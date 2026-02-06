Le 1er Canac de Laval est ENFIN ouvert et il y a même une mezzanine (PHOTOS)
Attention : tu vas clairement te créer de nouveaux besoins!
L'attente est officiellement terminée! Fini les road trips pour aller jusqu'à Prévost pour magasiner ta quincaillerie à mini-prix. Le tout premier Canac de Laval d'une valeur de 35 millions de dollars, soit le plus important investissement jamais réalisé pour la construction d'une succursale, a enfin ouvert ses portes ce vendredi 6 février. L’équipe de Narcity Québec s’y est rendue afin d’être parmi les premières à te faire découvrir ce nouvel espace, qui promet d’amener une solide concurrence sur l’île.
Et ce n'est pas que notre équipe qui avait très hâte de découvrir le nouvel entrepôt : dès l'ouverture, l'endroit était rempli : il y avait même une file de voitures pour se garer, malgré les 250 cases de stationnement, incluant plusieurs bornes de recharge électrique. On aurait dit un parking de Costco la veille de Noël.
Bref, la population lavalloise était impatiente, et avec raison : c'est neuf, c'est beau, et les prix surprennent.
La vue de la mezzanine sur le nouveau Canac à Laval. Narcity Québec
« On aime ce qu’on voit », affirme avec fierté Yannick Chamberland, directeur général de la nouvelle succursale. S’il s’attendait à un certain engouement, il ne croyait toutefois pas qu’il serait d’une telle ampleur. Heureusement, l’équipe était prête. Pour la grande ouverture, ainsi que dans les jours suivants, entre 80 et 90 membres du personnel seront sur place afin d’accueillir et de servir la clientèle.
« On a reçu du renfort d’autres succursales Canac. Des équipes de Québec, de la Rive-Sud, de Prévost et de Joliette sont venues donner un coup de main pour soutenir toute l’ouverture avec nous », explique M. Chamberland.
Yannick Chamberland, directeur général de la nouvelle succursale Canac à Laval.Narcity Québec
Dès l’entrée, l’accueil est chaleureux et l’excitation est palpable : des ballons aux couleurs de Canac un peu partout, des membres du personnel qui distribuent de petits cadeaux à l’effigie de la marque, comme des bouteilles réutilisables, des mini-gallons à mesurer ou encore des carnets et des crayons, contribuent à l’ambiance festive. Au cours du week-end, il y a un concours et quelques petites surprises du genre pour les premiers client.e.s.
Le directeur général souligne également que certains défis opérationnels étaient anticipés, notamment sur le plan de la circulation. « On avait quelques enjeux, donc on avait hâte de voir si tout allait bien fonctionner. Un feu de circulation a été ajouté sur le boulevard Curé-Labelle, spécifiquement pour l’accès au Canac, et ça va super bien. On est très contents. »
Un Canac différent des autres
Le nouveau Canac à Laval, avec 30 000 pieds carrés entièrement dédiés à la surface de vente.Narcity Québec
Établi sur un terrain de 450 000 pi², le complexe comprend un bâtiment principal de 50 000 pi², dont 30 000 pi² entièrement dédiés à la surface de vente, munie d'une mezzanine. Le site comprend également un centre jardin intérieur et extérieur de 12 000 pi², une première pour Canac, ainsi qu'une grande cour à bois extérieure et un entrepôt couvert de 41 500 pi².
« On a fait des choses différemment au niveau du design. Les couleurs sont complètement différentes. Le bleu [dans le décor] n'existe pas nécessairement dans d'autres succursales. On a un des plus beaux magasins présentement au niveau des centres de rénovation et au niveau du look. »
Le Canac de Laval est le premier à avoir un Centre Jardin fermé ouvert à l'année. Narcity Québec
« On a rajouté une mezzanine, avec de la décoration qui se retrouve en haut. D'ailleurs, il y a un ascenseur. Il y a aussi un centre de jardin fermé dans une bâtisse, des choses qui n'existent pas chez Canac, le centre de jardin qui est couvert à l'année, disponible 365 jours.
« Puis on a aussi, au niveau de la cour et de l'entrepôt, au niveau du système de ramassage qui a été mis en place, ça va être beaucoup plus rapide pour notre service client. », explique le directeur général, visiblement très satisfait de ce qu'il présente à la clientèle lavalloise.
Sous la mezzanine, on retrouve une vaste section dédiée aux luminaires. Narcity Québec
Canac demeure une quincaillerie, et le look « entrepôt de réno » est toujours bien présent. Cela dit, l’ajout d’une mezzanine et de touches de bleu royal confère à la succursale une allure plus soignée et chaleureuse que celle des autres emplacements.
Plus d'inventaire pour répondre à la demande
Des ampoules par centaines, au nouveau Canac de Laval. Narcity Québec
« Plus grand, plus d'inventaire! », confirme M. Chamberland. « On a réussi à rentrer plusieurs choses au niveau de tout ce qui est overstock, on a plus d'inventaire qu'un magasin ordinaire parce qu'on a été capable de modifier certains aspects pour être capable de servir la clientèle de Laval ».
L'inventaire est beaucoup plus grand que certaines autres succursales Canac. Narcity Québec
Sur place, on retrouve toutes les sections traditionnelles : matériaux, luminaires, électricité, décoration, peinture, articles ménagers, plomberie, couvre-planchers, quincaillerie, produits de finition et articles saisonniers, entre autres.
Au moment d’écrire ces lignes, c’est déjà l’été qui s’installe du côté des articles saisonniers : ensembles de patio, planches à pagaie (à partir de 250 $), décorations extérieures et autres essentiels sont offerts pour les personnes qui commencent à se préparer à l’arrivée de la belle saison.
La mezzanine est remplie d'articles de décorations et de chaises et fauteuils de tous genres et prix. Narcity Québec
La section décoration se démarque d’ailleurs par son ampleur et sa grande variété, avec des prix qui rivalisent sérieusement avec ceux de Winners et HomeSense. Ci-haut, un fauteuil en velours vert est offert en rabais au prix de 149,99 $.
Le nouveau Canac à Laval a une section « articles saisonniers » bien remplie. Narcity Québec
Où se trouve le nouveau Canac de Laval?
La nouvelle succursale est située au 3 400 boulevard Curé-Labelle, à l'angle du boulevard Saint-Elzéar Ouest. L'emplacement a été stratégiquement choisi pour sa proximité avec les autoroutes 15 et 440, offrant un accès rapide autant aux résident.e.s de Laval qu'à ceux et celles de Montréal.