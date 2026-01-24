18 trouvailles à 5 $ et moins au Dollarama qui sont parfaites pour organiser ton chez-toi
Des essentiels abordables pour une maison plus ordonnée. 🧺✨
Avec la montée des tendances de rangement esthétique, organiser son chez-soi est devenu aussi satisfaisant que décoratif. On est clairement à l’ère des espaces bien pensés, où chaque objet a sa place dans chaque pièce et où le fonctionnel rencontre enfin le beau. La bonne nouvelle? Pas besoin de dépenser une fortune pour y arriver, à condition de savoir où chercher. Dollarama regorge d’options à moins de 5 $ pour organiser son espace sans se ruiner.
À lire également : 19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci
Des solutions de rangement aussi jolies que pratiques, des items qui s’agencent entre eux et qui peuvent parfois servir à plus d’un usage ou dans différentes pièces de la maison : cette sélection a tout pour t’aider à garder un intérieur ordonné, cohérent et visuellement apaisant, de la cuisine à la salle de bain.
À noter que l’inventaire ainsi que les prix peuvent varier d’un Dollarama à l’autre.
Étagère en bois pliante
Étagère pliante en bois à deux tablettes vendue à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cette étagère pliante en bois à deux tablettes coche toutes les cases quand on veut un rangement simple, joli et efficace. Elle trouve facilement sa place dans une salle de bain, une entrée ou même une chambre pour déposer quelques essentiels du quotidien. Son format pliant permet de la déplacer ou de la ranger sans effort, selon les besoins du moment.
Bocal texturé en verre
Bocal texturé en verre avec couvercle en bambou vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec son verre texturé et son couvercle en bambou, ce bocal fait tout de suite son effet. Il est parfait autant pour ranger de petits essentiels que pour ajouter une touche déco à une pièce. Selon moi, il pourrait même être utilisé comme vase à fleurs, et le résultat serait vraiment charmant.
Rangement à épices pratique et élégant
Rangement à épice en bambou vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Que ce soit sur le comptoir, dans un tiroir ou dans le garde-manger, les épices finissent souvent pêle-mêle et difficiles à repérer quand vient le temps de cuisiner. Avec ses deux étages, ce rangement en bambou permet de tout voir en un coup d’œil et de remettre de l’ordre sans effort. Il ajoute une touche naturelle et soignée à l’espace.
Porte-bouteilles en bambou
Porte-bouteilles en bambou vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce porte-bouteilles en bambou accueille jusqu’à six bouteilles et apporte une touche chic à n’importe quel espace. Que ce soit sur le comptoir pour un effet déco ou dans le garde-manger pour organiser sa collection, il trouve sa place facilement. Même s’il n’est pas conçu pour s’empiler, il se combine parfaitement en alignement côte à côte pour optimiser le rangement.
Panier de rangement pour boissons en cannettes
Panier de rangement pour boissons vendu à 4 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ce contenant est surement le premier qui te vient en tête quand tu penses aux cuisines parfaitement organisées sur TikTok. Pensé pour optimiser l’espace, ce panier de rangement permet de regrouper jusqu’à 12 canettes de format régulier au même endroit. Il trouve facilement sa place dans le frigo comme dans le garde-manger, tout en rendant l’ensemble plus ordonné et agréable à regarder. Chaque canette reste accessible, sans empilement instable ni perte d’espace.
Contenant à oeufs pratique
Contenant à oeufs en plastique avec couvercle vendu à 3,25 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Ces contenants à œufs en plastique transparent (sans BPA) sont pratiques et parfaits pour donner une allure plus rangée. Leur couvercle rigide permet d’empiler d’autres aliments sans risquer de casser les œufs, ce qui aide à mieux utiliser l’espace dans le frigo. Ils remplacent facilement le carton et gardent tout bien aligné, visible et simple à gérer au quotidien.
Plateau circulaire rotatif à cosmétiques
Organisateur à cosmétiques rotatif vendu chez Dollarama à 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce rangement circulaire à deux étages tournants permet de garder les essentiels du visage bien organisés et faciles d’accès. Parfait pour le comptoir de la salle de bain, il accueille les produits utilisés au quotidien sans encombrer l’espace. Le système rotatif simplifie l’accès aux items, et le design épuré s’intègre naturellement dans un décor propre et fonctionnel.
Pot à sel chic et raffiné
Pots à sel en céramique avec couvercle en bambou vendus à 3 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Avec son couvercle en bambou, ce petit pot en céramique ajoute une touche chic et esthétique à n’importe quel comptoir. Compact et pratique, il garde le sel à portée de main tout en restant élégant. On peut facilement l’intégrer dans la cuisine ou même sur une table à dîner pour un effet déco subtil.
Distributeur de pellicule en bambou
Distributeur de pellicule métallique ou plastique vendus à 4,75 $ et 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $ pour celui de l'image de gauche et 5 $ pour celui de l'image de droitePourquoi ne pas continuer la vibe naturelle avec ce distributeur en bambou pour pellicule métallique ou plastique? Il suffit d’y glisser le rouleau acheté pour transformer un objet du quotidien en petit détail déco chic et décontracté. Idéal pour harmoniser la cuisine tout en gardant le côté pratique à portée de main.
Étagère empilable pour une organisation optimale
Étagère empilable en métal vendue à 3 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Ces étagères empilables en métal sont un vrai allié pour organiser l’intérieur des armoires. Que ce soit pour les plats en plastique ou les poêlons, elles permettent de maximiser l’espace et de tout garder à portée de main. On a tous.tes une armoire qui pourrait profiter de ce type de rangement astucieux pour éviter le chaos quotidien.
Support à essuie-tout mural
Support à essuie-tout mural en bambou vendu à 4,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Le support à essuie-tout mural en bambou est une alternative élégante et solide aux modèles verticaux non fixés qui ont tendance à vaciller et « trainer » sur le comptoir . Facile à installer, il garde le rouleau à portée de main tout en libérant de l’espace dans la cuisine.
Bocaux de rangement en verre élégants
Bocaux de rangement en verre avec couvercle en bambou vendus au Dollarama à partir de 2 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour les plus petits à 4 $ pour les plus grands
Ces bocaux en verre avec couvercle de bambou cochent toutes les cases du rangement esthétique. Offerts en plusieurs formats, ils permettent de tout organiser facilement, des aliments secs aux petits essentiels du quotidien.
Panier de rangement polyvalent
Panier de rangement vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Difficile de résister à ce panier de rangement vraiment craquant. Offert en plusieurs couleurs, il s’agence facilement au décor, peu importe l’ambiance de la maison. Il trouve sa place autant dans la salle de bain que dans le salon, l’entrée ou la chambre. Un bel exemple de rangement qui est aussi joli que pratique!
Petite table pliable
Table pliable en bois naturel vendue chez Dollarama à 4,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Compacte et facile à ranger, cette petite table pliable en bois naturel se glisse partout. Elle est parfaite comme table pour le lit lors d’un matin plus relax, mais fonctionne tout aussi bien comme tablette décorative.
Petits coffrets à bijoux, élégants et pratiques
Coffrets à bijoux or avec fond en miroir vendus à 5 $ et 3,50$ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : image de gauche 5 $ et image de droite 3,50 $
Ces coffrets à bijoux dorés avec fond miroir ajoutent instantanément une touche chic à n’importe quel espace. Offerts en deux styles différents, dont un modèle avec couvercle, ils permettent de garder bagues, boucles d’oreilles et petits trésors bien organisés. Posés sur une commode ou une tablette, ils font aussi office de bel objet déco.
Petit bocal en verre avec couvercle
Bocal en verre avec couvercle vendu à 3 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Ce petit bocal texturé en verre avec couvercle est parfait pour ranger des cotons-tiges ou des disques démaquillants tout en gardant la salle de bain bien ordonnée. Beaucoup plus joli qu’un emballage d’origine, il peut rester sur le comptoir sans nuire au décor ou se glisser facilement dans une armoire. Pratique, discret et très cute, c’est le genre de détail qui rend l’espace plus agréable au quotidien.
Organisateur pour cosmétiques
Organisateur pour cosmétiques en plastique vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cet organisateur en plastique pour cosmétiques est un vrai petit bijou pour les adeptes du maquillage. Le format est généreux, avec plusieurs compartiments, et il est empilable sans risquer d’abîmer les pinceaux ou les produits si un seul organisateur ne suffit pas. Disponible en gris ou en rose, il combine fonctionnalité et style, et le couvercle se retire facilement grâce à sa poignée centrale pour le transporter partout dans la maison.
Panier de rangement en bambou super pratique
Panier de rangement en bambou vendu à 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le bambou apporte toujours une touche chic et naturelle, et ce panier de rangement ne fait pas exception. Avec sa poignée pratique et ses compartiments, il s’installe facilement dans une salle de bain pour accueillir les produits de bain ou sur le comptoir de la cuisine pour regrouper les essentiels du quotidien.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.