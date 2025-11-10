La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)
Juste WOW!
Si tu suis Élisabeth Rioux sur les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà vu sa maison, dans laquelle elle a complété plusieurs projets afin de la rendre à son goût depuis qu'elle en a fait l'achat en décembre 2021. Or, près de quatre ans plus tard, la somptueuse demeure de l'entrepreneuse et influenceuse, suivie par un peu plus d'un milliard de personnes, est maintenant à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$.
À lire également : Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)
Située à Blainville, cette propriété adossée au golf Le Blainvillier combine élégance, lumière et modernité, dans un secteur décrit comme prisé, près des écoles et de toutes les commodités.
La façade de la maison.Sara-Christine Troini | RE/MAX
Dès l’entrée, un vestibule lumineux à la céramique à damier noir et blanc donne le ton. Le plafond élevé et le lustre doré créent une première impression grandiose, accentuée par la lumière naturelle qui inonde l’espace.
L'entrée. Sara-Christine Troini | RE/MAX
Au rez-de-chaussée, le salon au plafond à caissons de 12 pieds dégage une ambiance chaleureuse et sophistiquée. Avec son foyer au propane et ses bibliothèques encastrées, il évoque à la fois le confort et le luxe discret.
Le salon. Sara-Christine Troini | RE/MAX
La cuisine, entièrement blanche et baignée de lumière, séduit par son îlot central massif, ses armoires pleine hauteur et ses finitions épurées. Cet espace à aire ouverte, partagé avec la salle à manger, s’ouvre sur la terrasse et la cour arrière.
La cuisine. Sara-Christine Troini | RE/MAX
Du côté des chambres, la propriété en propose quatre, dont la suite principale qui mise sur la sobriété et la douceur, avec des tons neutres et des moulures murales élégantes. Elle comprend même l'une des trois salles de bain de l'habitation.
L'une des chambres. Sara-Christine Troini | RE/MAX
Toujours au rez-de-chaussée, une pièce multifonction, transformée en salle de jeux pour enfants, profite d’une grande fenêtre cintrée et d’un plafond orné de motifs délicats, rappelant le souci du détail qu’on retrouve dans toute la maison.
La salle de jeu. Sara-Christine Troini | RE/MAX
Puis, le sous-sol entièrement aménagé offre un vaste espace à aire ouverte pouvant accueillir un gym, une salle familiale, un cinéma maison et tout autre concept pouvant occuper cette large pièce.
Le grand sous-sol. Sara-Christine Troini | RE/MAX
À l’extérieur, la cour arrière est un véritable havre de paix, avec une pergola électrique, une cuisine extérieure, un spa doté d’une chute d’eau et une clôture en verre.
La cour avec pergola électrique, cuisine extérieure et spa. Sara-Christine Troini | RE/MAX
Avec ses 15 pièces, son terrain de 17 179 pi² et son design soigneusement pensé, la demeure d’Élisabeth Rioux vaut assurément le coup d'œil, peu importe si elle est dans ton budget ou pas.
La maison à vendre d'Élisabeth Rioux
Prix : 1 650 000 $
Adresse : 92, rue du Blainvillier, Blainville, QC
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.