Cette pro des économies partage les « deals » d'épicerie incontournables de la semaine
C’est le temps de faire des réserves!
Bien qu'il reste important de faire tes propres vérifications quand tu tires tes informations des réseaux sociaux, l'application TikTok est devenue une véritable mine d'astuces offerte par la communauté. Si fouiller parmi les aubaines d'épicerie afin d'économiser n'est pas ton fort, tu peux t'inspirer auprès d'une internaute qui partage ce qui, selon elle, sont les aliments en rabais au Québec qui valent vraiment la peine, surtout si tu aimes bien faire des réserves lorsque les items habituellement plus onéreux sont offerts à prix réduit.
C'est sur TikTok que Miss Économe (Marilyne Gagné) publie toutes sortes de trucs pour réduire ta facture d'épicerie, incluant les aubaines qui valent la peine en épicerie chaque semaine. Ses qualifications pour offrir de tels conseils? Depuis 2019, elle détient une entreprise proposant des idées de recettes et de menus à petits prix approuvés par la nutritionniste Audrey Cyr, permettant au public d'épargner sur leur budget nourriture.
@miss.econome
Les bonnes aubaines la semaine du 5 février 👌 attention il y a quelques trucs de fast food ;)
Pour les offres de la semaine du 5 au 11 février, elle partage ses incontournables des épiceries Maxi, Super C, IGA et Tigre Géant. Elle rappelle d'ailleurs que pour certains items, il est possible d'utiliser la politique imbattable du Maxi, qui égalise les prix des circulaires de ses compétiteurs, à condition que ce soit pour des produits identiques à ceux trouvés dans ses propres rayons.
De plus, elle prône l'équilibre dans l'alimentation, alors elle saute autant sur les aliments plus sains que sur les gâteries qui font plaisir. Voici ce qu'elle suggère pour remplir ton congélateur et ton garde-manger, histoire d'éviter de te procurer ces articles à plein prix dans un futur plus ou moins proche :
Maxi
- Ailes de poulet La Cage ou Flamingo : 6,95 $ plutôt que 15,99 $ par boite de 550g
- Pepperoni doux tranché Roma : 8,50 $ plutôt que 14 $ pour 900 g
Saucisses sur bâtonnet original Pogo : 8 $ plutôt que 15 $ pour 1,5 kg
- Tofu extra ferme Sunrise : 2 $ plutôt que 3,50 $ pour 350 g
- Tomates en dés Unico : 1,50 $ plutôt que 2 $ pour 796 ml
Elle explique aussi à l'occasion pourquoi elle pense que c'est un bon deal. Par exemple, pour elle, les pogos sont avantageux uniquement quand ils reviennent à environ 0,50 $ chacun, c'est pourquoi elle recommande de les acheter à ce prix si tu aimes en avoir sous la main.
Super C
- Côtes de dos de porc frais : 8,80 $ /kg plutôt que 15,41 $ /kg (le meilleur prix que tu peux avoir selon Marilyne)
- Saucisses italiennes douces La Fernandière : 3,99 $ plutôt que 6,99 $ pour 375 g
- Carottes : 1,48 $ plutôt que 2,99 $ pour 3 lb
- Filet mignon (non disponible au moment d'écrire ces lignes)
- Cocktail jus de tomates et palourdes : 2,49 $ plutôt que 4,29 $ pour 1,89 L
- Jus de tomate Heinz : 0,99 $ plutôt que 2,79 $ pour 540 ml
IGA
- Croustilles classiques Lay's : 2,33 $ plutôt que 4,79 $ pour 265 g
Tigre Géant
- Boeuf haché maigre Famille Fontaine : 4,87 $ plutôt que 8,97 $ pour 454 g
- Viande fumée à l'ancienne Montréal Levitt's : 10,97 $ plutôt que 16,97 $ pour 500 g (un prix difficile à battre par 100 g selon l'experte)
Alors, si toi aussi, tu veux être en mesure de stocker des aliments à bon prix, et faire une partie de ton épicerie dans ta propre maison en sachant que tu as des réserves achetées en rabais, tu peux suivre son exemple et utiliser les conseils de Miss Économe en prenant de bonnes habitudes avant de faire ton épicerie.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.