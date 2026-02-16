16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart
Quelques comparaisons suffisent pour voir que le détour vaut la peine. 👀✨
Le Dollarama réserve d'agréables surprises quand on prend le temps de fouiller un peu dans les rayons. Marques connues, lots de produits réputés à l'international à coûts dérisoires, et dupes de qualité : chaque visite promet des trouvailles, et elles sont souvent moins chères que chez les autres géants des aubaines, comme Walmart. Mais est-ce vraiment moins coûteux, ou est-ce le format qui varie? On a parcouru les allées pour comparer les prix de produits de marques populaires avec ceux de la compagnie américaine, et voir lesquelles valent vraiment la peine au Dollarama.
Produits ménagers, soins personnels, collations ou petits essentiels du quotidien : plusieurs articles qu’on achète habituellement en grande surface se cachent aussi au magasin du dollar, parfois à un prix franchement plus doux.
Désodorisant textile Febreze
Le Désodorisant textile Febreze en vente à 4,75 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 438 ml
Prix au Walmart : 5,97 $ pour 438 ml
Quand une odeur persistante se fait sentir sur le divan ou les rideaux, un désodorisant textile peut vite devenir pratique. Le Febreze pour tissu du Dollarama se vend 4,75 $ pour 438 ml, disponible en parfum Original ou Gain Brise nocturne. Pour le même volume au Walmart, tu paierais 5,97 $, donc tu gardes 1,22 $ dans tes poches.
Baumes à lèvres Nivea
Baumes à lèvres Nivea en vente à 4 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour deux baumes à lèvres
Prix au Walmart : 4,98 $ pour deux baumes à lèvres
Un petit indispensable pour les lèvres sèches, le duo Nivea Hydro Soins est pratique à garder dans ton sac ou à la maison. Pour exactement le même soin, on débourse près de 1 $ de moins en le prenant à la bannière verte et jaune plutôt que chez le géant américain.
Crème de massage pour grossesse Palmer's
Crème de massage Palmer's en vente à 4 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 125 g
Prix au Walmart : 7,36 $ pour 125 g
On associe souvent la crème de massage Palmer’s à la grossesse, mais elle peut servir à bien d’autres moments où la peau a besoin d’un peu plus d’attention. Le Dollo te fait économiser 3,36 $ pour exactement le même produit. Même si aucune crème ne garantit de faire disparaître les vergetures, ce genre de soin riche aide souvent à garder la peau douce et à réduire l’inconfort quand elle s’étire.
Ongles à pression Sally Hansen
Paquets de 24 ongles à pression Sally Hansen en vente à 4 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour un paquet de 24 ongles
Prix au Walmart : 11,97 $ pour un paquet de 24 ongles
Changer de manucure en quelques minutes, c’est pratique quand une sortie ou un événement s’ajoute à l’horaire au dernier instant. Les ensembles d’ongles à pression Sally Hansen vendus au magasin du dollar offrent plusieurs formes et couleurs, en plus d’inclure les bandes adhésives et la colle pour une pose rapide. À 4 $ le paquet contre 11,97 $ au Walmart, tu économises presque 8 $ pour un résultat rapide et sans rendez-vous au salon.
Test de grossesse Clearblue
Test de grossesse Clearblue en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour un test
Prix au Walmart : 13,97 $ pour deux tests, soit environ 6,99 $ par test
Aussi surprenant que ça puisse paraitre, tu peux bel et bien trouver des tests de grossesse au Dollarama, et oui, d'une marque bien connue. Il n’y a donc pas de raison de payer plus cher ailleurs. En choisissant la bannière verte et jaune, tu économises près de 2 $ pour le même produit.
Vitamine C Emergen-C
Vitamine C Emergen-C en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 30 sachets
Prix au Walmart : 11,97 $ pour 30 sachets
La marque Emergen-C est bien réputée, et tu n'as pas besoin de payer les 11,97 $ demandés par Walmart pour te procurer des sachets vitaminés. La boîte ci-haut qui comprend 30 sachets, se vend 5 $ au Dollarama contre 11,97 $ au Walmart, soit une économie d’environ 58 % pour exactement le même produit. À ce prix-là, ça vaut la peine d’en garder quelques-uns à portée de main plutôt que de payer plus que le double ailleurs.
Rince-bouche Scope de Crest
Rince-bouche Scope de Crest en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 1 L
Prix au Walmart : 6,47 $ pour 1 L
Le populaire Scope, de la marque réputée Crest, peut également être acheté au magasin du dollar. Économiser presque 1,50 $ sur un produit qu’on utilise tous les jours, ça se prend bien.
Brume buccale Listerine
Brume buccale Listerine en vente à 4,74 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 7,7 ml
Prix au Walmart : 5,77 $ pour 7,7 ml
La brume buccale de la marque Listerine a fait ses preuves. Au Dollarama, le format de 7,7 ml coûte 4,75 $, tandis qu’au géant américain, la même quantité revient à 5,77 $. Même petite taille, même efficacité, mais tu économises 1,02 $ en choisissant le magasin du dollar.
Rasoirs Bic
Rasoirs Bic Soleil escape en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour deux rasoirs
Prix au Walmart : 8,98 $ pour deux rasoirs
Les rasoirs Bic Soleil Escape assurent un rasage tout aussi confortable, mais l’écart de prix surprend. À la bannière verte et jaune, on paie presque 4 $ de moins pour un duo comparativement au tarif affiché chez Walmart. La performance reste identique, alors autant garder ces quelques dollars pour autre chose sans compromis sur la précision.
Antisudorifique Dove
Antisudorifique Dove sans aluminium en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 74 g
Prix au Walmart : 7,98 $ pour 74 g
Dove est parmi les options les plus appréciées pour les antisudorifiques sans aluminium, et en te rendant au Dollarama, tu pourras mettre la main sur l'emballage de 74 g pour 5 $. À titre comparatif, le Walmart cet antisudorifique de 74 g à 7,98 $. Bien sûr, les odeurs peuvent varier : à toi de voir si le 3 $ de plus justifie l'offre additionnelle.
Revitalisant Fructis de Garnier sans sulfate
Revitalisant Fructis de Garnier en vente à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 300 ml
Prix au Walmart : 9,87 $ pour 300 ml
La marque Garnier est parmi les options populaires, mais il est connu que les gammes sans-sulfate sont généralement plus onéreuses, comme c'est le cas chez Walmart. Néanmoins, tu peux économiser près de 50 % du prix en te rendant au Dollarama, où 300 ml se vendent presque la moitié du prix affiché au Walmart.
Autrement dit, tu peux prendre deux revitalisants au magasin du dollar pour le prix d’un seul chez le géant américain. C’est une bonne façon d’avoir toujours un flacon sous la main sans payer plus.
Teinture Revlon Colorsilk
Teinture Revlon Colorsilk en vente à 4,25 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour une boîte de teinture
Prix au Walmart : 13,99 $ pour une boîte de teintureEnvie de changer de tête sans rendez-vous au salon? La teinture Revlon Colorsilk est une marque reconnue qu’on ne s’attend pas toujours à voir au Dollo, et pourtant, elle s’y trouve à prix réduit. Mettre la main sur un produit aussi populaire dans le magasin du dollar, ça rend l’expérience encore plus satisfaisante quand on pense aux économies réalisées.
La différence de prix représente une économie d’environ 70 % en choisissant la bannière verte et jaune.
WD-40
WD-40 en vente au Dollarama à 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 178 g
Prix au Walmart : 6,33 $ pour 155 g
Pratique pour lubrifier ou protéger le métal, le WD-40 est un petit indispensable à avoir sous la main. Au Dollarama, la canette de 178 g se vend 5 $, tandis qu’au Walmart, 155 g coûtent 6,33 $. Pour un produit utile dans la maison ou l’atelier, tu obtiens plus pour moins cher au magasin du dollar.
Crème Bioré UV Aqua Rich
Crème Bioré UV Aqua Rich en vente au Dollarama pour 5 $.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 50 ml
Prix au Walmart : 16,97 $ pour 50 ml
Dénicher un hydratant avec protection solaire FPS 30 à seulement 5 $ chez Dollarama, en plus d’une marque reconnue, c’est le genre de trouvaille qu’on adore. La UV Aqua Rich de Bioré propose une formule légère et ultra confortable qui protège la peau des rayons UV nocifs tout en procurant une hydratation sans effet gras ni lourd.
Et si tu veux vraiment faire une bonne affaire, mieux vaut passer ton tour chez Walmart : pour exactement le même pot, tu risques de payer plus du triple du prix. Une économie facile à faire, sans compromis sur la qualité.
Vaporisateur Deep Relief
Vaporisateur de soulagement de la douleur à la chaleur extra-fort de Deep Relief vendu au Dollarama.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 150 ml
Prix au Walmart : 11,47 $ pour 150 ml
Un autre produit de pharmacie que tu as l'habitude de payer au prix fort se retrouve sur les tablettes du Dollarama : le vaporisateur chauffant Deep Relief. À 5 $, au lieu de 11,47 $ chez Walmart, l’écart de prix est loin d’être négligeable pour cette formule extra forte, qui agit en profondeur pour procurer une sensation de chaleur qui aide à diminuer la douleur rapidement.
Ombre à paupières CoverGirl
Palette d'ombre à paupières Clean de CoverGirl en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $
Prix au Walmart : 11,97 $
CoverGirl est déjà reconnue pour ses prix abordables, mais ça ne l'empêche pas d'être vendue à plus du double du prix chez le géant américain. En passant chez Dollarama, tu peux mettre la main sur plusieurs produits de la marque de cosmétiques à coûts dérisoires, comme ces palettes d’ombres à paupières à 5 $, plutôt que 11,97 $ chez Walmart. Comme quoi il n’y a pas que des « dupes » au Dollo!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.