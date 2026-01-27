Canadian Tire fait un gros solde d'hiver et voici 7 articles moins chers qu'au Dollarama
Quand tu offres des prix plus bas que le Dollarama, ça vaut VRAIMENT la visite. 👀🔥🤯
Quand vient le temps de faire des économies sur les essentiels du quotidien, Dollarama reste une référence incontournable. Cet hiver, l’enseigne attire d’ailleurs l’attention avec ses nouveaux coupons spéciaux sur des articles de marques connues. Cela dit, Dollarama ne propose pas de grandes aubaines saisonnières et c’est souvent là que la compétition se démarque. Canadian Tire, reconnu pour ses événements promotionnels d’envergure comme le Grand Solde Rouge, a lancé cette semaine une vente Jour$ du dollar. Une occasion en or pour économiser gros sur une foule de produits variés.
En vigueur jusqu’au 28 janvier, cette édition des Jour$ du dollar met de l'avant une tonne d’articles à prix dérisoires, y compris plusieurs trouvailles à moins de 5 $ ou 10 $, et oui, certains offrent une étiquette plus basse que celle du géant des aubaines.
On a fouillé les rabais en cours et comparé les prix pour voir quels articles valent vraiment le détour. Voici sept trouvailles qui coûtent présentement moins cher chez Canadian Tire qu'au magasin du dollar.
Détergent à lessive
Le détergent à lessive liquide Old Dutch est 0,75 $ plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 2 L
Prix au Canadian Tire : 3 $ pour 2 L (Prix régulier : 4,79 $)
Le détergent à lessive liquide Old Dutch est l’une des aubaines à ne pas manquer chez Canadian Tire pendant les « Jours du dollar ». En optant pour le format de 2 litres, bon pour environ 50 brassées, tu paies 0,75 $ de moins qu’au prix habituel du magasin du dollar pour exactement le même produit, et la même odeur.
Assouplisseur Liquide
Les bouteilles d’assouplisseur Old Dutch sont 0,50 $ plus chères au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 1,6 L
Prix au Canadian Tire : 3 $ pour 1,6 L (Prix régulier : 5,29 $)
Si l'assouplisseur pour la lessive Old Dutch est beaucoup plus cher au Canadian Tire qu'au Dollarama à prix régulier, c'est une excellente aubaine cette semaine. La formule fragrance douce sans phosphate de 1,6 L est actuellement à 0,50 $ de moins.
Nettoyant doux tout usageLe nettoyant doux Bar Keepers Friend est 0,75 $ plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 737 g
Prix au Canadian Tire : 4 $ pour 737 g (Prix régulier : 5,99 $)
Le populaire nettoyant multi-surfaces Bar Keepers Friend coûte généralement moins cher au Dollarama qu'ailleurs. À titre de comparaison, Canadian Tire l'affiche normalement à 5,99 $. Or, pendant le solde, c'est plutôt du côté du détaillant au logo triangulaire qu'il faut magasiner pour faire des économies. Grâce à la promo « Jours du dollar », le même format y est offert pour un prix 0,75 $ inférieur.
Nettoyant en poudre
Le nettoyant en poudre Bar Keepers Friend est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 4 $ pour 425 g
Prix au Canadian Tire : 4 $ pour 595 g (Prix régulier : 5,99 $)
À premier regard, les deux contenants sont au même prix. Néanmoins, pour le même 4 $, on obtient un format de 595 g au Canadian Tire, plutôt que 425 g au Dollarama, ce qui fait une différence notable sur le prix par gramme. Le nettoyant est donc environ 28,6 % moins cher, à quantité égale. Reconnu pour son efficacité sur l’acier inoxydable, la porcelaine et les surfaces difficiles, ce nettoyant en poudre devient une bien meilleure aubaine quand il est en spécial, surtout pour celles et ceux qui l’utilisent régulièrement.
Savon à vaisselle liquide
Le savon à vaisselle Palmolive est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 739 ml
Prix au Canadian Tire : 2,50 $ pour 828 ml (Prix régulier : 3,49 $)
On pourrait croire qu’il s’agit d’une faible économie de 0,25 $ sur le savon à vaisselle Palmolive, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce n’est pas le cas. Non seulement le prix est plus bas qu’au Dollarama, mais le format est aussi plus grand, avec près de 90 ml de plus. Résultat : le produit revient à environ 19 % moins cher à quantité égale. Pour un essentiel qu’on rachète régulièrement, la différence mérite clairement d’être soulignée.
Tampons à récurer
L'emballage de tampons à récurer est 0,25 $ est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 1,25 $ pour un paquet de 6 (Javex)
Prix au Canadian Tire : 1 $ pour un paquet de 6 (FRANK) (Prix régulier : 2,99 $)
Même si l'enseigne jaune et verte ne vend pas exactement la même marque, l'offre est très similaire, tant par l’usage que par le format. Les deux options proposent des tampons à récurer pour service intense de même dimension, soit 10 cm par 15 cm. Cela dit, cette semaine, l’aubaine est clairement du côté de Canadian Tire : pour un coût plus bas, on obtient un produit comparable qui se vend habituellement presque trois fois plus cher à tarif régulier, tandis que la marque Javex est toujours à faible coût.
Essuie-tout Bounty
L'emballage d'essuie-tout Bounty est plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 69 feuilles à 2 épaisseurs
Prix au Canadian Tire : 6,00 $ pour 103 feuilles à 2 épaisseurs
Les emballages d’essuie-tout sont souvent un vrai casse-tête. Entre les mentions du type « 2 = 3 gros rouleaux » ou « 2 = 5 doubles », on dirait presque que tout est fait pour nous mêler. On a donc fait les calculs à ta place, question de t’éviter un mal de tête dans les rayons.
Même si le prix affiché chez le détaillant au logo triangulaire peut sembler plus élevé au départ, son offre à 6 $ est en réalité plus avantageuse. Les feuilles ont exactement les mêmes dimensions (27,9 cm x 14,9 cm), mais l’emballage de Canadian Tire contient environ 8,5 m² de papier, contre 5,7 m² pour celui à 4,75 $ chez Dollarama.
Résultat : le coût revient à environ 0,71 $ le mètre carré chez Canadian Tire, comparativement à 0,83 $ le mètre carré chez Dollarama. Une différence qui vaut la peine pour un produit qu’on utilise régulièrement.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.