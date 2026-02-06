L'uniforme d'Équipe Canada est dispo chez lululemon et il y a des morceaux à près de 600 $

S’habiller comme un olympien, ça a un prix!

Maxime Laoun sur un lit avec ses vêtements Équipe Canada pour les jeux olympiques. Droite : Laurianne Desmarais-Gilbert dans ses vêtements lululemon Team Canada.

L'uniforme d'Équipe Canada est à vendre chez lululemon.

@maximelaoun | Instagram, @laurianne_gilbert | Instagram
Éditrice Junior

Si tu fais ou as déjà fait partie d’un sport compétitif, il y a de bonnes chances que tu connaisses le sentiment qui vient avec le moment où tu reçois ton uniforme, ton tracksuit, ton sac à dos, bref, tous les vêtements qui t’habillent pour la saison. Cet instant, les athlètes l’attendent souvent avec enthousiasme, et même si tu ne compétitionnes pas aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, tu peux toujours mettre la main sur plusieurs morceaux de la collection lululemon portés par l’Équipe Canada.

Eh oui, des manteaux aux chandails, en passant par les joggings et les accessoires, près de 70 pièces sont à vendre sur le site de la boutique populaire. Cela dit, si tu as un budget à respecter, tu pourrais avoir à régler ton filtre de recherche à « Prix : bas à élevé », parce que les articles les plus dispendieux sont affichés à 598 $.

@elenagaskell

How it feels dressing up in our team canada fits everyday #teamcanada #olympics2026 #milancortina2026 #lululemon #olympics

Pour ce prix, c'est le manteau pour homme coquille imperméable Équipe Canada avec le logo COC, porté par Équipe Canada lors de la cérémonie d’ouverture aux Jeux, que tu peux te procurer. Celui pour femme coûte plutôt 498 $, et les deux modèles sont disponibles en « coupe assise », pour les personnes en fauteuil roulant

Les manteaux coquille imperm\u00e9able \u00c9quipe Canada avec le logo COC, port\u00e9s par \u00c9quipe Canada. Les manteaux coquille imperméable Équipe Canada avec le logo COC, portés par Équipe Canad sur le site de lululemon. lululemon

Mais ne t’inquiète pas : si tu n’as ni besoin d’un nouveau manteau ni l’envie de dépenser une telle somme, sache qu’il y a des t-shirts et une casquette à 38 $, un chandail à manches longues de style crewneck à 68 $, et que le fameux chandail jacquard en mélange de laine d’alpaga rouge qu’on voit partout est offert au prix de 248 $.

Le chandail jacquard en m\u00e9lange de laine d\u2019alpaga d'\u00c9quipe Canada sur lululemon. Le chandail jacquard en mélange de laine d’alpaga d'Équipe Canada sur lululemon.


lululemon


Tu peux donc réaliser ton souhait de montrer ton amour pour cet événement sportif et pour l’équipe nationale, tout en t’assurant de dépenser un montant avec lequel tu es à l’aise.

Que ce soit pour magasiner ou simplement par curiosité, un tour sur la boutique donne un aperçu concret de ce que représente une garde-robe olympique en 2026.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

