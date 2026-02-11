La 1re Québécoise médaillée d'or en patinage artistique aux JO ne représente pas le Canada

Le Québec peut tout de même être fier! 🥹

Guillaume Cizeron et ​Laurence Fournier Beaudry. Droite : Guillaume Cizeron et ​Laurence Fournier Beaudry.

Laurence Fournier Beaudry est la première Québécoise à remporter une médaille d'or aux JO en patinage artistique.

@guillaume_cizeron | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est! Laurence Fournier Beaudry est devenue, ce mercredi 11 février, la première Québécoise - et Montréalaise - à remporter une médaille d'or en patinage artistique en couple lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Le seul hic, c'est qu'elle ne représente pas le Canada, mais la France.

À lire également : Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

C'est avec une note totale de 225,82, à la suite des programmes court et long, que son partenaire français Guillaume Cizeron et elle sont passé.e.s devant le couple américain Madison Chock et Evan Bates et ont raflé la médaille d'or.

Laurence Fournier Beaudry est donc devenue la première Québécoise à gagner une médaille d'or en patinage artistique, et la deuxième de la Belle Province à se mériter les honneurs, si l'on prend en compte celle remportée par le Québécois David Pelletier lors des JO de 2002.

Le duo de danse sur glace s'était d'abord classé au sommet lors du programme court, lundi soir, avant d'être déclaré champion.ne.s olympiques. La Montréalaise et le Français ne forment une équipe que depuis 13 mois.

Celle qui possède maintenant la nationalité française a déjà représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin 2022, terminant au neuvième rang avec son partenaire de l'époque, le danois Nikolaj Sørensen.

Ce mercredi, le Canada n'est pas reparti bredouille. Le couple formé de Piper Gilles et Paul Poirier a remporté, grâce à un total de 217,74, la médaille de bronze. Il s’agit de la cinquième médaille olympique du Canada de tous les temps en danse sur glace.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

