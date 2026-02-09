Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant
Ça commence en force! 🥈🥇🥉🇨🇦
Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 battent leur plein, avec plus d’une centaine d’épreuves présentées jusqu’au 22 février. C’est l’occasion d’assister à des compétitions spectaculaires, à la course au podium et, qui sait, au sacre de plusieurs athlètes canadiens et canadiennes. Voici combien de médailles le Canada a remportées depuis le début des JO.
La plus récente médaille récoltée par le pays du castor est une médaille de bronze, remportée par la skieuse acrobatique canadienne Megan Oldham à l’épreuve de la descente acrobatique, ce lundi 9 février.
La Canadienne a obtenu 76,46 points lors de la troisième manche, ce qui a confirmé sa troisième place et la deuxième médaille canadienne à ces Jeux, après celle de la patineuse de vitesse québécoise Valérie Maltais.
L’athlète de 35 ans a mis la main sur le bronze au 3 000 m en patinage de vitesse sur longue piste le 7 février dernier, décrochant ainsi sa première médaille individuelle.
Au moment d’écrire ces lignes, le Canada occupait le 14e rang parmi les 15 pays ayant déjà remporté au moins un titre olympique. La Norvège dominait le classement, non pas par le total de podiums, mais en raison de ses trois médailles d'or.
Voici toutes les médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 :
Bronze
Valérie Maltais
- Patinage de vitesse sur longue piste ( 3 000 m)
Megan Oldham
- Ski acrobatique - descente acrobatique
Cet article sera mis à jour tous les jours.