Cette déco parfaite pour l'été au Dollarama est jusqu'à 94 % moins chère que sur Amazon

Histoire d'ajouter de la couleur chez toi, sans te ruiner!

Façade d'un Dollarama.

Dollarama vend des décorations à vraiment bon prix.

Photokvu | Dreamstime
Éditrice Junior

Que ce soit pour s'accorder avec ton décor coloré, ou pour égayer la table lors de la saison estivale, sache qu'au Dollarama, tu peux trouver des accessoires aussi adorables que pratiques. En y faisant une petite visite, tu peux mettre la main sur des ensembles de salières et poivrière en forme de fraise, d'ananas ou de citron, et ce, à une fraction des prix demandés pour des articles très similaires sur Amazon.

À lire également : Dollarama vend des masques de « skincare » coréens à 4 $ et voici ce que tu peux dénicher

Et quand on te dit que tu peux économiser en allant au magasin du dollar pour profiter de cette trouvaille, ce n'est pas des blagues. Alors que les contenants à épices coûtent 3 $ la paire au Dollo, la facture monte jusqu'à 47 $ sur la plateforme de vente en ligne.

De haut en bas : Les ensembles de sali\u00e8re et poivri\u00e8re en forme de citrons, de fraises et d'ananas.

Les ensembles de salière et poivrière en forme de citrons, de fraises et d'ananas vendu à 3 $ au Dollarama.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Du côté d’Amazon, un duo en forme de citron incluant un plateau de présentation se détaille autour de 30 $, tandis qu’un modèle en forme de fraise peut atteindre près de 20 $. Pour un design similaire en céramique et une fonction essentiellement décorative, l’écart de prix est difficile à ignorer.

Il en va de même pour les ensembles en forme d’ananas, qui peuvent grimper jusqu’à 46,64 $ sur la plateforme. Certes, les formats et les marques diffèrent, mais l’utilité reste la même : assaisonner les plats tout en ajoutant une touche ludique à la table.

De haut en bas : Les ensembles de sali\u00e8re et poivri\u00e8re en forme de citrons, de fraises et d'ananas.

Des ensembles de salière et poivrière en forme de citrons, de fraises et d'ananas à vendre sur Amazon.
Amazon Canada, Amazon Canada, Amazon Canada

Si tu cherches une façon simple et abordable de rafraîchir ton décor de cuisine ou de dresser une table estivale sans exploser ton budget, le Dollarama s’impose clairement comme une option à considérer. Pour quelques dollars seulement, tu obtiens un accessoire pratique, tendance et visuellement très proche de modèles vendus jusqu’à quinze fois plus cher ailleurs.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles dollarama amazon canada décoration intérieure dollarama
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le Canada est en feu! 🥈🥇🥉🇨🇦

8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets

Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!

Caro Vezina d'OD se confie sur sa performance avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

C'était juste incroyable! 🔥

Crise à Cuba : Une autre compagnie aérienne canadienne annule ses vols à partir du Québec

Et ce n'est pas que pour quelques jours...

Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

King Melrose revient sur son jeu chaotique à Big Brother et s'ouvre sur ce qu'on n'a pas vu

Il affirme que ce n'est pas lui qui a dévoilé l'alliance des Croquettes à Mona. 👀

Chute de neige : Le Grand Montréal aura une heure de pointe en PM infernale

Conduire les yeux fermés ou ouverts, il n'y aura pas de différence.

Faux rabais : Canadian Tire est condamnée à payer une amende​ de 1,3 M$: Voici quoi savoir

Ta bonne affaire n’en était peut-être pas une... 😬

31 idées-cadeaux dernière minute et à bons prix pour gâter ta personne à la Saint-Valentin

L’amour n’a pas de prix!