Cette déco parfaite pour l'été au Dollarama est jusqu'à 94 % moins chère que sur Amazon
Histoire d'ajouter de la couleur chez toi, sans te ruiner!
Que ce soit pour s'accorder avec ton décor coloré, ou pour égayer la table lors de la saison estivale, sache qu'au Dollarama, tu peux trouver des accessoires aussi adorables que pratiques. En y faisant une petite visite, tu peux mettre la main sur des ensembles de salières et poivrière en forme de fraise, d'ananas ou de citron, et ce, à une fraction des prix demandés pour des articles très similaires sur Amazon.
Et quand on te dit que tu peux économiser en allant au magasin du dollar pour profiter de cette trouvaille, ce n'est pas des blagues. Alors que les contenants à épices coûtent 3 $ la paire au Dollo, la facture monte jusqu'à 47 $ sur la plateforme de vente en ligne.
Les ensembles de salière et poivrière en forme de citrons, de fraises et d'ananas vendu à 3 $ au Dollarama. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Du côté d’Amazon, un duo en forme de citron incluant un plateau de présentation se détaille autour de 30 $, tandis qu’un modèle en forme de fraise peut atteindre près de 20 $. Pour un design similaire en céramique et une fonction essentiellement décorative, l’écart de prix est difficile à ignorer.
Il en va de même pour les ensembles en forme d’ananas, qui peuvent grimper jusqu’à 46,64 $ sur la plateforme. Certes, les formats et les marques diffèrent, mais l’utilité reste la même : assaisonner les plats tout en ajoutant une touche ludique à la table.
Des ensembles de salière et poivrière en forme de citrons, de fraises et d'ananas à vendre sur Amazon.Amazon Canada, Amazon Canada, Amazon Canada
Si tu cherches une façon simple et abordable de rafraîchir ton décor de cuisine ou de dresser une table estivale sans exploser ton budget, le Dollarama s’impose clairement comme une option à considérer. Pour quelques dollars seulement, tu obtiens un accessoire pratique, tendance et visuellement très proche de modèles vendus jusqu’à quinze fois plus cher ailleurs.
