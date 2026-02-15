Brendan Gallagher et sa femme attendent un 2e bébé et l'annonce est hyper mignone (PHOTOS)
Une deuxième annonce un an après l'arrivée de leur petite fille. ✨
Environ un an après être devenu papa pour la première fois, le joueur du Canadien de Montréal Brendan Gallagher vient d'annoncer qu'il attend un deuxième enfant avec sa femme, la Québécoise Emma Fortin.
À lire également : La 1re Québécoise médaillée d'or en patinage artistique aux JO ne représente pas le Canada
C'est ce dimanche soir, au lendemain de la Saint-Valentin, que le numéro 11 du Tricolore et son épouse ont dévoilé la grande nouvelle sur Instagram. Les tourtereaux ont partagé un carrousel de photos romantiques prises en Grenade, avec la mention « soon to be four 💌 », qu'on peut traduire par « bientôt quatre ».
Sur celles-ci, on peut voir que le ventre de la jeune maman est déjà arrondi.
Le couple, qui a célébré son union lors d'un mariage féérique à Montréal en 2024, avait accueilli leur premier bébé, la petite Everly Mona Della Gallagher, vers la fin février 2025. Avec ce deuxième enfant en route, la jeune Everly Mona Della Gallagher deviendra grande sœur, mais on ne sait toujours pas si elle accueillera un petit frère ou une petite sœur dans la famille.
On leur souhaite tout le bonheur du monde.
