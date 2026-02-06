La SAQ va recommencer à vendre des produits américains ce mois-ci : voici pourquoi
Des ventes qui pourraient représenter un bénéfice de 8,5 M$.
Après près d’un an d’interdiction et d’absence sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ), en représailles aux droits de douane imposés par les États-Unis, voilà que certains produits américains seront de retour dès ce mois-ci. Mais pourquoi, donc?
À lire également : Tu pourras te faire livrer de l’alcool de la SAQ par Uber Eats : Voici où et quand
Grosso modo, il s’agit d’une décision autorisée par le gouvernement du Québec. L’objectif est bien précis, soit évité le gaspillage de produits dont la qualité pourrait être lourdement altérée d’ici mars 2027.
Selon le communiqué de la SAQ, publié ce jeudi 5 février, tous les profits générés par cette opération seront remis à Banques alimentaires du Québec, la cause d’entreprise de la SAQ depuis 15 ans.
Sur X, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a affirmé que cette initiative, « hors des cadres habituels, nous permet ainsi de diversifier les efforts pour soutenir les Québécoises et les Québécois. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle ».
Quand et où ces produits seront-ils disponibles?
Les produits admissibles seront mis en vente à compter du 12 février. Les personnes intéressées pourront les trouver sur le site de la société d’État et dans les succursales SAQ Dépôt.
Un rabais de 15 % s’appliquera sur l’ensemble des produits concernés. En SAQ Dépôt, le rabais habituel de la bannière s’ajoutera également .
La SAQ remettra à Banques alimentaires du Québec un montant équivalent au coût des produits vendus durant cette période. Selon les estimations, cette initiative pourrait représenter jusqu’à 8,6 millions de dollars en soutien à l’organisme.
Même si la nouvelle peut surprendre, la SAQ tient à être claire : il ne s’agit pas d’un assouplissement général des règles. L’interdiction de vendre des produits américains non conformes et d’en commander de nouveaux demeure pleinement en vigueur.
Cette vente limitée s’inscrit uniquement dans un cadre exceptionnel, autorisé par le gouvernement, pour répondre à une situation précise.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.