Faux rabais : Canadian Tire est condamnée à payer une amende​ de 1,3 M$: Voici quoi savoir

Ta bonne affaire n’en était peut-être pas une... 😬

Une devanture de Canadian Tire.

Canadian Tire est condamnée à payer une amende 1,3 M$ en raison de fausses publicités et faux rabais.

Photokvu | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Peut-être es-tu tombé.e par le passé sur un rabais qui semblait des plus alléchant chez Canadian Tire, que ce soit une nouvelle batterie de cuisine ou un simple ensemble de couteaux. Or, c’étaient peut-être de faux rabais et le géant canadien a été condamné à payer une amende de près de 1,3 million de dollars, a annoncé l’Office de la protection du consommateur (OPC).

À lire également : La SAQ va recommencer à vendre des produits américains ce mois-ci : voici pourquoi

Le 6 février dernier, l’instance gouvernementale québécoise a confirmé par voie de communiqué que la Société Canadian Tire a plaidé coupable à 74 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

Au total, l’entreprise devra payer des amendes totalisant 1 287 550 $ avec les frais.

De quoi est accusée Canadian Tire, au juste?

Selon les informations disponibles, l’Office de la protection du consommateur reprochait à Canadian Tire d’avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, « qui interdit à un commerçant d’indiquer faussement un prix courant ou un autre prix de référence pour la vente d’un bien ».

D’avril à octobre 2021, soit sur une période de six mois, l’Office a vérifié les prix de sept produits ciblés dans les circulaires du détaillant, sur son site web ainsi que dans trois succursales de la grande région de Montréal.

Dans les circulaires et en ligne, ces produits étaient présentés comme étant en solde, avec un rabais exprimé en pourcentage ou en dollars par rapport à un prix courant.

Toutefois, l’analyse des données de vente démontre qu’ils étaient très rarement vendus à ce prix de référence. L’enquête indique également qu’en magasin, les articles étaient presque toujours affichés à prix réduit pendant la période analysée.

Canadian Tire a finalement reconnu sa culpabilité pour cinq des produits visés par l’enquête, soit des ensembles de couteaux Henckels et Cuisinart, des batteries de cuisine Lagostina et Heritage, ainsi qu’une perceuse sans fil Dewalt.

From Your Site Articles
amendes au québeccanadian tireoffice de la protection du consommateuropcrabais
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le mini coffre à outils rose viral sur TikTok est à 50 % de rabais au Canadian Tire

Le rangement le plus cute à mini-prix!

Solde d'été chez Canadian Tire : Voici 12 items avec de gros rabais allant jusqu'à 66 %

Ce sont des « deals » dignes du Black Friday, ça! ✨💸

Canadian Tire fait des soldes allant jusqu'à 450 $ de rabais - Voici 12 des meilleurs deals

Des économies excitantes sur des essentiels pour l'automne.

Canadian Tire fait son Grand Solde Rouge - Voici 13 items avec des rabais allant jusqu'à 300$

Plusieurs aubaines à ne pas manquer. 🔥🔥🔥

Costco offre une version plus luxueuse et moins chère d'un organisateur bien noté sur Amazon

À toi la pièce parfaitement rangée sans te ruiner.

Caro Vezina d'OD se confie sur sa performance avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

C'était juste incroyable! 🔥

Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

Voici les vols vers Cuba à partir de Montréal qui sont annulés cette semaine

Tu vas devoir revoir tes plans!

8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets

Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!

Voici le salaire pour t'acheter une maison dans ces 9 régions du Québec actuellement

As-tu le budget pour vivre à Montréal, Québec ou Saint-Jean-sur-Richelieu?

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Ça commence en force! 🥈🥇🥉🇨🇦

Cette petite ville de l'Ontario au charme de conte de fées est parfaite pour un roadtrip

Pour une escapade des plus romantique!