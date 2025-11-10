Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)

Juste WOW!

Élisabeth Rioux. Droite : La maison à vendre d'Élisabeth Rioux.

Élisabeth Rioux vend sa maison de la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$.

@elisabethrioux | Instagram, Sara-Christine Troini | RE/MAX
Éditrice Junior

Si tu suis Élisabeth Rioux sur les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà vu sa maison, dans laquelle elle a complété plusieurs projets afin de la rendre à son goût depuis qu'elle en a fait l'achat en décembre 2021. Or, près de quatre ans plus tard, la somptueuse demeure de l'entrepreneuse et influenceuse, suivie par un peu plus d'un milliard de personnes, est maintenant à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$.

À lire également : Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

Située à Blainville, cette propriété adossée au golf Le Blainvillier combine élégance, lumière et modernité, dans un secteur décrit comme prisé, près des écoles et de toutes les commodités.

La fa\u00e7ade de la maison.

La façade de la maison.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Dès l’entrée, un vestibule lumineux à la céramique à damier noir et blanc donne le ton. Le plafond élevé et le lustre doré créent une première impression grandiose, accentuée par la lumière naturelle qui inonde l’espace.

L'entr\u00e9e.

L'entrée.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Au rez-de-chaussée, le salon au plafond à caissons de 12 pieds dégage une ambiance chaleureuse et sophistiquée. Avec son foyer au propane et ses bibliothèques encastrées, il évoque à la fois le confort et le luxe discret.

Le salon.

Le salon.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

La cuisine, entièrement blanche et baignée de lumière, séduit par son îlot central massif, ses armoires pleine hauteur et ses finitions épurées. Cet espace à aire ouverte, partagé avec la salle à manger, s’ouvre sur la terrasse et la cour arrière.

La cuisine.

La cuisine.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Du côté des chambres, la propriété en propose quatre, dont la suite principale qui mise sur la sobriété et la douceur, avec des tons neutres et des moulures murales élégantes. Elle comprend même l'une des trois salles de bain de l'habitation.

La chambre principale.

L'une des chambres.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Toujours au rez-de-chaussée, une pièce multifonction, transformée en salle de jeux pour enfants, profite d’une grande fenêtre cintrée et d’un plafond orné de motifs délicats, rappelant le souci du détail qu’on retrouve dans toute la maison.

La salle de jeu.

La salle de jeu.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Puis, le sous-sol entièrement aménagé offre un vaste espace à aire ouverte pouvant accueillir un gym, une salle familiale, un cinéma maison et tout autre concept pouvant occuper cette large pièce.

Le sous-sol.

Le grand sous-sol.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

À l’extérieur, la cour arrière est un véritable havre de paix, avec une pergola électrique, une cuisine extérieure, un spa doté d’une chute d’eau et une clôture en verre.

La cour.

La cour avec pergola électrique, cuisine extérieure et spa.
Sara-Christine Troini | RE/MAX

Avec ses 15 pièces, son terrain de 17 179 pi² et son design soigneusement pensé, la demeure d’Élisabeth Rioux vaut assurément le coup d'œil, peu importe si elle est dans ton budget ou pas.

La maison à vendre d'Élisabeth Rioux

Prix : 1 650 000 $

Adresse : 92, rue du Blainvillier, Blainville, QC

C'est ici pour l'annonce complète

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

