16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart

Quelques comparaisons suffisent pour voir que le détour vaut la peine. 👀✨

Devanture du Dollarama. Droite : Devanture du Walmart.

Dollarama propose plusieurs trouvailles de marques à prix intéressants.

Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Le Dollarama réserve d'agréables surprises quand on prend le temps de fouiller un peu dans les rayons. Marques connues, lots de produits réputés à l'international à coûts dérisoires, et dupes de qualité : chaque visite promet des trouvailles, et elles sont souvent moins chères que chez les autres géants des aubaines, comme Walmart. Mais est-ce vraiment moins coûteux, ou est-ce le format qui varie? On a parcouru les allées pour comparer les prix de produits de marques populaires avec ceux de la compagnie américaine, et voir lesquelles valent vraiment la peine au Dollarama.

À lire également : Cette déco parfaite pour l'été au Dollarama est jusqu'à 94 % moins chère que sur Amazon

Produits ménagers, soins personnels, collations ou petits essentiels du quotidien : plusieurs articles qu’on achète habituellement en grande surface se cachent aussi au magasin du dollar, parfois à un prix franchement plus doux.

Désodorisant textile Febreze

Le d\u00e9sodorisant textile Febreze sur les tablettes du Dollarama.

Le Désodorisant textile Febreze en vente à 4,75 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 438 ml

Prix au Walmart : 5,97 $ pour 438 ml

Quand une odeur persistante se fait sentir sur le divan ou les rideaux, un désodorisant textile peut vite devenir pratique. Le Febreze pour tissu du Dollarama se vend 4,75 $ pour 438 ml, disponible en parfum Original ou Gain Brise nocturne. Pour le même volume au Walmart, tu paierais 5,97 $, donc tu gardes 1,22 $ dans tes poches.

Baumes à lèvres Nivea

Paquet de 2 baumes \u00e0 l\u00e8vres Nivea sur les tablettes du Dollarama.

Baumes à lèvres Nivea en vente à 4 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4 $ pour deux baumes à lèvres

Prix au Walmart : 4,98 $ pour deux baumes à lèvres

Un petit indispensable pour les lèvres sèches, le duo Nivea Hydro Soins est pratique à garder dans ton sac ou à la maison. Pour exactement le même soin, on débourse près de 1 $ de moins en le prenant à la bannière verte et jaune plutôt que chez le géant américain.

Crème de massage pour grossesse Palmer's

Cr\u00e8me de massage Palmer's sur les tablettes du Dollarama.

Crème de massage Palmer's en vente à 4 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4 $ pour 125 g

Prix au Walmart : 7,36 $ pour 125 g

On associe souvent la crème de massage Palmer’s à la grossesse, mais elle peut servir à bien d’autres moments où la peau a besoin d’un peu plus d’attention. Le Dollo te fait économiser 3,36 $ pour exactement le même produit. Même si aucune crème ne garantit de faire disparaître les vergetures, ce genre de soin riche aide souvent à garder la peau douce et à réduire l’inconfort quand elle s’étire.

Ongles à pression Sally Hansen

Paquets de 24 ongles \u00e0 pression Sally Hansen sur les tablettes du Dollarama.

Paquets de 24 ongles à pression Sally Hansen en vente à 4 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4 $ pour un paquet de 24 ongles

Prix au Walmart : 11,97 $ pour un paquet de 24 ongles

Changer de manucure en quelques minutes, c’est pratique quand une sortie ou un événement s’ajoute à l’horaire au dernier instant. Les ensembles d’ongles à pression Sally Hansen vendus au magasin du dollar offrent plusieurs formes et couleurs, en plus d’inclure les bandes adhésives et la colle pour une pose rapide. À 4 $ le paquet contre 11,97 $ au Walmart, tu économises presque 8 $ pour un résultat rapide et sans rendez-vous au salon.

Test de grossesse Clearblue

Test de grossesse Clearblue sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Test de grossesse Clearblue en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour un test

Prix au Walmart : 13,97 $ pour deux tests, soit environ 6,99 $ par test

Aussi surprenant que ça puisse paraitre, tu peux bel et bien trouver des tests de grossesse au Dollarama, et oui, d'une marque bien connue. Il n’y a donc pas de raison de payer plus cher ailleurs. En choisissant la bannière verte et jaune, tu économises près de 2 $ pour le même produit.

Vitamine C Emergen-C

Vitamine C Emergen-C en vente sur les tablettes du Dollarama.

Vitamine C Emergen-C en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 30 sachets

Prix au Walmart : 11,97 $ pour 30 sachets

La marque Emergen-C est bien réputée, et tu n'as pas besoin de payer les 11,97 $ demandés par Walmart pour te procurer des sachets vitaminés. La boîte ci-haut qui comprend 30 sachets, se vend 5 $ au Dollarama contre 11,97 $ au Walmart, soit une économie d’environ 58 % pour exactement le même produit. À ce prix-là, ça vaut la peine d’en garder quelques-uns à portée de main plutôt que de payer plus que le double ailleurs.

Rince-bouche Scope de Crest

Rince-bouche Scope de Crest sur les tablettes du Dollarama.

Rince-bouche Scope de Crest en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 1 L

Prix au Walmart : 6,47 $ pour 1 L

Le populaire Scope, de la marque réputée Crest, peut également être acheté au magasin du dollar. Économiser presque 1,50 $ sur un produit qu’on utilise tous les jours, ça se prend bien.

Brume buccale Listerine

Brume buccale Listerine sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Brume buccale Listerine en vente à 4,74 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 7,7 ml

Prix au Walmart : 5,77 $ pour 7,7 ml

La brume buccale de la marque Listerine a fait ses preuves. Au Dollarama, le format de 7,7 ml coûte 4,75 $, tandis qu’au géant américain, la même quantité revient à 5,77 $. Même petite taille, même efficacité, mais tu économises 1,02 $ en choisissant le magasin du dollar.

Rasoirs Bic

Rasoirs Bic Soleil escape sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Rasoirs Bic Soleil escape en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour deux rasoirs

Prix au Walmart : 8,98 $ pour deux rasoirs

Les rasoirs Bic Soleil Escape assurent un rasage tout aussi confortable, mais l’écart de prix surprend. À la bannière verte et jaune, on paie presque 4 $ de moins pour un duo comparativement au tarif affiché chez Walmart. La performance reste identique, alors autant garder ces quelques dollars pour autre chose sans compromis sur la précision.

Antisudorifique Dove

Antisudorifique Dove sur les tablettes du Dollarama.

Antisudorifique Dove sans aluminium en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 74 g

Prix au Walmart : 7,98 $ pour 74 g

Dove est parmi les options les plus appréciées pour les antisudorifiques sans aluminium, et en te rendant au Dollarama, tu pourras mettre la main sur l'emballage de 74 g pour 5 $. À titre comparatif, le Walmart cet antisudorifique de 74 g à 7,98 $. Bien sûr, les odeurs peuvent varier : à toi de voir si le 3 $ de plus justifie l'offre additionnelle.

Revitalisant Fructis de Garnier sans sulfate

Revitalisant Fructis de Garnier sur les tablettes du Dollarama.

Revitalisant Fructis de Garnier en vente à 5 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 300 ml

Prix au Walmart : 9,87 $ pour 300 ml

La marque Garnier est parmi les options populaires, mais il est connu que les gammes sans-sulfate sont généralement plus onéreuses, comme c'est le cas chez Walmart. Néanmoins, tu peux économiser près de 50 % du prix en te rendant au Dollarama, où 300 ml se vendent presque la moitié du prix affiché au Walmart.

Autrement dit, tu peux prendre deux revitalisants au magasin du dollar pour le prix d’un seul chez le géant américain. C’est une bonne façon d’avoir toujours un flacon sous la main sans payer plus.

Teinture Revlon Colorsilk

Teinture Revlon Colorsilk sur les tablettes du Dollarama.

Teinture Revlon Colorsilk en vente à 4,25 $ au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 4,25 $ pour une boîte de teinture

Prix au Walmart : 13,99 $ pour une boîte de teinture

Envie de changer de tête sans rendez-vous au salon? La teinture Revlon Colorsilk est une marque reconnue qu’on ne s’attend pas toujours à voir au Dollo, et pourtant, elle s’y trouve à prix réduit. Mettre la main sur un produit aussi populaire dans le magasin du dollar, ça rend l’expérience encore plus satisfaisante quand on pense aux économies réalisées.

La différence de prix représente une économie d’environ 70 % en choisissant la bannière verte et jaune.

WD-40

WD-40 sur les tablettes du Dollarama.

WD-40 en vente au Dollarama à 5 $.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 178 g

Prix au Walmart : 6,33 $ pour 155 g

Pratique pour lubrifier ou protéger le métal, le WD-40 est un petit indispensable à avoir sous la main. Au Dollarama, la canette de 178 g se vend 5 $, tandis qu’au Walmart, 155 g coûtent 6,33 $. Pour un produit utile dans la maison ou l’atelier, tu obtiens plus pour moins cher au magasin du dollar.

Crème Bioré UV Aqua Rich 

Cr\u00e8me Bior\u00e9 UV Aqua Rich dans son emballage au Dollarama.

Crème Bioré UV Aqua Rich en vente au Dollarama pour 5 $.

Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 50 ml

Prix au Walmart : 16,97 $ pour 50 ml

Dénicher un hydratant avec protection solaire FPS 30 à seulement 5 $ chez Dollarama, en plus d’une marque reconnue, c’est le genre de trouvaille qu’on adore. La UV Aqua Rich de Bioré propose une formule légère et ultra confortable qui protège la peau des rayons UV nocifs tout en procurant une hydratation sans effet gras ni lourd.

Et si tu veux vraiment faire une bonne affaire, mieux vaut passer ton tour chez Walmart : pour exactement le même pot, tu risques de payer plus du triple du prix. Une économie facile à faire, sans compromis sur la qualité.

Vaporisateur Deep Relief

Vaporisateur de soulagement de la douleur \u00e0 la chaleur extra-fort de Deep Relief sur les tablettes au Dollarama.

Vaporisateur de soulagement de la douleur à la chaleur extra-fort de Deep Relief vendu au Dollarama.

Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $ pour 150 ml

Prix au Walmart : 11,47 $ pour 150 ml

Un autre produit de pharmacie que tu as l'habitude de payer au prix fort se retrouve sur les tablettes du Dollarama : le vaporisateur chauffant Deep Relief. À 5 $, au lieu de 11,47 $ chez Walmart, l’écart de prix est loin d’être négligeable pour cette formule extra forte, qui agit en profondeur pour procurer une sensation de chaleur qui aide à diminuer la douleur rapidement.

Ombre à paupières CoverGirl

\u200bPalette d'ombre \u00e0 paupi\u00e8res Clean de CoverGirl au Dollarama.

Palette d'ombre à paupières Clean de CoverGirl en vente au Dollarama.

Narcity Québec

Prix au Dollarama : 5 $

Prix au Walmart : 11,97 $

CoverGirl est déjà reconnue pour ses prix abordables, mais ça ne l'empêche pas d'être vendue à plus du double du prix chez le géant américain. En passant chez Dollarama, tu peux mettre la main sur plusieurs produits de la marque de cosmétiques à coûts dérisoires, comme ces palettes d’ombres à paupières à 5 $, plutôt que 11,97 $ chez Walmart. Comme quoi il n’y a pas que des « dupes » au Dollo!

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

