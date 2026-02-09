Faux rabais : Canadian Tire est condamnée à payer une amende de 1,3 M$: Voici quoi savoir
Ta bonne affaire n’en était peut-être pas une... 😬
Peut-être es-tu tombé.e par le passé sur un rabais qui semblait des plus alléchant chez Canadian Tire, que ce soit une nouvelle batterie de cuisine ou un simple ensemble de couteaux. Or, c’étaient peut-être de faux rabais et le géant canadien a été condamné à payer une amende de près de 1,3 million de dollars, a annoncé l’Office de la protection du consommateur (OPC).
Le 6 février dernier, l’instance gouvernementale québécoise a confirmé par voie de communiqué que la Société Canadian Tire a plaidé coupable à 74 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).
Au total, l’entreprise devra payer des amendes totalisant 1 287 550 $ avec les frais.
De quoi est accusée Canadian Tire, au juste?
Selon les informations disponibles, l’Office de la protection du consommateur reprochait à Canadian Tire d’avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, « qui interdit à un commerçant d’indiquer faussement un prix courant ou un autre prix de référence pour la vente d’un bien ».
D’avril à octobre 2021, soit sur une période de six mois, l’Office a vérifié les prix de sept produits ciblés dans les circulaires du détaillant, sur son site web ainsi que dans trois succursales de la grande région de Montréal.
Dans les circulaires et en ligne, ces produits étaient présentés comme étant en solde, avec un rabais exprimé en pourcentage ou en dollars par rapport à un prix courant.
Toutefois, l’analyse des données de vente démontre qu’ils étaient très rarement vendus à ce prix de référence. L’enquête indique également qu’en magasin, les articles étaient presque toujours affichés à prix réduit pendant la période analysée.
Canadian Tire a finalement reconnu sa culpabilité pour cinq des produits visés par l’enquête, soit des ensembles de couteaux Henckels et Cuisinart, des batteries de cuisine Lagostina et Heritage, ainsi qu’une perceuse sans fil Dewalt.