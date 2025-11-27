Nouveau Costco à Laval? Voici TOUT ce qu'on sait
Plusieurs succursales de Costco Wholesale Canada ont poussé à travers le Québec dans la dernière année, dont un à Rimouski et un autre qui ouvrira bientôt à Québec. Voilà qu'un terrain vague à Laval a récemment été acquis par le géant américain du détail pour quelque 22 millions de dollars. Est-ce le signe qu'un deuxième entrepôt fera son arrivée sur l'île Jésus? Voici ce qu'on sait.
Le terrain en question fait quelque 934 289 pieds carrés et est situé à l'angle de l’autoroute 13 et du boulevard Saint-Martin, dans le quartier Sainte-Dorothée, à l'ouest de la ville.
Il appartenait jusqu'au 2 octobre 2025 au Groupe Guzzo, qui s'est placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à la fin de 2024.
Selon l'acte de vente consulté par Narcity Québec, ce n’est nul autre que Dario Montoni, président-directeur général de l'entreprise immobilière québécoise Montoni, qui a mis la main sur le terrain pour 22,8 millions de dollars.
Trois semaines plus tard, Groupe Montoni a vendu le même terrain à Costco Wholesale Canada pour le même prix. Au moment d'écrire ces lignes, le géant américain n'avait pas fait suite à nos questionnements quant à savoir à quoi servira sa nouvelle acquisition en sol lavallois.
Selon le plus récent rôle d'évaluation foncière de la ville de Laval, le terrain vague obtenu par Costco était évalué à 18,6 millions de dollars.
Ne connaissant pas les intentions de l'entreprise américaine, force est de constater que les Lavallois et Lavalloises pourraient voir arriver dans un futur rapproché une nouvelle station d'Essence Costco, puisque le secteur est moins bien desservi par les compétiteurs.
Rappelons que Laval compte une seule succursale Costco, située sur l'avenue Jean-Noël-Lavoie, en bordure de l’autoroute 440, près de l’autoroute 15.
