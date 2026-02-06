L'uniforme d'Équipe Canada est dispo chez lululemon et il y a des morceaux à près de 600 $
S’habiller comme un olympien, ça a un prix!
Si tu fais ou as déjà fait partie d’un sport compétitif, il y a de bonnes chances que tu connaisses le sentiment qui vient avec le moment où tu reçois ton uniforme, ton tracksuit, ton sac à dos, bref, tous les vêtements qui t’habillent pour la saison. Cet instant, les athlètes l’attendent souvent avec enthousiasme, et même si tu ne compétitionnes pas aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, tu peux toujours mettre la main sur plusieurs morceaux de la collection lululemon portés par l’Équipe Canada.
À lire également : 73 % des athlètes canadiens qui participent aux JO 2026 viennent de ces 3 provinces
Eh oui, des manteaux aux chandails, en passant par les joggings et les accessoires, près de 70 pièces sont à vendre sur le site de la boutique populaire. Cela dit, si tu as un budget à respecter, tu pourrais avoir à régler ton filtre de recherche à « Prix : bas à élevé », parce que les articles les plus dispendieux sont affichés à 598 $.
@elenagaskell
How it feels dressing up in our team canada fits everyday #teamcanada #olympics2026 #milancortina2026 #lululemon #olympics
Pour ce prix, c'est le manteau pour homme coquille imperméable Équipe Canada avec le logo COC, porté par Équipe Canada lors de la cérémonie d’ouverture aux Jeux, que tu peux te procurer. Celui pour femme coûte plutôt 498 $, et les deux modèles sont disponibles en « coupe assise », pour les personnes en fauteuil roulant
Les manteaux coquille imperméable Équipe Canada avec le logo COC, portés par Équipe Canad sur le site de lululemon. lululemon
Mais ne t’inquiète pas : si tu n’as ni besoin d’un nouveau manteau ni l’envie de dépenser une telle somme, sache qu’il y a des t-shirts et une casquette à 38 $, un chandail à manches longues de style crewneck à 68 $, et que le fameux chandail jacquard en mélange de laine d’alpaga rouge qu’on voit partout est offert au prix de 248 $.
Le chandail jacquard en mélange de laine d’alpaga d'Équipe Canada sur lululemon.
lululemon
Tu peux donc réaliser ton souhait de montrer ton amour pour cet événement sportif et pour l’équipe nationale, tout en t’assurant de dépenser un montant avec lequel tu es à l’aise.
Que ce soit pour magasiner ou simplement par curiosité, un tour sur la boutique donne un aperçu concret de ce que représente une garde-robe olympique en 2026.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.