vendus au Tigre Géant pour seulement 12 $ pour quatre unités, ressemblent beaucoup au Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, offert chez Sephora pour 30 $ l’unité.
Une belle occasion de faire le plein de ces indispensables et d’en glisser un dans chaque sac à main que tu possèdes. Disons que ça fait un peu moins mal au cœur quand tu le cherches pendant des semaines!
Coffret hydratation pour la peau | Dupe de Summer Fridays
Coffret hydratation de la peau, qui copie Summer Fridays, vendu au Tigre Géant pour 9 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9 $
Ces dupes de la marque prestigieuse Summer Fridays, vendus au Tigre Géant, en ont surpris plus d’un.e. Il est presque impossible de ne pas remarquer la similitude entre ce duo de produits hydratants et ceux de l’entreprise américaine, reconnue pour son masque hydratant Jet Lag à 35 $, qui l’a d’ailleurs propulsée dans les grandes ligues de l’industrie de la beauté.
Pendant ce temps, la marque Ruby & Millie, vendue au Tigre Géant, a développé une gamme de produits similaires pour une fraction du prix, au plus grand bonheur des adeptes de soins pour la peau en comparaison au prix de vente proposé chez Sephora. Le masque est également de 28 g, mais pour une fraction du coût, tu as aussi une brume hydratante apaisante, soit un dupe de la Jet Lag Skin Soothing Hydration Mist, qui est vendue à 29 $ chez Sephora
Pas plate comme aubaine!
Duo de produits pour la peau | Dupe de Glow Recipe
Produits pour la peau de la marque Ruby & Millie, qui copient Glow Recipe, en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Difficile de ne pas associer ce duo de produits pour la peau à ceux de la marque Glow Recipe, également vendue chez Sephora.
Le sérum Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops et le tonique Watermelon Glow PHA + BHA Pore-Tight Toner sont devenus des incontournables dans la routine beauté de nombreux adeptes du skincare. Très en vogue auprès des jeunes adultes pour leur senteur sucrée de melon d'eau et leur esthétique rose bonbon ultra-instagrammable, ces produits phares ne sont toutefois pas donnés : environ 50 $ chacun chez Sephora.
C'est donc sans surprise que l'excitation est à son comble depuis la découverte d'un dupe quasi identique vendu chez Tigre Géant. La marque Ruby & Millie New York propose un coffret « Skincare Essentials » comprenant des gouttes hydratantes à la niacinamide et un tonique visage raffermissant pour les pores : le tout pour la modique somme de 12 $.
Entre le flacon rosé, le bouchon de la même teinte et les visuels de melon d'eau sur l'emballage, la ressemblance avec les produits Glow Recipe est frappante. À ce prix-là, un essai s'impose!
Support de teintes à lèvres pour téléphone | Dupe de Rhode
Support de teintes à lèvres pour téléphone, dupe de Rhode, en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
La starlette américaine Hailey Rhode Bieber a lancé sa marque de cosmétiques en 2022, maintenant vendue dans l’ensemble des magasins Sephora du Canada. Popularisée sur les réseaux sociaux, l’entreprise Rhode a notamment fait jaser après le lancement de son étui de téléphone pour peptides à lèvres, disponible sur son site Internet pour 61 $ US, plus 30 $ pour la teinte à lèvres.
Pour sa part, le magasin Tigre Géant propose une réplique très similaire pour moins de 10 $.
Cependant, au lieu d’être une coque complète, il s’agit d’un collant en silicone pouvant être apposé sur ton étui actuel. À toi de voir ce que tu préfères!
Désinfectant pour les mains | Dupe de Touchland
Désinfectant pour les mains en vaporisateur, dupe de Touchland, vendu au Tigre Géant.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $ en magasin
Ah, les fameux désinfectants pour les mains viraux (sans mauvais jeu de mots)! Ces dupes des produits Touchland, vendus chez Sephora pour 14 $ l’unité, sont une excellente alternative, surtout en cette saison où les virus font leur entrée précoce dans nos maisons.
Présentement en vente pour aussi peu que 2,50 $ en ligne sur le site du Tigre Géant, ces petits vaporisateurs populaires font d’excellents cadeaux de Noël pour tous tes invité.es ou l’art de tuer les microbes, un présent à la fois!
Teinte pour lèvres et joues | Dupe de MILK Makeup
Sélection de teintes pour lèvres et joues Jelly, dupe de MILK Makeup, en vente au Tigre Géant
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Gros coup de cœur perso pour ces teintes pour lèvres et joues, vendues au Tigre Géant pour aussi peu que 6 $ comparables au produit similaire disponible chez Sephora pour 36 $ l’unité! Ces dupes se vendent comme des petits pains chauds, et les différentes teintes ajouteront une petite touche de magie à ton maquillage du temps des Fêtes. Un must à avoir dans sa pochette beauté en tout temps.
Gros coup de cœur pour ces teintes en gelée pour lèvres et joues de la marque Kozmic Colours, vendues au Tigre Géant pour aussi peu que 6 $. Le produit rappelle l'encre en gelée teintée Water Jelly de Milk Makeup, offerte chez Sephora à 36 $ l'unité, soit six fois le prix!
Avec leur texture fondante et leur fini naturel façon « jelly skin », ces petits bâtons multiusages permettent d'obtenir un effet bonne mine en quelques secondes. Disponibles en plusieurs teintes (dont la nuance Bubble Gum, parfaite pour un look frais et rosé), ces dupes se vendent comme des petits pains chauds dans les allées du détaillant.
Que ce soit pour ajouter une touche de couleur subtile à ton maquillage du temps des Fêtes ou pour un look no-makeup makeup au quotidien, c'est définitivement un must à glisser dans sa pochette beauté, surtout à ce prix-là.
Baume à lèvres | Dupe de Summer Fridays
Sélection de baumes à lèvres, dupe de Summer Fridays, en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 $
Il y a présentement deux camps dans le monde de la beauté : ceux et celles qui investissent dans le célèbre Lip Butter Balm de Summer Fridays, vendu chez Sephora pour 32,50 $, et les autres qui font le plein des dupes de la marque Ruby & Millie, actuellement en vente pour seulement 4 $ au Tigre Géant. Je te laisse deviner dans quel camp je me situe!
Avec son tube rose et son format identique, le Lip Butter Balm de Ruby & Millie ne cache même pas son inspiration. Mais au-delà du look, le produit promet des ingrédients ultra-hydratants, une texture non collante et non grasse, en plus d'être 100 % végétalien et sans cruauté.
Avec le froid hivernal qui s'installe et l'air sec du chauffage qui donne la vie dure à nos lèvres, je te conseille vivement de faire le plein pour les prochains mois.
Brume pour le corps | Dupe de Sol de Janeiro
Sélection de brumes pour le corps vendues au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : En liquidation à 5 $
Ces produits ont été parmi les premiers à ouvrir le bal en matière de dupes de grandes marques vendues au Tigre Géant. Bien que ces parfums évoquent le voyage dans le Sud, leur coût peut représenter un obstacle pour plusieurs. Ces brumes pour le corps sont très similaires aux produits Sol de Janeiro, disponibles notamment chez Sephora pour 35 $ et elles ont été mises au test par Narcity Québec. Le résultat est surprenant!
L’alternative proposée par le Tigre Géant est fort intéressante, surtout avec la promotion actuelle, qui met la brume préférée des jeunes adultes en vente pour seulement 5 $. Ça sent peut-être plus le 4 étoiles de Cuba que le 5 étoiles de Riviera Maya, mais qui suis-je pour bouder un petit trip au soleil?
Ensemble de masques pour les lèvres | Dupe de LANEIGE
Ensemble de quatre mini masques pour les lèvres, dupe de LANEIGE, en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Les masques pour les lèvres de la marque LANEIGE ont atteint un statut quasi culte dans l'univers de la beauté, et les adeptes de beauté comme les fans de bouches bien hydratées se les arrachent.Le fameux Lip Sleeping Mask, avec ses petits pots colorés et ses saveurs gourmandes, est devenu un incontournable pour quiconque rêve de lèvres douces et hydratées au réveil. Le hic? Le Dreamy Lip Kit comprenant quatre mini formats se détaille autour de 30 $ et les pots individuels grimpent jusqu'à 33,50 $ chez Sephora.
Mais celles et ceux qui souhaitent vivre l’expérience peuvent aussi le faire en testant les dupes en vente au Tigre Géant.
Présentement proposés pour la modique somme de 6 $ pour un coffret de quatre petits pots, ces masques constituent un cadeau idéal, autant pour un échange de cadeaux non genré que pour ta filleule qui aspire à devenir influenceuse beauté.
Avec son emballage rouge et blanc digne d'une canne de Noël, ce coffret fait aussi un cadeau idéal — que ce soit pour un échange de cadeaux, pour garnir un bas de Noël ou pour gâter ta filleule qui aspire à devenir influenceuse beauté. À 1,50 $ le pot, difficile de résister.
Base de maquillage et fixatif à maquillage | Dupe de ELF
Base de maquillage et fixatif à maquillage, dupe de ELF, en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
Les bases de maquillage (ou primers) à texture gel sont devenues des essentiels pour quiconque souhaite un teint qui tient toute la journée. Parmi les plus populaires, on retrouve le Power Grip Primer de E.L.F. Cosmetics, une alternative plus accessible à environ 15 $ chez Pharmaprix.
Mais le Tigre Géant frappe encore plus fort avec son duo Super Grip de Ruby & Millie. Pour seulement 12 $, tu obtiens non pas un, mais deux produits : une base de maquillage ET une brume fixatrice à fini lumineux (dewy). Avec leur teinte turquoise caractéristique et leur texture gel agrippante, ces produits ne cachent pas leur inspiration.
Conçue pour faire adhérer le maquillage à la peau comme un aimant, cette base promet de prolonger la tenue de ton fond de teint pendant des heures. Combinée à la brume fixatrice, c'est le duo parfait pour traverser les partys des Fêtes sans retouche. À ce prix-là, soit moins cher qu'un seul des produits originaux, ça vaut définitivement le détour.
Mini parfums Day Dreams | Dupe de Marc Jacobs
Coffret de huit mini parfums de la marque Day Dreams vendu au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Impossible de ne pas remarquer la ressemblance avec les populaires parfums Daisy de la luxueuse marque Marc Jacobs. De la typographie à la petite fleur blanche apposée sur la bouteille, tout y est pour se transporter dans un paradis olfactif pour des miettes! Un cadeau parfait pour un.e jeune qui souhaite se parfumer à outrance avant son départ pour l’école, sans que son flacon coûte la peau des fesses.
La collection Marc Jacobs Daisy est notamment en vente chez Sephora au coût de 46 $ pour un duo de mini-bouteilles, alors que Tigre Géant t’en propose huit pour seulement 10 $. C’est un pensez-y bien!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher ›
- 12 trouvailles à moins de 40 $ au Tigre Géant qui te donneront envie de tout redécorer ›
- Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà ›
- Un « dupe » des étuis de cell d'Hailey Bieber vendu pour 88% moins cher au Tigre Géant ›
- J'ai testé les «dupes» de Sol de Janeiro du Tigre Géant et je n'en ... ›
- 9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre ›
- 11 «dupes» beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant qui valent vraiment la peine ›
- 17 trouvailles du Tigre Géant qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 10 $ et moins ›