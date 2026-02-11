Justin Trudeau et Katy Perry « spottés » dans ce resto réputé d'Outremont cette semaine
Étaient-ils là en tant que nouveaux résidents de Montréal? 😏
On apprenait, pas plus tard que ce mardi 10 février, que Justin Trudeau allait déménager dans sa nouvelle résidence de 4,26 millions de dollars à Outremont. Voilà qu’il a été aperçu en début de semaine dans un restaurant du quartier, accompagné de sa dulcinée, la chanteuse pop américaine Katy Perry.
À lire également : Justin Trudeau va déménager dans ce luxueux quartier de Montréal
C’est l’humoriste montréalaise Léa Stréliski qui a confié sur son compte Instagram être tombée sur le couple de l’heure alors qu’elle dînait avec sa mère au réputé restaurant français Leméac, situé sur l'avenue Laurier Ouest, pour son anniversaire.
« Je suis comme "Oh my God, c’est Justin Trudeau!" Et là, je regarde à côté de lui et je suis comme "Mais si ça c’est Justin Trudeau, ça c’est fucking Katy Perry" », raconte-t-elle dans une vidéo visionnée des milliers de fois.
Son réflexe de mère a aussitôt pris le dessus. Impossible, selon elle, de quitter les lieux sans tenter d’obtenir une photo pour sa fille, explique l’humoriste et chroniqueuse, qui a pris son courage à deux mains pour s’approcher de leur table en s’adressant d’abord à la vedette internationale en anglais.
« Je suis tellement désolée de vous déranger, mais si je ne vous demande pas de photo, ma fille va me tuer », lui aurait-elle dit. Katy Perry lui aurait alors serré la main, avant de saluer l’ancien premier ministre. Ce dernier aurait plutôt décliné la demande de photo.
Léa Stréliski affirme avoir respecté leur décision, tout en y voyant une pointe d’ironie. « Peux-tu croire que maintenant, il est rendu moins connu que sa blonde? Justin Trudeau, c’est littéralement moi quand je me promène avec ma sœur », blague-t-elle.
Malgré l’absence de photo, la rencontre ne s’est pas terminée sur une note froide. Katy Perry aurait demandé le prénom de la fille de Léa Stréliski afin de lui signer une page blanche d’un cahier.
La vedette américaine a accepté de signer le cahier de l'humoriste Léa Stréliski. @leastreliski | Instagram
Un moment cocasse s’est ensuite installé autour de la lettre J, que la chanteuse aurait d’abord écrite comme un G, avant de transformer la bévue en cœur.
« J’ai vécu ce moment avec Katy Perry. C’est quoi ma vie? », résume l’humoriste.
Une chose est sûre : même sans cliché officiel, cette apparition surprise de l’un des couples les plus médiatisés du moment n’est pas passée inaperçue. Qui plus est, le Leméac est situé tout près de la nouvelle résidence de l'ancien premier ministre.
- Justin Trudeau passe son 1er lundi de congé à la place la plus canadienne « ever » ›
- Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025 ›
- Justin Trudeau fait « de gros efforts » pour voir Katy Perry et entretenir sa relation ›
- « Connexion instantanée » entre Justin Trudeau et Katy Perry, selon un proche de la paire ›
- Justin Trudeau est allé voir Katy Perry au Centre Bell et il a l'air de tripper (VIDÉOS) ›
- Justin Trudeau et Katy Perry vus à la sortie de ce bar à Montréal (PHOTOS) ›
- Justin Trudeau va déménager dans ce luxueux quartier de Montréal ›
- Katy Perry et Justin Trudeau repérés en balade et en « date » au resto à Montréal (PHOTOS) ›