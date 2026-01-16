Dollarama offre maintenant des coupons rabais et c’est VRAIMENT avantageux

Le Dollarama est bien connu au Québec pour ses petits prix, notamment dans le rayon de l'épicerie. Toutefois, deux éléments le placent souvent en désavantage face aux grandes chaînes : l’absence de circulaire et le manque de formats « au gros », puisque tout est vendu à moins de 5 $. Résultat : impossible de planifier ses achats en fonction des rabais de la semaine. Et même si le Dollo offre régulièrement d’excellents prix de base, ceux-ci sont parfois surpassés par les grosses aubaines des concurrents, surtout du côté des produits d’entretien ménager. Or, il semblerait que le magasin du dollar ait trouvé une façon de riposter.

Depuis le début du mois, Dollarama propose une promotion qui touche plus d’une vingtaine de marques de Procter & Gamble, habituellement vendues en pharmacie. Le principe est simple : tu peux recevoir une carte-cadeau électronique de 10 $ à l’achat de 40 $ d'articles P&G participants au magasin du dollar. En faisant le calcul, ça représente 25 % de remise (avant les taxes).

Une offre franchement intéressante pour un magasin où les bonnes affaires sont déjà monnaie courante.

Une grosse promotion actuellement proposée au Dollarama sur plusieurs incontournables comme Tide, Gain, Downy, Bounce, Cascade, Dawn et Febreze.
@iza.bee | Narcity Québec

Les marques participantes incluent des incontournables comme Tide, Gain, Downy, Bounce, Cascade, Dawn, Febreze, Bounty, Mr. Clean, Gillette, Venus, Old Spice, Secret, Olay, Pantene, Head & Shoulders, Crest, Oral-B, Pampers, Always, Tampax et plusieurs autres.

C'est assez facile : tu n'as qu'à dépenser 40 $ ou plus (avant taxes) sur les produits P&G participants, conserver ta facture et la ou les photographier. Ensuite, tu soumets ton ou tes reçus en scannant un code QR ou en te rendant sur le site Internet de la promotion, et tu reçois ta carte-cadeau de 10 $ par courriel. Tu peux même accumuler tes achats sur plusieurs visites, dans plusieurs établissements de la chaîne.

Les produits P&G comme Downy et Gain participent à la promotion.
@iza.bee | Narcity Québec

À noter que l'offre se limite à cinq cartes-cadeaux par personne et par adresse courriel, ce qui veut dire que tu pourrais potentiellement obtenir jusqu'à 50 $ en cartes-cadeaux si tu prévois tes achats. Les reçus doivent être soumis avant le 29 mars 2026, et il faut être résident.e canadien.ne pour profiter de la promotion.

Pour tous les détails, tu peux te rendre sur le site de Procter & Gamble.

