14 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en février

Les incontournables du mois!

Façade d'un costco. Droite : Lapins en chocolat style Dubaï.

14 des meilleures trouvailles Costco en février 2026.

JuliaDorian | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Même si à l'entrepôt Costco, tu peux trouver des items que tu achètes fidèlement à chaque visite, des nouveautés, des ajouts qui reviennent périodiquement et des articles que tu n’avais simplement jamais remarqués peuvent aussi attirer ton attention. Que ce soit du côté des aliments, des vêtements, des accessoires de maison ou autres, il y a toujours des trouvailles intéressantes à faire et, justement, on te partage ce qu’on a repéré en février.

Tu peux y trouver des aubaines de marques qui valent la visite, mais aussi des collations et des gâteries qui pourraient devenir des favorites, ou encore des essentiels qui simplifieront ton quotidien. Bon magasinage!

Électrolytes à saveur de fraise/melon d'eau et limonade aux baies - Roar 

\u00c9lectrolytes \u00e0 saveur de fraise/melon d'eau et limonade aux baies de Roar au Costco.

Électrolytes à saveur de fraise/melon d'eau et limonade aux baies de Roar au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 26,99 $

Ce mélange de vitamines et d’électrolytes vient dans un paquet de 30 sachets, ce qui est parfait si tu es souvent on the go et que tu dois transporter ta portion du jour avec toi. Cette option propose des saveurs de fraise et melon d’eau, ainsi que de limonade aux baies. Si tu as envie d’essayer une nouvelle sorte, tu peux trouver celle-ci au Costco.

Ensemble de contenants de préparation de repas - Bentgo  

La boite de l'ensemble de contenants de pr\u00e9paration de repas Bentgo au Costco.

Ensemble de contenants de préparation de repas Bentgo au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Tout comme les chaussettes et les boucles d’oreilles, les contenants du genre tendent à disparaître au fil du temps. Que ce soient les couvercles qui deviennent introuvables ou ta collection qui se réduit de plus en plus sans que tu comprennes pourquoi, il reste que, pour plusieurs, c’est un achat à refaire périodiquement.

Tu commences justement à être limité.e dans tes choix à la maison? Alors, cet ensemble de style bento de 90 pièces pourrait trouver une place de choix dans ton panier au Costco!

Tapis d'accent - Devgiri 

Tapis d'accent Devgiri avec fleurs et abeilles au Costco.

Tapis d'accent Devgiri à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Tu peux commencer à oublier l’hiver et te procurer un joli tapis d’accent, parfait pour célébrer l’arrivée du printemps. Plusieurs modèles sont disponibles, mais celui avec des fleurs et des abeilles offre un effet estival qui s’accordera parfaitement avec l’arrivée des saisons plus clémentes.

Sac fourre tout - Mytagalongs

Sac fourre tout Mytagalongs rose au Costco.

Le sac fourre tout Mytagalongs disponible en rose, noir et beige au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

Pour le gym, les week-ends d’escapade ou pour tous les jours, ce sac fourre-tout léger vient avec une bandoulière amovible et réglable. On y trouve deux poches où ranger des choses, alors si tu avais justement besoin d’un nouveau sac pratique, tu sais quoi faire!

Lapins style Dubaï - Chocovia

Lapins style Duba\u00ef de Chocovia au Costco.

Les lapins en chocolat style Dubaï de Chocovia au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

L’engouement pour les chocolats de style Dubaï n’est clairement pas terminé, alors que les options se multiplient au fil des mois. Pour Pâques (ou pas), tu peux gâter tes proches et toi-même avec ces lapins remplis d’une garniture à la pistache et au kadaïf.

Jus verts + protéines - Well

Le jus verts avec prot\u00e9ines de Well au Costco.

Le jus verts avec protéines de Well à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 20,05 $

Pour t’aider à atteindre tes portions quotidiennes de légumes et de protéines, ce jus est plutôt intéressant. Avec 16 g de protéines, ce mélange de légumes verts te propose un deux-en-un qui pourrait simplifier ta routine lors des journées occupées.

Collations à emporter - Three Farmers 

Des collations en sachet \u00e0 emporter Three Farmers au Costco.

Des collations aux pois chiches et aux fèverles à emporter Three Farmers au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 13,99 $

Avec 6 à 8 g de protéines et 5 à 6 g de fibres, ces petites collations aux pois chiches et aux fèveroles sont idéales à emporter sur le pouce. Croquantes et pleines de nutriments pour leur petite taille, elles pourraient devenir ton nouveau snack d’après-midi favori!

Jean coupe droite pour femme - Levi's

Jean coupe droite pour femme de la marque Levi's au Costco.

Les jean coupe droite pour femme de la marque Levi's disponibles au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix 36,99 $

Pouvant coûter plus de 100 $ en magasin, les jeans Levi’s sont des incontournables, surtout quand tu les trouves à bon prix au Costco. Pour moins de 40 $, si tu tombes sur une paire à l’entrepôt et que ta coupe favorite est disponible, c’est une aubaine qui pourrait te faire bien plaisir.

Croustilles Tourbillon ail et parmesan - Doritos

Croustilles Tourbillon ail et parmesan de Doritos au Costco.

Croustilles Tourbillon ail et parmesan Doritos à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 8,49 $

Attention aux fans de saveurs uniques! Doritos propose des chips à saveur d’ail et de parmesan, en format parfait pour un party. Tu peux mettre la main sur cette offre au Costco, alors garde l’œil ouvert lors de ta prochaine visite.

Bâtonnets de poulet - Mighty Protein

B\u00e2tonnets de poulet Mighty Protein au Costco.

Bâtonnets de poulet Mighty Protein disponibles au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Si tu ne l’avais pas remarqué, les aliments protéinés ont la cote dernièrement. C’est une bonne façon d’atteindre ses objectifs alimentaires, que ce soit pour soutenir un entraînement soutenu ou simplement pour bien se nourrir, et ces bâtonnets de poulet offrent 12 g de protéines pour 110 calories. C'est donc une option à considérer.

Tapis de yoga double face - Adidas

Tapis de yoga double face de Adidas au Costco.

Tapis de yoga double face Adidas à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Besoin d’un nouveau tapis de yoga? Tu peux te procurer celui à double face de la marque Adidas pour 20 $ au Costco. Sache qu’il coûte près de 55 $ sur Amazon : c’est donc un prix qui fait moins suer (la pognes-tu?), histoire de t’équiper sans te ruiner.

Blouson camionneur pour homme - Levi's

Blouson camionneur pour homme de Levi's au Costco.

Blouson camionneur pour homme de Levi's au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 34,97 $

Besoin d’un nouveau manteau en jean pour le printemps ? Ce modèle de Levi’s à petit prix n’attend que toi!

Bouchées de chocolat noir : pistaches, amandes et canneberges - Jojo's  

Bouch\u00e9es de chocolat noir : pistaches, amandes et canneberges - Jojo's

Bouchées de chocolat noir : pistaches, amandes et canneberges - Jojo's

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 15,99 $

Avec du chocolat noir, des pistaches, des amandes et des canneberges, cette collation, qui peut aussi se déguster en dessert, est toute indiquée pour les becs sucrés.

Mascara Sky High - Mabelline New York

Mascara Sky High - Mabelline New York

Mascara Sky High - Mabelline New York

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 31,99 $

Vendu à 17,99 $ au prix régulier chez Pharmaprix, ce mascara est offert en lot revenant à 10,66 $ chacun au Costco. Tu peux donc faire des réserves et des économies en même temps, tout en te gâtant avec cet achat.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

