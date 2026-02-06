Voici combien d’argent gagneront les Canadiens par médaille aux JO de Milan-Cortina 2026

Le Comité olympique canadien n'est pas le plus généreux, disons.

Des athlètes canadiens aux Jeux olympiques. Droite : une médaille d'or pour les Jeux olympiques d'hiver 2026.

Les athlètes canadiens qui participent aux Jeux olympiques d'hiver 2026 n'auront pas une grosse prime par médaille.

Zhukovsky | Dreamstime, Fondazione Milano Cortina 2026
Éditeur Junior, Nouvelles

Les athlètes d’Équipe Canada donnent tout pour se tailler une place aux Jeux olympiques et viser une médaille. Les Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026 ne font pas exception. Mais concrètement, combien vaut une médaille olympique au Canada? Est-ce que nos sportifs et nos sportives décrochent le gros lot ou une récompense plus symbolique? On a fait le tour de la question pour toi.

D’emblée, il faut le dire, au Canada, la décision de remettre un prime pour chaque médaille reçue durant des Jeux olympiques relève du Comité olympique canadien (COC) et de son Fonds d’excellence des athlètes (FEA).

Les JO ne sont pas les seules compétitions qui sont pourvues d’un somme d’Argent par podium. Le COC remet également des subventions de 5 000 $ pendant les années non olympiques pour aider les athlètes de la feuille d’érable à couvrir les dépenses quotidiennes, d’entraînement et de compétition.

Voici les montants que les athlètes perçoivent par médaille olympique :

  • Or - 20 000 $
  • Argent - 15 000 $
  • Bronze - 10 000 $

À noter que ces montants ne sont pas indexés au coût de la vie. À titre d’exemple, les athlètes du Canada ayant remporté une médaille olympique aux Jeux de Tokyo en 2021, de Pékin en 2022 et de Paris en 2024 ont reçu des primes variant entre 10 000 $ et 20 000 $ pour leur podium.

Et ailleurs, dans le monde?

Si on se demande si le gazon est plus vert chez le voisin ou la voisine, force est de constater que le Comité olympique canadien figure parmi les moins généreux à l’échelle mondiale.

Voici un aperçu des montants offerts selon la médaille remportée par différentes nations présentes aux Jeux olympiques :

États-Unis

  • Or - 37 500 $ américains (51 270 $ canadiens)
  • Argent - 22 500 $ américains (30 760 $ canadiens)
  • Bronze - 15 000 $ américains (20 500 $ canadiens)

Singapour

  • Or - 1 M$ S (1 074 345 $ canadiens)
  • Argent - 500 000 $ S (537 172 $ canadiens)
  • Bronze - 250 000 $ S (268 600 $ canadiens)

France

  • Or - 80 000 euros (129 000 $ canadiens)
  • Argent - 40 000 euros (64 500 $ canadiens)
  • Bronze - 20 000 euros (32 250 $ canadiens)

Allemagne

  • Or - 30 000 euros (48 400 $ canadiens)
  • Argent - 20 000 euros (32 270 $ canadiens)
  • Bronze - 10 000 euros (16 134 $ canadiens)

Australie

  • Or - 20 000 $ australiens (19 123 $ canadiens)
  • Argent - 15 000 $ australiens (14 340 $ canadiens)
  • Bronze - 10 000 $ australiens (9 560 $ canadiens)

