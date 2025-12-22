17 produits d’épicerie du Dollarama qui sont moins chers qu'au Super C
Des économies surprenantes que tu ne verras pas dans les circulaires. 👀
En 2025, faire l’épicerie au Québec coûte plus cher que jamais, ce qui pousse bien des Québécois et Québécoises à revoir leurs habitudes. Les enseignes comme Maxi, Costco ou Super C viennent souvent en tête lorsqu’on cherche à réduire la facture, mais on oublie parfois qu’un autre joueur peut aussi faire une différence : Dollarama.
Même si ses prix ont augmenté avec les années, passant de « tout à 1 $ », allant jusqu'à maintenant 5 $, le magasin du dollar continue d’élargir son rayon alimentaire. Et lorsqu’on compare plusieurs produits au prix régulier, on réalise que l'enseigne verte et jaune propose parfois des économies surprenantes sur des items du quotidien.
Il demeure toutefois important de garder en tête que les supermarchés proposent régulièrement des rabais en circulaire, ce qui n’est pas le cas chez Dollarama. Surveiller les spéciaux reste donc une stratégie efficace pour économiser. Même chose pour les formats familiaux : si tu consommes un produit en grande quantité, comparer le prix au 100 ml ou au 100 g peut parfois s’avérer plus avantageux.
Voici 17 produits d’épicerie qui coûtent actuellement moins cher chez Dollarama que chez Super C, lorsqu’ils sont vendus à prix régulier.
Boisson d'avoine Earth's Own
Boisson d'avoine Earth's Own vendue au Dollarama pour 0,99 $ de moins qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml
Prix du Super C : 3,49 $ pour 946 ml
Si tu cherches une alternative végétale à bon prix, ça peut valoir la peine de faire un petit tour au Dollarama pour économiser. En effet, la boisson d'avoine Earth's Own est 0,99 $ de moins par boîte de près d'un litre, en comparaison avec le prix régulier chez Super C.
Mini-Craquelins Goldfish
Mini-craquelins Goldfish au fromage vendus 1,24 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 200 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 200 g
Si tu fais partie de ceux et celles qui adorent les « petits poissons » Goldfish au fromage, direction le Dollarama! Le paquet de 200 g y est affiché à 2,75 $ alors qu’il coûte 3,99 $ à prix régulier chez Super C. Pour exactement le même format, tu gardes 1,24 $ dans tes proches.
Tartinade Cheez Whiz
Tartinade Cheez Whiz Kraft offert à meilleur prix par gramme au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 250 g, soit 1,20 $ par 100 g
Prix du Super C : 5,99 $ pour 450 g, soit 1,33 $ par 100 g
Les personnes qui adorent la tartinade fromagée Cheez Whiz de Kraft ont intérêt à ajouter le Dollarama sur leur liste avant la prochaine épicerie. Pour le format de 250 g, tu payeras 3 $ pour 250 g, tandis que le format de 450 g chez l’enseigne rouge et jaune coûte 5,99 $. Cela représente une économie d’environ 10 % par rapport au prix au 100 g, pour le même produit.
Mayonnaise Hellmann's
Mayonnaise Hellmann's vendue 1,49 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 4 $ pour 340 ml
Prix du Super C : 5,49 $ pour 340 ml
Pour agrémenter tes sandwichs et salades, la populaire « vraie mayonnaise » Hellmann's revient moins chère au Dollo. Le pot de 340 ml y est affiché à 4 $ alors qu’il coûte 5,49 $ chez Super C. Même lorsque l’épicier le propose au rabais à 4,49 $, ce format est plus avantageux au Dollarama.
Vinaigrette Kraft
Vinaigrette Kraft vendue au Dollarama pour 0,79 $ de moins qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 425 ml
Prix du Super C : 3,79 $ pour 425 ml
Les vinaigrettes Kraft peuvent revenir moins chères lorsque tu passes par le Dollarama. Le format de 425 ml y est vendu à 3 $, alors que le même produit coûte 3,79 $ chez Super C. Cette différence te permet d’économiser sur un achat courant sans changer de marque ni de format.
Sauce Worcestershire
Sauce Worcestershire Lea & Perrins offerte 0,79 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 142 ml
Prix du Super C : 3,79 $ pour 142 ml
La sauce Worcestershire est plus avantageuse lorsque tu la prends au magasin du dollar. Le format de 142 ml y coûte 3 $, alors que l’épicier l’affiche à 3,79 $ pour exactement la même bouteille. Ça représente une économie d’environ 21 % sur le prix, ce qui fait une belle réduction pour un condiment qui revient souvent dans les recettes du quotidien et qui peut facilement faire grimper la facture ailleurs.
Pop-Tarts
Pop-Tarts disponible pour 0,99 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 384 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 384 g
Pour les fans de collations sucrées, les Pop-Tarts reviennent moins chers au Dollarama. Le paquet de 384 g y porte une étiquette de prix de 3 $, alors que le même produit coûte 3,99 $ chez Super C. Cette différence permet d’économiser près d’un dollar sur le même item.
Coquilles à tacos Old El Paso
Tacos coquilles croustillantes de la marque Old El Paso offerts pour 0,74 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 125 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 125 g
Les tacos en coquilles croustillantes de la marque Old El Paso sont plus intéressants lorsqu’ils sont achetés au Dollo. Pour le paquet de 125 g, l’étiquette de prix indique 3,25 $ contre 3,99 $ chez l’enseigne rouge et jaune. C’est un petit 0,74 $ d’économie, mais qui peut s’additionner en montant important si tu en achètes plusieurs.
Biscuits suprême crème au citron
Biscuits suprême crème au citron de la marque Dare coûtant 1,24 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 290 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 290 g
Pour une pause sucrée, les biscuits Suprême crème au citron de la populaire marque Dare reviennent moins chers au Dollarama. Le paquet de 290 g y est affiché à 2,75 $ alors qu’il coûte 3,99 $ chez l’épicier. Cela représente une économie d’environ 31 % pour exactement le même emballage.
Biscuits Oreo
Biscuits Oreo vendus 0,49 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 270 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 270 g
Les biscuits Oreo coûtent légèrement moins cher chez Dollarama pour un format identique. Le paquet de 270 g y est vendu à 3,50 $, comparativement à 3,99 $ chez Super C. Résultat : une économie de 0,49 $ sur exactement le même produit.
Sauce HP originale
Bouteille de sauce HP coûtant 0,89 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 400 ml
Prix du Super C : 5,39 $ pour 400 ml
La sauce pour la viande HP originale revient moins chère lorsque tu passes par l'enseigne verte et jaune. Le flacon de 400 ml y est affiché à 4,50 $ alors qu’il coûte 5,39 $ chez l’épicier. Cette différence permet d’économiser 0,89 $ tout en profitant du même goût unique pour accompagner tes plats.
Sauce à la viande Catelli
Sauce Catelli à la viande vendue pour 0,27 $ de moins au Dollarama qu'au Super C.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 680 ml
Prix du Super C : 3,77 $ pour 680 ml
Pour te procurer la sauce à la viande Catelli, c’est au Dollo que tu paies moins cher. Le format de 680 ml y est affiché à 3,50 $, alors qu’il a augmenté à 3,77 $ chez Super C. Résultat : même si la différence semble légère, ça représente une économie immédiate sur un article souvent présent dans le garde-manger.
Carrés aux Rice Krispies
Carrés aux Rice Krispies vendus 1,49 $ moins cher du Dollarama.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 132 g
Prix du Super C : 3,99 $ pour 176 g
Même si le paquet est légèrement plus petit, les carrés aux Rice Krispies de 132 g reviennent moins chers à l’unité que le format de 176 g vendu chez Super C. Une fois le prix ramené au poids, on paie environ 1,89 $ pour 100 g au Dollo contre 2,27 $ pour 100 g chez l’épicier.
Sauce tomate Hunt's
Sauce tomate Hunt's offertes moins cher au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 680 ml
Prix du Super C : 2,79 $ pour 680 ml
Pour cuisiner rapidement, les sauces tomates Hunt's reviennent un peu moins chères au Dollarama. Le format de 680 ml y porte une étiquette de prix de 2,50 $ alors qu’il coûte 2,79 $ chez l’épicier. Cette différence permet d’économiser 0,29 $ et retrouver exactement la sauce que tu connais pour agrémenter tes plats.
Mélange à mousse au chocolat
Mélange à mousse au chocolat Dr. Oetker vendu 0,49 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2 $ pour 87 g
Prix du Super C : 2,49 $ pour 87 g
Pour un dessert sucré rapide, le mélange à mousse au chocolat Dr. Oetker revient moins cher au magasin du dollar. Le paquet de 87 g y est affiché à 2 $ alors qu’il coûte 2,49 $ au Super C. Cette différence permet d’économiser 0,49 $ tout en conservant exactement la même référence pour préparer une gâterie délicieuse.
Enduit à cuisson antiadhésif PAM
Enduit à cuisson Pam disponible moins cher au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 110 g
Prix du Super C : 6,99 $ pour 170 g
Pour faciliter la cuisson, l’enduit à cuisson antiadhésif PAM revient nettement moins cher au Dollo. Le flacon de 110 g y est affiché à 3,50 $, soit environ 3,18 $ pour 100 g, tandis que le format de 170 g coûte 6,99 $, soit environ 4,11 $ pour 100 g chez l’épicier. Cette différence fait du plus petit format une option plus économique.
Mini Ravioli Chef Boyardee
Mini Ravioli en sauce tomate et viande de la marque Chef Boyardee vendu 0,99 $ de moins au Dollarama qu’au Super C.
Prix du Dollarama : 2 $ pour 425 g
Prix du Super C : 2,99 $ pour 425 g
Les mini raviolis en sauce tomate et viande de la marque Chef Boyardee reviennent plus avantageux au Dollarama. Le format de 425 g y coûte 2 $, alors que l’épicier l’affiche à 2,99 dollars pour exactement la même quantité. Cela représente une économie immédiate de presque un dollar pour un repas pratique et rapide à préparer.
