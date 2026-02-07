14 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en février
Les incontournables du mois!
Même si à l'entrepôt Costco, tu peux trouver des items que tu achètes fidèlement à chaque visite, des nouveautés, des ajouts qui reviennent périodiquement et des articles que tu n’avais simplement jamais remarqués peuvent aussi attirer ton attention. Que ce soit du côté des aliments, des vêtements, des accessoires de maison ou autres, il y a toujours des trouvailles intéressantes à faire et, justement, on te partage ce qu’on a repéré en février.
Tu peux y trouver des aubaines de marques qui valent la visite, mais aussi des collations et des gâteries qui pourraient devenir des favorites, ou encore des essentiels qui simplifieront ton quotidien. Bon magasinage!
Électrolytes à saveur de fraise/melon d'eau et limonade aux baies - Roar
Électrolytes à saveur de fraise/melon d'eau et limonade aux baies de Roar au Costco.
Prix : 26,99 $
Ce mélange de vitamines et d’électrolytes vient dans un paquet de 30 sachets, ce qui est parfait si tu es souvent on the go et que tu dois transporter ta portion du jour avec toi. Cette option propose des saveurs de fraise et melon d’eau, ainsi que de limonade aux baies. Si tu as envie d’essayer une nouvelle sorte, tu peux trouver celle-ci au Costco.
Ensemble de contenants de préparation de repas - Bentgo
Ensemble de contenants de préparation de repas Bentgo au Costco.
Prix : 29,99 $
Tout comme les chaussettes et les boucles d’oreilles, les contenants du genre tendent à disparaître au fil du temps. Que ce soient les couvercles qui deviennent introuvables ou ta collection qui se réduit de plus en plus sans que tu comprennes pourquoi, il reste que, pour plusieurs, c’est un achat à refaire périodiquement.
Tu commences justement à être limité.e dans tes choix à la maison? Alors, cet ensemble de style bento de 90 pièces pourrait trouver une place de choix dans ton panier au Costco!
Tapis d'accent - Devgiri
Tapis d'accent Devgiri à vendre au Costco.
Prix : 19,99 $
Tu peux commencer à oublier l’hiver et te procurer un joli tapis d’accent, parfait pour célébrer l’arrivée du printemps. Plusieurs modèles sont disponibles, mais celui avec des fleurs et des abeilles offre un effet estival qui s’accordera parfaitement avec l’arrivée des saisons plus clémentes.
Sac fourre tout - Mytagalongs
Le sac fourre tout Mytagalongs disponible en rose, noir et beige au Costco.
Prix : 24,99 $
Pour le gym, les week-ends d’escapade ou pour tous les jours, ce sac fourre-tout léger vient avec une bandoulière amovible et réglable. On y trouve deux poches où ranger des choses, alors si tu avais justement besoin d’un nouveau sac pratique, tu sais quoi faire!
Lapins style Dubaï - Chocovia
Les lapins en chocolat style Dubaï de Chocovia au Costco.
Prix : 18,99 $
L’engouement pour les chocolats de style Dubaï n’est clairement pas terminé, alors que les options se multiplient au fil des mois. Pour Pâques (ou pas), tu peux gâter tes proches et toi-même avec ces lapins remplis d’une garniture à la pistache et au kadaïf.
Jus verts + protéines - Well
Le jus verts avec protéines de Well à vendre au Costco.
Prix : 20,05 $
Pour t’aider à atteindre tes portions quotidiennes de légumes et de protéines, ce jus est plutôt intéressant. Avec 16 g de protéines, ce mélange de légumes verts te propose un deux-en-un qui pourrait simplifier ta routine lors des journées occupées.
Collations à emporter - Three Farmers
Des collations aux pois chiches et aux fèverles à emporter Three Farmers au Costco.
Prix : 13,99 $
Avec 6 à 8 g de protéines et 5 à 6 g de fibres, ces petites collations aux pois chiches et aux fèveroles sont idéales à emporter sur le pouce. Croquantes et pleines de nutriments pour leur petite taille, elles pourraient devenir ton nouveau snack d’après-midi favori!
Jean coupe droite pour femme - Levi's
Les jean coupe droite pour femme de la marque Levi's disponibles au Costco.
Prix 36,99 $
Pouvant coûter plus de 100 $ en magasin, les jeans Levi’s sont des incontournables, surtout quand tu les trouves à bon prix au Costco. Pour moins de 40 $, si tu tombes sur une paire à l’entrepôt et que ta coupe favorite est disponible, c’est une aubaine qui pourrait te faire bien plaisir.
Croustilles Tourbillon ail et parmesan - Doritos
Croustilles Tourbillon ail et parmesan Doritos à vendre au Costco.
Prix : 8,49 $
Attention aux fans de saveurs uniques! Doritos propose des chips à saveur d’ail et de parmesan, en format parfait pour un party. Tu peux mettre la main sur cette offre au Costco, alors garde l’œil ouvert lors de ta prochaine visite.
Bâtonnets de poulet - Mighty Protein
Bâtonnets de poulet Mighty Protein disponibles au Costco.
Prix : 19,99 $
Si tu ne l’avais pas remarqué, les aliments protéinés ont la cote dernièrement. C’est une bonne façon d’atteindre ses objectifs alimentaires, que ce soit pour soutenir un entraînement soutenu ou simplement pour bien se nourrir, et ces bâtonnets de poulet offrent 12 g de protéines pour 110 calories. C'est donc une option à considérer.
Tapis de yoga double face - Adidas
Tapis de yoga double face Adidas à vendre au Costco.
Prix : 19,99 $
Besoin d’un nouveau tapis de yoga? Tu peux te procurer celui à double face de la marque Adidas pour 20 $ au Costco. Sache qu’il coûte près de 55 $ sur Amazon : c’est donc un prix qui fait moins suer (la pognes-tu?), histoire de t’équiper sans te ruiner.
Blouson camionneur pour homme - Levi's
Blouson camionneur pour homme de Levi's au Costco.
Prix : 34,97 $
Besoin d’un nouveau manteau en jean pour le printemps ? Ce modèle de Levi’s à petit prix n’attend que toi!
Bouchées de chocolat noir : pistaches, amandes et canneberges - Jojo's
Bouchées de chocolat noir : pistaches, amandes et canneberges - Jojo's
Prix : 15,99 $
Avec du chocolat noir, des pistaches, des amandes et des canneberges, cette collation, qui peut aussi se déguster en dessert, est toute indiquée pour les becs sucrés.
Mascara Sky High - Mabelline New York
Mascara Sky High - Mabelline New York
Prix : 31,99 $
Vendu à 17,99 $ au prix régulier chez Pharmaprix, ce mascara est offert en lot revenant à 10,66 $ chacun au Costco. Tu peux donc faire des réserves et des économies en même temps, tout en te gâtant avec cet achat.
