Sommaire

Costco offre de gros soldes du Boxing Day avec des rabais qui dépassent les 300 $

Certains sont en ligne et d'autres en magasin!

La façade d'un Costco.

Boxing Day 2025 : Costco offre de gros soldes d’après Noël.

Shengying Lin | Dreamstime
Éditrice Junior

Que ce soit pour améliorer la maison, rafraîchir la chambre à coucher, investir dans de nouveaux appareils électroniques ou une nouvelle garde-robe, plusieurs catégories sont touchées par les rabais du Boxing Day, aussi appelées ventes d’après Noël, de la plupart des détaillants. Du côté de Costco, certaines offres se démarquent particulièrement.

En parcourant les promotions en ligne, on a repéré plusieurs produits de l’entrepôt affichés à prix réduit, avec des économies qui peuvent varier de 80 $ à 400 $, selon l’article. Des réductions qui valent clairement le détour si tu avais des achats prévus après les Fêtes.

À lire également : Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion et plus encore

Si tu n’es pas encore membre, ces offres pourraient justement te donner une bonne raison de le devenir et d’en profiter dès maintenant.

Système de séchage et de coiffure à air Shark FlexStyle 

Le syst\u00e8me de s\u00e9chage et de coiffure \u00e0 air Shark FlexStyle en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Le système de séchage et de coiffure à air Shark FlexStyle en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 100 $ (en ligne seulement)

Prix : 249,99 $ (349,99 $)

Pensé pour coiffer, lisser, boucler et sécher sans exposer les cheveux à une chaleur excessive, le Shark FlexStyle se distingue par sa technologie qui mesure et régule la température de l’air jusqu’à 1 000 fois par seconde. Grâce à ses accessoires inclus, comme les deux rouleaux à enroulement automatique de 1,25 po, la brosse ovale, la brosse plate et le concentrateur de coiffure, il s’adapte facilement aux cheveux droits, ondulés, bouclés ou frisés. On apprécie aussi son format compact et léger, qui offre pourtant une puissance suffisante pour un séchage rapide et efficace, ainsi que le sac de rangement pratique pour garder l’ensemble bien organisé.

Shark FlexStyle disponible sur le site de Costco

Aspirateur balai sans fil Tineco Pure One S11 Pet

L\u2019aspirateur balai sans fil Tineco Pure One S11 Pet en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

L’aspirateur balai sans fil Tineco Pure One S11 Pet en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 80 $ (en ligne seulement)

Prix : 299,99 $ (379,99 $)

Le Tineco Pure One S11 Pet mise sur un moteur de 450 W offrant une aspiration puissante allant jusqu’à 130 W sur différents types de sols. Grâce à la technologie iLoop Smart Sensor, l’appareil ajuste automatiquement la puissance selon le niveau de saleté détecté, ce qui permet d’optimiser l’autonomie tout en améliorant l’efficacité. Sa tête de brosse anti-enchevêtrement élimine jusqu’à 99 % des poils et cheveux emmêlés, un atout pour les foyers avec des animaux. On retrouve aussi plusieurs accessoires pratiques, dont une mini-brosse motorisée et un suceur plat, ainsi qu’un écran LED qui affiche en temps réel l’état de la batterie et de l’aspiration.

Aspirateur Tineco Pure One S11 Pet disponible sur le site de Costco

Ensemble console numérique avec lecteur de disque PS5 Pro

La console PS5 Pro en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

La console PS5 Pro en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt CostcoEntrepôt Costco

Rabais : 130 $ (en ligne seulement)

Prix : 931,50 $ (1 061,50 $) écofrais inclus

Les améliorations apportées à la PS5 Pro visent avant tout une expérience de jeu plus fluide et plus détaillée. La technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) permet d’obtenir une image plus nette en 4K grâce à une résolution optimisée par intelligence artificielle dans les jeux compatibles. Le traçage de rayons avancé améliore quant à lui le rendu des ombres, des reflets et de l’éclairage global, tandis que la prise en charge des écrans jusqu’à 120 Hz contribue à une meilleure stabilité des fréquences d’images. Cette version s’adresse particulièrement aux personnes qui souhaitent profiter des jeux optimisés pour la PS5 Pro avec un niveau de performance supérieur.

PS5 Pro disponible sur le site de Costco

Téléviseur Hisense U78QG Mini LED Pro 4K QLED de 65 po

Le t\u00e9l\u00e9viseur Hisense U78QG de 65 po en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Le téléviseur Hisense U78QG de 65 po en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 200 $ (en ligne seulement)

Prix : 1 011,74 $ (1 211,74 $) écofrais inclus

Du côté de l’affichage, ce téléviseur Hisense se démarque par sa technologie Mini LED Pro combinée au QLED, qui permet d’obtenir des contrastes plus précis et des couleurs plus riches grâce au Quantum Dot Wide Colour Gamut. L’écran de 65 po offre une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, un atout intéressant autant pour le sport que pour le jeu vidéo. On retrouve aussi quatre ports HDMI, la compatibilité avec Amazon Alexa, Google Assistant et Google Home, ainsi qu’un traitement du mouvement Motion Rate 480 pour une image plus fluide lors des scènes rapides.

Téléviseur Hisense U78QG de 65 po disponible sur le site de Costco

Matelas hybride Kingsdown Passions Beckingham

Le matelas hybride Kingsdown Passions Beckingham en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Le matelas hybride Kingsdown Passions Beckingham en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt CostcoEntrepôt Costco

Rabais : 400 $ (en ligne seulement)

Prix : 1 199,99 $ (1 599,99 $)

Si tu es dû.e pour un nouveau matelas, ce modèle hybride de Kingsdown combine une sensation mi-ferme ou moelleuse avec des matériaux pensés pour le confort et le soutien. On y retrouve une mousse de gel Comfort Flex ainsi qu’une mousse à mémoire de forme infusée de gel tri-tech, conçues pour aider à réduire les points de pression. Le système de soutien à trois zones, avec renfort central, vise quant à lui à favoriser un meilleur alignement du corps, particulièrement au niveau du bassin et du bas du dos, tout en limitant les transferts de mouvement pendant la nuit.

Matelas hybride Kingsdown Passions Beckingham disponible sur le site de Costco

Robot aspirateur et balai à franges Roborock QX Revo avec station d’accueil

Le robot aspirateur et balai \u00e0 franges Roborock QX Revo en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Le robot aspirateur et balai à franges Roborock QX Revo en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt CostcoEntrepôt Costco

Rabais : 140 $

Prix : 559,99 $ (699,99 $)

Histoire de simplifier le ménage au quotidien, ce robot Roborock fait presque tout à ta place. Il aspire et lave les planchers en un seul passage, tout en se déplaçant intelligemment dans la maison pour couvrir chaque zone sans tourner en rond. Les deux franges rotatives nettoient avec une pression constante, pendant que la station d’accueil s’occupe de vider la poussière, de laver et de sécher les franges, puis de remplir le réservoir d’eau automatiquement. Résultat : moins d’entretien à gérer et des planchers propres sans avoir à y penser.

Robot aspirateur et balai à franges Roborock QX Revo disponible sur le site de Costco

Ordinateur portable HP OmniBook 5 de 16 po

L\u2019ordinateur portable HP OmniBook 5 de 16 po en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

L’ordinateur portable HP OmniBook 5 de 16 po en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 200 $

Prix : 1 150,39 $ (1 350,39 $) écofrais inclus

Avec son grand écran de 16 po et sa configuration généreuse, ce portable HP convient autant au travail qu’au multitâche du quotidien. Il est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7, de 32 Go de mémoire vive et d’un disque SSD de 1 To, ce qui permet d’ouvrir plusieurs applications sans ralentissement et de stocker facilement fichiers et projets. L’écran 2K offre un affichage confortable pour les longues journées devant l’ordi, tandis que la compatibilité Wi-Fi 6E et la caméra HD avec obturateur de confidentialité ajoutent un côté pratique appréciable pour le télétravail ou les appels vidéo.

Ordinateur portable HP OmniBook 5 disponible sur le site de Costco

Ordinateur de bureau de jeux iBUYPOWER avec Intel Core i5

L\u2019ordinateur de bureau de jeux iBUYPOWER en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

L’ordinateur de bureau de jeux iBUYPOWER en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 200 $

Prix : 1 100,59 $ (1 300,59 $) écofrais inclus

Du côté des ordinateurs de jeu prêts à utiliser, ce modèle iBUYPOWER coche les bases pour jouer confortablement sans devoir monter sa machine soi-même. Il combine un processeur Intel Core i5 de 14e génération, 16 Go de mémoire vive DDR5 et un disque SSD de 1 To, ce qui permet de lancer des jeux récents et de gérer le multitâche sans ralentissement notable. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 de 8 Go assure de bonnes performances visuelles, tandis que le clavier et la souris inclus simplifient l’installation dès le départ. À garder en tête : l’écran n’est pas compris.

Ordinateur de bureau de jeux iBUYPOWER disponible sur le site de Costco

iPad Air d’Apple 13 po

L\u2019iPad Air d\u2019Apple en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

L’iPad Air d’Apple en rabais pour le Boxing Day sur le site de Costco.

Entrepôt Costco

Rabais : 150 $

Prix : 949,39 $ (1 099,39 $) écofrais inclus

Pour celles et ceux qui cherchent une tablette puissante sans tomber dans la gamme Pro, l’iPad Air reste une option très polyvalente. Équipé de la puce M3, il offre une belle fluidité autant pour le travail, les études que le divertissement, que ce soit pour prendre des notes, retoucher des photos ou regarder des séries. Son écran de treize pouces permet de choisir le format qui convient le mieux à son usage, tandis que les 128 Go de stockage donnent assez d’espace pour les applications et les fichiers du quotidien. Un bon compromis entre performance, portabilité et prix, surtout avec ce rabais.

iPad Air d’Apple disponible sur le site de Costco


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

rabais costco soldes de l'après-noël soldes d'après noël costco boxing day
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

