Voici le salaire pour t'acheter une maison dans ces 9 régions du Québec actuellement
As-tu le budget pour vivre à Montréal, Québec ou Saint-Jean-sur-Richelieu?
Tu rêves de devenir propriétaire au Québec en 2026? C’est possible, mais pas à n’importe quel prix. Que tu vises Montréal, Québec ou leurs banlieues, voici un portrait clair des salaires nécessaires, basé sur les prix médians actuels du marché immobilier, pour te permettre l’achat d’une maison ou d’un condo dans neuf régions de la province.
L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a révélé ses plus récentes statistiques sur le marché immobilier au Québec, ce jeudi 5 février, en se basant sur les prix médians de janvier 2026.
Pour déterminer le salaire idéal nécessaire afin de se permettre une résidence unifamiliale ou un condominium dans les neuf régions analysées, Narcity Québec a suivi les recommandations du gouvernement du Canada, soit un ratio de 35 % du revenu brut maximal consacré aux dépenses de logement. Un taux hypothécaire de 5 % amorti sur 25 ans a également été utilisé.
Important : ces calculs représentent le salaire minimal pour le paiement hypothécaire uniquement. Tu devras également budgéter pour les taxes municipales et scolaires, le chauffage, l'assurance habitation et, pour les condos, les frais de copropriété mensuels.
Région métropolitaine de Montréal
1. Île de Montréal
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 770 000 $ - Salaire annuel brut : 144 000 $
- Condo : 465 000 $ - Salaire annuel brut : 88 600 $
Le marché de l'île a connu une baisse de 22% des ventes de maisons unifamiliales en janvier 2026, avec des prix en léger recul de 3%. Les condos restent stables avec un prix médian inchangé.
2. Laval
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 618 000 $ - Salaire annuel brut : 111 400 $
- Condo : 434 000 $ - Salaire annuel brut : 82 800 $
Laval affiche une chute importante de 30% des ventes de maisons unifamiliales, mais les prix restent en hausse de 5% par rapport à janvier 2025.
3. Rive-Nord de Montréal
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 570 340 $ - Salaire annuel brut : 102 700 $
- Condo : 365 000 $ - Salaire annuel brut : 69 600 $
La Rive-Nord présente des prix en progression de 6% pour les unifamiliales et de 3% pour les condos, avec une baisse de 11% des transactions.
4. Rive-Sud de Montréal
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 599 000 $ - Salaire annuel brut : 108 000 $
- Condo : 405 000 $ - Salaire annuel brut : 77 200 $
La Rive-Sud connaît une hausse modérée des prix (1% pour les unifamiliales, 4% pour les condos) malgré une diminution de 17% des ventes.
5. Vaudreuil-Soulanges
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 611 000 $ - Salaire annuel brut : 110 100 $
- Condo : Données insuffisantes
Vaudreuil-Soulanges affiche des prix en hausse de 6% avec une augmentation de 10% des ventes de maisons unifamiliales en janvier 2026.
6. Saint-Jean-sur-Richelieu
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 660 000 $ - Salaire annuel brut : 119 000 $
- Condo : Données insuffisantes
Saint-Jean-sur-Richelieu connaît une forte hausse de prix de 29% pour les unifamiliales, malgré une baisse de 31% du nombre de transactions.
Région métropolitaine de Québec
7. Agglomération de Québec
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 478 500 $ - Salaire annuel brut : 91 300 $
- Condo : 333 500 $ - Salaire annuel brut : 63 500 $
L'agglomération de Québec se distingue par une forte hausse des prix : 15% pour les unifamiliales et 9% pour les condos, avec une baisse de 17% des ventes.
8. Périphérie Nord de Québec
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 482 000 $ - Salaire annuel brut : 91 900 $
- Condo : Données insuffisantes
La périphérie nord connaît une hausse modérée de 3% des prix avec une légère diminution de 6% des transactions.
9. Rive-Sud de Québec
Prix médian et salaire requis :
- Maison unifamiliale : 425 000 $ - Salaire annuel brut : 81 000 $
- Condo : Données insuffisantes
La Rive-Sud de Québec offre les prix les plus accessibles avec une belle progression de 12% et une baisse significative de 33% des ventes, créant des opportunités pour les acheteurs.
Analyse comparative des régions
Le portrait global révèle des écarts importants entre les régions. La Rive-Sud de Québec se positionne comme la région la plus accessible avec un salaire requis de 81 000 $ pour une maison unifamiliale, tandis que l'île de Montréal demeure la plus dispendieuse à 144 000 $. C'est une différence de 63 000 $ par année entre ces deux régions.
Ces données de janvier 2026 montrent un marché en transition, avec une baisse généralisée des transactions, mais des prix qui demeurent soutenus dans la plupart des régions. Cette situation pourrait offrir un meilleur pouvoir de négociation aux acheteurs face à un inventaire en hausse.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
