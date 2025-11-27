Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Nouveau Costco à Laval? Voici TOUT ce qu'on sait

Ça va peut-être désengorger la succursale de la 440! 🥴

Un Costco. Droite : une capture d'écran de Google Maps.

Costco Wholesale Canada a fait l'acquisition d'un terrain qui appartenait au Groupe Guzzo, à Laval.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Google Maps
Éditeur Junior, Nouvelles

Plusieurs succursales de Costco Wholesale Canada ont poussé à travers le Québec dans la dernière année, dont un à Rimouski et un autre qui ouvrira bientôt à Québec. Voilà qu'un terrain vague à Laval a récemment été acquis par le géant américain du détail pour quelque 22 millions de dollars. Est-ce le signe qu'un deuxième entrepôt fera son arrivée sur l'île Jésus? Voici ce qu'on sait.

À lire également : 12 des meilleurs « deals » au Costco pour économiser sur ton épicerie des Fêtes

Le terrain en question fait quelque 934 289 pieds carrés et est situé à l'angle de l’autoroute 13 et du boulevard Saint-Martin, dans le quartier Sainte-Dorothée, à l'ouest de la ville.

Il appartenait jusqu'au 2 octobre 2025 au Groupe Guzzo, qui s'est placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à la fin de 2024.

Selon l'acte de vente consulté par Narcity Québec, ce n’est nul autre que Dario Montoni, président-directeur général de l'entreprise immobilière québécoise Montoni, qui a mis la main sur le terrain pour 22,8 millions de dollars.

Trois semaines plus tard, Groupe Montoni a vendu le même terrain à Costco Wholesale Canada pour le même prix. Au moment d'écrire ces lignes, le géant américain n'avait pas fait suite à nos questionnements quant à savoir à quoi servira sa nouvelle acquisition en sol lavallois.

Selon le plus récent rôle d'évaluation foncière de la ville de Laval, le terrain vague obtenu par Costco était évalué à 18,6 millions de dollars.

Ne connaissant pas les intentions de l'entreprise américaine, force est de constater que les Lavallois et Lavalloises pourraient voir arriver dans un futur rapproché une nouvelle station d'Essence Costco, puisque le secteur est moins bien desservi par les compétiteurs.

Rappelons que Laval compte une seule succursale Costco, située sur l'avenue Jean-Noël-Lavoie, en bordure de l’autoroute 440, près de l’autoroute 15.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

