Tu pourras te faire livrer de l'alcool de la SAQ par Uber Eats : Voici où et quand
Plus besoin de sortir de chez toi pour déguster ton chardonnay ou ton gin préféré?
« Ding, Dong! Oh!, mon vin est arrivé! » C’est une phrase que tu pourrais prononcer dans un futur plus rapproché que tu ne pourrais le croire. Dans le cadre d’un projet pilote, la Société d’alcools du Québec (SAQ) te permettra de te faire livrer ton « vino », ton rhum ou ton gin préféré via Uber Eats. On t’explique.
À lire également : Costco vs Walmart : 9 produits ménagers qui sont plus économiques au Costco
Au printemps 2025, la société d’État avait clairement annoncé son envie d’offrir à sa clientèle la possibilité de commander ses produits à partir d’applications de commande populaires, en plus de leur service de livraison habituel via son site Web.
« Nous sommes prêts à passer à l’action afin de valider l’efficacité et l’adhésion des clients », dit la SAQ par communiqué.
Ainsi, à compter de la fin du mois de février, la SAQ testera la livraison de dépannage avec l’application Uber Eats, et ce, sur l’île de Montréal.
Au total, environ 150 produits sur les 20 000 disponibles en succursale seront offerts en livraison, « dans le respect strict de nos normes d’éthique de vente », dit-on.
Ne sera pas livreur ou livreuse de vin et de spiritueux qui veut. Les personnes affectées aux commandes seront sélectionnées « avec rigueur » et formées par la SAQ.
Advenant un projet pilote concluant, la livraison via Uber Eats ou d’autres plateformes pourrait être étendue ailleurs dans la province.
La « Commission des liqueurs », comme l’appellent les vieux de la vieille, compte déployer d’ici l’été 2026 quelque 92 Zones SAQ dans des commerces urbains déjà autorisés à vendre de l’alcool. Ces espaces proposeront une sélection restreinte de 30 à 40 produits adaptés aux goûts locaux et approuvés par la société d’État.