Voyage à Cuba : Le Canada émet un nouvel avertissement face à la situation « imprévisible »
Les tout-inclus à 500 $ sont très tentants quand il fait -20, MAIS...
En raison des incertitudes diplomatiques avec les États-Unis et diverses pénuries de produits de première nécessité, les voyages à Cuba sont une fois de plus visés par un avertissement de la part du gouvernement du Canada. On fait le point.
À lire également : Tout inclus à Cuba : Le Gouvernement du Canada demande de faire preuve d’une grande prudence
« La situation est imprévisible et pourrait se détériorer, perturbant la disponibilité des vols à court préavis », indique sur son site Web Ottawa, dans sa plus récente mise à jour de ces avertissements de voyage, faite le 3 février dernier.
Le gouvernement recommande de faire « preuve d’une grande prudence lors de voyages à Cuba lors de ton prochain séjour sur la plus grande île des Caraïbes, en raison de l’aggravation des pénuries d’électricité, de carburant et de produits de première nécessité, dont la nourriture, l’eau et les médicaments.
Ce qu’il faut savoir, c’est que le gouvernement canadien classe les pays du monde selon quatre niveaux de risque :
- Niveau 1 (vert) : « Prenez des mesures de sécurité normales » ;
- Niveau 2 (jaune) : « Faites preuve d’une grande prudence » ;
- Niveau 3 (orange) : « Évitez tout voyage non essentiel » ;
- Niveau 4 (rouge) : « Évitez tout voyage ».
Les difficultés qui frappent Cuba depuis des mois peuvent aussi toucher les stations balnéaires et les tout-inclus, endroits prisés par les Québécois et Québécoises qui veulent fuir l’hiver du nord pour le soleil du Sud.
Par exemple, de longues coupures de courant sont régulièrement planifiées pour alléger la pression sur le réseau électrique. Certaines peuvent même dépasser 24 heures.
Ottawa suggère de s’inscrire au service gratuit d’Inscription des Canadiens à l’étranger afin de recevoir des mises à jour importantes sur la situation.
Les autorités recommandent également de s’assurer que les documents de voyage sont à jour et conservés en lieu sûr, d’être prêt.e à modifier ses plans rapidement au besoin et de souscrire une assurance couvrant l’annulation et l’interruption de voyage.
