Costco vs Walmart : 9 produits ménagers qui sont plus économiques au Costco
Non seulement c'est moins cher, mais tu en as pour plus longtemps!
Que tu aies une carte Costco ou non, tu sais probablement que l’entrepôt est reconnu pour ses bons prix, surtout en matière de produits ménagers. Mais entre les marques, les formats familiaux et les quantités vendues, il n’est pas toujours simple de savoir ce qui vaut vraiment la peine. Pour faire le tri, on a comparé plusieurs trouvailles pour l’entretien de la maison avec leurs équivalents chez Walmart et ciblé ceux qui sont réellement plus avantageux chez Costco.
Ce qui est gagnant avec ce type de produits, c’est qu’ils se conservent longtemps, ce qui permet de miser sur de plus grands formats sans craindre le gaspillage. Même si l’achat initial peut sembler plus élevé, ces articles durent souvent beaucoup plus longtemps. Et on va se l'avouer, il y a quelque chose de satisfaisant à payer moins cher pour faire le ménage. Voici donc neuf produits ménagers qui sont à meilleur prix chez Costco que chez Walmart.
Effaceurs magiques M. Net
Chez Costco, tu peux trouver une boîte de 15 effaceurs magique Mr. Net à bon prix.
Quand il s’agit de venir à bout des marques tenaces sur les murs ou les comptoirs, les effaceurs magiques M. Net font souvent partie des produits les plus efficaces.
Chez Costco, le paquet de 15 éponges coûte 18,99 $, soit 1,27 $ l’unité. Chez Walmart , le format de sept éponges est affiché à 12,47 $ au pri régulier, ce qui fait grimper le prix à près de 1,78 $ par éponge. Une comparaison qui penche clairement en faveur de l’achat en gros.
Pastilles de détergent à lessive Tide Pods avec Downy
Costco offre le meilleur prix pour le paquet de 104 capsules de détergent Tide avec Downy.
Les capsules de détergent à lessive Tide Pods avec Downy figurent parmi les produits ménagers qu’on rachète souvent, ce qui rend la comparaison de prix particulièrement intéressante.
Chez Costco, le format de 104 capsules est offert à 33,99 $, soit 0,33 $ la capsule. Du côté de Walmart, la boîte de 63 capsules se vend 32,97 $, ce qui revient à 0,52 $ par capsule.
Pastilles de détergent pour lave-vaisselle Finish
La boîte de 176 pastilles de détergent pour lave-vaisselle Finish est vendue à bon prix chez Costco.
La boîte de pastilles pour lave-vaisselle Finish est un bon exemple où l’achat en gros fait toute la différence. Au moment d'écrire ces lignes, Costco offre le format de 176 unités à 26,99 $ (habituellement 33,99 $ et 0,19 $ l'unité), ce qui revient à 0,15 $ la pastille.
De son côté, Walmart propose un format de 105 unités à 19,97 $ (habituellement 22,97 $ et 0,22 $ l'unité), soit 0,19 $ la pastille. Une différence qui peut sembler mince à première vue, mais quand on utilise le lave-vaisselle au quotidien, elle devient non négligeable.
Rouleaux anti-peluche Scotch-Bright
Costco offre un bon prix pour un paquet de cinq rouleaux anti-peluches Scotch-Brite.
Les rouleaux anti-peluches sont indispensables si tu as un animal de compagnie et que tu souhaites retirer efficacement les poils de tes vêtements.
Chez Costco, le paquet de cinq rouleaux est offert à 16,49 $, ce qui revient à 3,30 $ par rouleau. Du côté de Walmart, un seul rouleau se vend 6,97 $, soit plus du double du prix unitaire chez Costco. C'est donc chez Costco que tu feras la meilleure affaire.
Nettoyant tout usage Lysol
Costco offre un bon rapport quantité/prix pour le nettoyant Lysol au citron.
Si le nettoyant tout usage Lysol fait partie de ta routine ménage, l’achat en gros peut vite devenir payant.
Costco offre trois bouteilles de nettoyant tout usage Lysol de 946 ml pour 9,99 $ (soit 3,52 $ le litre), qui représente une belle économie comparativement à son prix régulier de 16,99 $ (soit 5,99 $ le litre). Chez Walmart, qui vend une seule bouteille de 600 ml à 4,97 $ (soit 8,28 $ le litre). C'est donc Costco qui offre le prix le plus compétitif.
Recharges pour plumeaux Swiffer Dusters
Costco offre un bon prix pour la boîte de 28 plumeaux de rechange pour Swiffer Dusters.
Pour éliminer la poussière sans sortir l’arsenal de nettoyage, les plumeaux Swiffer Dusters sont toujours pratiques.
Chez Costco, le paquet de 28 plumeaux est offert à 24,99 $, ce qui revient à environ 0,89 $ par plumeau (et le paquet inclut un manche). Du côté de Walmart, le format de 16 plumeaux se vend 18,98 $, soit 1,19 $ l’unité. Une différence qui rend l’option Costco plus intéressante.
Système de vadrouille rotative en microfibre Vileda
Costco offre le système de vadrouille rotative Vileda à bon prix.
Pour laver les planchers efficacement sans se compliquer la vie, le système de vadrouille rotative en microfibre Vileda est un bon choix.
Au moment d'écrire ces lignes, il est en rabais à 31,99 $ chez Costco, ce qui représente une économie de 8,00 $ sur le prix régulier. Du côté de Walmart, le même système se vend 42,97 $. Une différence de prix qui rend l’option Costco beaucoup plus attrayante pour un item qu’on utilise sur une base régulière.
Sacs à recyclage avec cordon Kirkland
Chez Costco, tu peux trouver une boîte de 100 sacs bleus à recyclage à bon prix.
Les sacs de recyclage bleus sont un autre essentiel qu’on utilise semaine après semaine, ça vaut donc vraiment la peine de les acheter en gros.
Chez Costco, le paquet de 100 sacs de 113 litres de la marque maison est offert à 14,99 $, soit 0,15 $ par sac. Du côté de Walmart, le plus grand format disponible comprend 30 sacs de 90 litres à 9,97 $ (marque Great Value), ce qui fait grimper le prix à près de 0,33 $ l’unité.
Sacs à ordures avec cordon Kirkland
Les grands sacs à ordure noirs avec cordons sont vendus à bon prix chez Costco.
Les sacs à ordures font partie de ces items qu'on ne veut surtout pas manquer, donc acheter en gros peut être une bonne idée.
Chez Costco, le paquet de 90 sacs de 113 litres est offert à 21,99 $, ce qui revient à 0,24 $ le sac. Du côté de Walmart, le plus grand format disponible comprend 60 sacs de 90 litres à 18,97 $ (marque Great Value), soit environ 0,32 $ par sac. Même s’il ne s’agit pas de la même marque, les produits sont comparables, et l’option Costco s’avère plus avantageuse, autant pour le prix que pour la capacité.
Au final, Costco s’impose comme une option particulièrement intéressante pour les produits ménagers, surtout quand on compare les formats et le prix à long terme. Même si la facture peut sembler plus élevée au départ, l’achat en gros est plus économique et te permet de limiter ta fréquence d'achat.
Que ce soit pour faire le plein de détergent, de sacs à ordures ou pour te procurer une nouvelle moppe, ces comparaisons montrent qu’il est possible de payer moins pour les produits d'entretien en faisant une virée chez Costco. Et faire le ménage en sachant qu’on a fait une bonne affaire, ça peut rendre la tâche un peu plus agréable!
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 21 décembre 2025
