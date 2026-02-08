Cette petite ville de l'Ontario au charme de conte de fées est parfaite pour un roadtrip
Pour une escapade des plus romantique!
Si tu as envie d’une escapade dans une petite ville tirée tout droit d'une comédie romantique, un petit road trip qui te fait sortir du Québec pour découvrir d'autres régions du pays pourrait bien te plaire. Direction Stratford, en Ontario, pour décrocher le temps d’un week-end dans une ambiance hivernale aussi coquette que dépaysante.
En hiver, l'endroit se transforme en décor digne d’une carte postale, avec ses bâtiments au charme ancien et ses rues pittoresques.
Sur place, il y a toujours quelque chose à découvrir. Cafés chaleureux, boutiques locales et petites adresses gourmandes animent les rues du centre-ville, qui se visite facilement à pied. C’est le genre d’endroit où l’on prend le temps de s’arrêter pour un café, une pâtisserie ou simplement pour admirer les alentours.
Stratford est située le long de la rivière Avon et est surtout connue pour sa scène théâtrale de renommée internationale. Même si elle a officiellement le statut de ville, son ambiance reste intime et conviviale, avec un charme qui rappelle celui d’un village européen.
Côté bouffe, la destination vaut aussi le détour. On y trouve une belle variété de restaurants, allant de la cuisine italienne aux classiques français. Pour les personnes qui aiment le sucré, le Chocolate Trail est un incontournable, regroupant chocolateries et boulangeries réputées de la région.
Parmi les autres arrêts intéressants, on compte Gallery Stratford pour découvrir l’art canadien, ainsi que le Stratford Perth Museum, qui abrite des milliers d’objets retraçant l’histoire locale.
Si tu cherches une destination accessible en voiture parfaite pour un long week-end au départ du Québec, Stratford mérite clairement sa place sur ta liste.
* Ceci est une adaptation de l'article « This 2 hr train ride from Toronto takes you to a beautiful town with storybook charm », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.