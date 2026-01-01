Voyage à Cuba : Le gouvernement du Canada a émis une carte des endroits « sécuritaires »
Le genre d'information qui peut te faire changer de destination. 😬
De nombreux Québécois et de nombreuses Québécoises prévoient voyager à Cuba dans les prochains jours ou les prochaines semaines afin de fuir la neige et profiter du soleil. Or, le gouvernement du Canada a publié une nouvelle carte des destinations jugées « sécuritaires » dans le cadre de ses avertissements de voyage.
À ce sujet, Ottawa classe les pays du monde selon quatre niveaux de risque : « Prenez des mesures de sécurité normales » (niveau 1, vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (niveau 2, jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (niveau 3, orange) et « Évitez tout voyage » (niveau 4, rouge).
Au moment d’écrire ces lignes, Cuba se situe au niveau 2, avec des avertissements régionaux. Cette classification s’explique notamment par des pénuries de produits de première nécessité, comme la nourriture, les médicaments et le carburant.
Des coupures de courant prolongées sont aussi régulièrement planifiées afin de réduire la pression sur le réseau électrique, certaines pouvant durer plus de 24 heures.
Si la majorité des grands hôtels et des stations balnéaires disposent de génératrices lors des pannes d’électricité, les pénuries de carburant nuisent toutefois à leur utilisation.
Une carte vaut mille mots
Dans les derniers jours, Ottawa a mis à jour ses conseils aux voyageurs et aux voyageuses qui se rendent dans le pays de Che Guevara.
Pour mieux illustrer le niveau de sécurité sur la plus grande île des Caraïbes, une carte accompagne désormais la lecture, une nouveauté appliquée à l’ensemble des pays du monde.
Seuls des secteurs précis sont classés comme des régions où il est recommandé de prendre des mesures de sécurité normales. Gouvernement du Canada
Actuellement, seuls certains secteurs précis sont classés au niveau 1, en vert, soit des régions où il est recommandé de prendre des mesures de sécurité normales.
C’est notamment le cas de l’archipel Jardines del Rey, qui comprend entre autres Cayo Santa Maria, Cayo Guillermo, Cayo Coco ainsi que la péninsule de Varadero, des destinations très prisées par les Québécois et les Québécoises.
Guardalavaca, à l’est, Jibacoa, à l’ouest, Cayo Largo del Sur et Marea del Portillo, au sud, figurent aussi en vert. Le reste du pays, incluant la capitale La Havane, est toutefois classé au niveau jaune.
