7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en mars 2026
Des montants importants pour t’aider à mieux gérer ton budget!
L’accès à certaines prestations et autres crédits d’impôt, tant de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec ou de Retraite Québec, ne prend pas fin lorsque tu atteins l’âge d’or ou la retraite. Au contraire, plusieurs programmes de soutien financier pourraient te concerner en mars et peuvent même représenter un soutien important pour ton budget mensuel.
À lire également : Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir
Ces aides financières sont généralement déposées directement dans ton compte bancaire ou envoyées par la poste. Cependant, certaines nécessitent une demande de ta part et ne sont pas toujours accordées de façon automatique.
Pour savoir si tu peux bénéficier de ces prestations, il suffit de consulter ton compte Mon dossier pour les particuliers de l’ARC ou Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Si tu travailles ou as déjà travaillé au Québec, il y a de fortes chances que tu aies cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ). Ce régime public et obligatoire te permet de recevoir un revenu d’appoint à la retraite, ou en cas d’invalidité ou de décès.
Pour avoir droit à la rente de retraite du RRQ, tu dois avoir cotisé au régime pendant au moins un an et avoir touché un revenu de travail annuel supérieur à 3 500 $.
Il est possible de faire la demande dès 60 ans. Toutefois, le montant sera réduit si tu commences à la recevoir avant 65 ans, l’âge auquel on obtient la pleine rente. À l’inverse, si tu repousses le moment de la demander après 65 ans, le montant augmente graduellement, jusqu’à un maximum atteint à 70 ans.
À savoir : les personnes de 65 ans et plus peuvent désormais choisir de cesser de cotiser au régime même si elles demeurent sur le marché du travail. Dans cette situation, la part versée par l’employeur cesse elle aussi.
Montants maximaux selon l’âge de la demande :
- À 65 ans, soit 100 % de la rente maximale : 1 507,65 $
- À 60 ans, soit 64 % de la rente maximale : 964,90 $
- À 72 ans, soit 158,8 % de la rente maximale : 2 394,15 $
Date du versement : 31 mars
Explore toute l’information sur le Régime de rentes du Québec.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Dès l’âge de 65 ans, tu pourrais être admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse, un programme fédéral qui offre un soutien financier mensuel aux personnes retraitées. Cette prestation s’adresse autant aux gens ayant travaillé toute leur vie qu’à celles et ceux n’ayant jamais occupé d’emploi rémunéré.
En règle générale, Service Canada t’inscrit automatiquement en se basant sur tes déclarations de revenus. Si tu n’as reçu aucune nouvelle autour de tes 64 ans, mieux vaut vérifier ton admissibilité et soumettre une demande afin de ne pas passer à côté de sommes auxquelles tu pourrais avoir droit.
Tu peux également choisir de retarder le début des versements jusqu’à 70 ans. Ce report te donnera accès à un montant mensuel plus élevé.
Pour toucher cette pension, il faut notamment avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent et avoir vécu au Canada pendant au moins dix ans après 18 ans. Les personnes qui résident à l’étranger doivent pour leur part avoir habité au pays durant au moins vingt ans à l’âge adulte.
Bon à savoir : les montants sont révisés quatre fois par année, en janvier, avril, juillet et octobre, afin de suivre l’évolution du coût de la vie.
Montants versés en mars 2026 :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Le paiement est effectué chaque mois et débute habituellement le mois suivant ton 65e anniversaire, sauf si tu as choisi de le reporter.
Date du versement : 27 mars
Clique ici pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse
Crédit d’impôt pour solidarité
Si Revenu Québec te considère comme une personne à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document précise le montant total auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026. La fréquence des paiements varie selon la somme accordée.
Lorsque le total atteint 240 $ ou moins, le montant est versé en un seul paiement en juillet 2025.
S’il se situe entre 241 $ et 799 $, les versements sont effectués chaque trimestre, et le prochain dépôt est prévu ce mois-ci.
À partir de 800 $ et plus, le crédit est versé tous les mois, et ce, jusqu’en juin 2026.Date du versement : 5 mars
Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule est admissible au crédit d’impôt pour solidarité si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 dollars.
Supplément de revenu garanti
Le Supplément de revenu garanti s’ajoute chaque mois à la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 ans ou plus dont les revenus sont modestes. Cette aide non imposable peut offrir un soutien appréciable pour amorcer l’année avec un peu plus de marge de manœuvre.
Conditions à respecter :
- Pour recevoir ce supplément, tu dois :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Habiter au Canada;
- Recevoir déjà la rente de la Sécurité de la vieillesse;
- Avoir un revenu annuel inférieur aux plafonds établis, qui varient selon que tu vis seul.e, en couple ou avec un.e conjoint.e qui reçoit aussi la Sécurité de la vieillesse.
Les montants sont révisés chaque trimestre afin de suivre l’évolution du coût de la vie. Pour le trimestre qui commence ce mois-ci, les versements mensuels peuvent atteindre entre 667 $ et 1 109 $, selon ta situation personnelle et celle de ta partenaire ou de ton partenaire en lien avec la Sécurité de la vieillesse.
Les montants exacts seront confirmés par l’Agence du revenu du Canada en début de mois.
Date du versement : 27 mars
Pour en savoir plus sur le Supplément de revenu garanti, c’est par ici
L’Allocation
Si tu as entre 60 et 64 ans et que ton ou ta partenaire reçoit le Supplément de revenu garanti, tu pourrais bénéficier de l’Allocation. Ce programme mensuel non imposable offre un soutien financier aux personnes vivant au Canada dont le revenu combiné du couple se situe sous un certain seuil.
Il est recommandé de présenter ta demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu as déjà atteint cet âge ou que tu es plus âgé et que tu n’as toujours pas soumis de demande, mieux vaut vérifier rapidement ton admissibilité.
La démarche peut se faire en ligne par l’entremise de Mon dossier Service Canada ou en remplissant le formulaire papier prévu à cet effet.
Critères d’admissibilité :
- Être âgé.e de 60 à 64 ans;
- Habiter au Canada;
- Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e autorisé.e;
- Avoir habité au Canada au moins dix ans depuis l’âge de 18 ans;
- Avoir un.e époux.se ou conjoint.e de fait qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse et le SRG;
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 500 $.
Si ta partenaire ou ton partenaire décède pendant que tu reçois l’Allocation, celle-ci sera automatiquement transformée en Allocation au survivant, comme expliqué ci-dessous.
Avec la nouvelle révision trimestrielle qui entre en vigueur ce mois-ci, l’allocation peut atteindre environ 1 410 $ par mois, selon tes revenus et ta situation personnelle. Les montants exacts seront confirmés au début du mois.
Date du versement : 27 mars
Allocation au survivant
L'Allocation au survivant est un soutien financier mensuel lié au Supplément de revenu garanti, destiné aux personnes de 60 à 64 ans vivant au Canada qui ont perdu leur conjoint.e. Pour y être admissible, tu ne dois pas t’être remarié.e ni vivre en union de fait depuis le décès de ton ou ta partenaire.
Cette prestation peut être demandée entre 60 et 64 ans ou, dans certains cas, jusqu’à 11 mois avant ton 60e anniversaire.
Critères d’admissibilité : Tu dois être veuf ou veuve et ton revenu annuel doit rester sous le seuil de 30 216 $. Au-delà, l’allocation n’est plus disponible.
Montant : Jusqu’à 1 680 $ mensuellement, en fonction de tes revenus de l’année précédente.
Date du versement : 27 mars
Clique ici pour en savoir plus sur l’Allocation au survivant
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires offre ce mois-ci une aide financière aux ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 dollars afin de couvrir une partie des frais dentaires. Si tu réponds aux critères, tu as normalement reçu une communication contenant un code de demande unique ainsi que les étapes à suivre pour t’inscrire au programme.
Le montant accordé dépend de trois éléments principaux : les frais dentaires réellement payés, la grille tarifaire établie par le Régime canadien de soins dentaires et ton revenu familial net ajusté.
Le remboursement est versé une fois la demande analysée, selon la date de soumission et les délais de traitement. Il n’existe donc pas de calendrier de paiements fixe.
Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en février 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›