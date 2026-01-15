Tout inclus à Cuba : Le Gouvernement du Canada demande de faire preuve d'une grande prudence

À considérer si tu comptes y voyager prochainement...😬

Hôtel tout inclus à Cuba.

Le gouvernement du Canada a mis à jour ses avertissements pour tout voyage dans les tous inclus de Cuba.

Les Québécois et Québécoises qui s’envolent bientôt vers le soleil de Cuba sont invité.e.s par le gouvernement du Canada à « faire preuve d’une grande prudence » s’ils ou elles séjournent dans un tout inclus, selon une récente mise à jour de ces conseils et avertissements de voyage.

Ce jeudi 15 janvier, Ottawa soutient que ce changement du niveau de risque à la sécurité des voyageurs et voyageuses a été effectué « en raison des pénuries de produits de première nécessité, notamment de nourriture, d’eau, de médicaments, d’électricité et de carburant, qui peuvent également affecter les stations balnéaires ».

Ce qu’il faut savoir, c’est que le gouvernement canadien classe les pays du monde selon quatre niveaux de risque : « Prenez des mesures de sécurité normales » (niveau 1, vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (niveau 2, jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (niveau 3, orange) et « Évitez tout voyage » (niveau 4, rouge).

Jusqu’à tout récemment, Cuba était classé au niveau 2 — jaune, mais avec des avertissements régionaux. Or, force est d’admettre que les nombreuses pénuries de produits essentiels, notamment la nourriture, les médicaments et le carburant, ont rattrapé les endroits touristiques, peut-on lire sur le site Web gouvernemental.

De longues coupures de courant sont régulièrement planifiées pour alléger la pression sur le réseau électrique. Certaines peuvent même dépasser 24 heures.

Même si la plupart des grands hôtels et des stations balnéaires sont équipés de génératrices en cas de panne d’électricité, les pénuries de carburant compliquent leur fonctionnement.

