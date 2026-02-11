Justin Trudeau et Katy Perry « spottés » dans ce resto réputé d'Outremont cette semaine

On apprenait, pas plus tard que ce mardi 10 février, que Justin Trudeau allait déménager dans sa nouvelle résidence de 4,26 millions de dollars à Outremont. Voilà qu’il a été aperçu en début de semaine dans un restaurant du quartier, accompagné de sa dulcinée, la chanteuse pop américaine Katy Perry.

C’est l’humoriste montréalaise Léa Stréliski qui a confié sur son compte Instagram être tombée sur le couple de l’heure alors qu’elle dînait avec sa mère au réputé restaurant français Leméac, situé sur l'avenue Laurier Ouest, pour son anniversaire.

« Je suis comme "Oh my God, c’est Justin Trudeau!" Et là, je regarde à côté de lui et je suis comme "Mais si ça c’est Justin Trudeau, ça c’est fucking Katy Perry" », raconte-t-elle dans une vidéo visionnée des milliers de fois.

Son réflexe de mère a aussitôt pris le dessus. Impossible, selon elle, de quitter les lieux sans tenter d’obtenir une photo pour sa fille, explique l’humoriste et chroniqueuse, qui a pris son courage à deux mains pour s’approcher de leur table en s’adressant d’abord à la vedette internationale en anglais.

« Je suis tellement désolée de vous déranger, mais si je ne vous demande pas de photo, ma fille va me tuer », lui aurait-elle dit. Katy Perry lui aurait alors serré la main, avant de saluer l’ancien premier ministre. Ce dernier aurait plutôt décliné la demande de photo.

Léa Stréliski affirme avoir respecté leur décision, tout en y voyant une pointe d’ironie. « Peux-tu croire que maintenant, il est rendu moins connu que sa blonde? Justin Trudeau, c’est littéralement moi quand je me promène avec ma sœur », blague-t-elle.

Malgré l’absence de photo, la rencontre ne s’est pas terminée sur une note froide. Katy Perry aurait demandé le prénom de la fille de Léa Stréliski afin de lui signer une page blanche d’un cahier.

Un moment cocasse s’est ensuite installé autour de la lettre J, que la chanteuse aurait d’abord écrite comme un G, avant de transformer la bévue en cœur.

« J’ai vécu ce moment avec Katy Perry. C’est quoi ma vie? », résume l’humoriste.

Une chose est sûre : même sans cliché officiel, cette apparition surprise de l’un des couples les plus médiatisés du moment n’est pas passée inaperçue. Qui plus est, le Leméac est situé tout près de la nouvelle résidence de l'ancien premier ministre.

