6 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1385 $ autres que Cuba au départ de Montréal
Ciao l’hiver. Allô, la plage! 🏝️
Ça y est, la nouvelle année est arrivée, et l'hiver bat son plein au Québec. Ce n'est pas un secret, après quelques semaines de noirceur à 16 h, de déblayage d'entrée et de voiture, sans oublier de froid glacial, le moral peut en prendre un coup. Si tu as envie de te payer un billet d'avion vers le soleil et la chaleur du Sud, sache que Narcity t'a déniché quelques forfaits tout inclus au départ de Montréal qui pourraient te convaincre de partir en escapade de dernière minute en février.
Voici donc six voyages entre 1 205 $ et 1 385 $ pour t’offrir des vacances au bord de la mer, ou encore une destination tropicale où faire du télétravail loin de la slush, des tempêtes de neige et des routes gelées.
Managua - Nicaragua
Une piscine du Barcelo Montelimar au Nicaragua.
Hôtel : Barceló Montelimar (⭐️⭐️⭐️ ½)
Prix : 1 375 $ par adulte en occupation double
Date : Du 5 au 12 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Installé sur une vaste plage privée bordée de végétation luxuriante, le Barcelo Montelimar est un tout inclus qui combine dépaysement et confort. Sur place, tu peux alterner entre les trois piscines, les sports nautiques non motorisés et une foule d’activités comme le soccer ou le minigolf, ou simplement profiter du calme face à l’océan.
L’offre culinaire est variée, avec plusieurs restaurants allant des buffets aux options à la carte, sans oublier les bars pour prolonger les soirées. Pour celles et ceux qui souhaitent explorer au-delà du complexe, des incontournables comme le volcan Masaya, la ville de Granada et les lagons environnants sont facilement accessibles. En fin de journée, les couchers de soleil sur la plage ajoutent une touche mémorable à ce séjour sous le signe de la détente.
Puerto Plata – République dominicaine
Vue en hauteur des piscines du Cofresi Palm Beach Resort and Spa.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 1 205 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe tout inclus est pensé pour offrir un séjour aussi animé que relaxant. Les journées peuvent commencer au bord des piscines en forme de lagon ou à la plage, avant de laisser place aux activités offertes sur le site, comme les sports nautiques non motorisés, le tennis ou les animations quotidiennes. Les familles apprécient le miniclub et la diversité des installations, tandis que les adultes peuvent s’accorder une pause au spa Yin Yang ou profiter des nombreux bars.
Côté repas, le choix est vaste entre buffets internationaux et restaurants à la carte. En soirée, spectacles et ambiance festive viennent compléter l’expérience, pour des vacances équilibrées entre détente et divertissement.
Riviera Nayarit – Mexique
Décameron Los Cocos Guayabitos Ramada, situé en bord de mer sur la plage de Guayabitos.
Hôtel : Decameron Los Cocos Guayabitos Ramada (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 385 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Entre la grande piscine de ce resort, les moments passés sur la plage et les activités quotidiennes proposées, les journées se remplissent sans effort. Les sports nautiques non motorisés, les espaces pour les enfants et l’ambiance détendue en font un bon choix autant pour les familles que pour les couples. En fin d’après-midi, la plage devient l’endroit parfait pour une promenade au coucher du soleil, avec la baie de Guayabitos en toile de fond.
Le soir, tu peux choisir entre le buffet international et les restaurants offrant une vue sur la mer, avant de profiter des spectacles et de l’animation sur place. Et après une journée bien remplie, rien de mieux que de rentrer dans une chambre confortable avec balcon ou terrasse pour admirer les dernières lueurs du jour.
Santo Domingo – République dominicaine
Une piscine du Coral Costa Caribe, entourée de palmiers et de coins détente, à quelques pas de la mer.
Hôtel : Coral Costa Caribe (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 335 $ par adulte en occupation double
Date : Du 3 au 10 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux des vacances où tu peux décrocher sans te compliquer la vie, ce tout inclus coche plusieurs cases. Entre la grande piscine entourée de palmiers, la plage parfaite pour lézarder ou se baigner, et les activités offertes sur place, les journées passent vite.
Quand tu as envie de bouger un peu plus, il y a aussi des sports nautiques et de l’animation pour varier le rythme. Le soir, tu peux alterner entre les repas sur place, les cocktails et l’ambiance détendue du complexe. Et si l’envie te prend de sortir du resort, Santo Domingo n’est jamais bien loin, avec son côté culturel, ses rues animées et son charme historique classé à l’UNESCO. Un bon équilibre entre repos, soleil et petites escapades.
Cancun – Mexique
Hotel Dos Playas Faranda à Cancun, un tout inclus avec piscine et vue sur la mer des Caraïbes.
Hôtel : Hotel Dos Playas Faranda (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 359 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Pour un voyage tout inclus simple, efficace et sans flafla, cet hôtel est tout indiqué. Les journées se passent facilement entre la piscine, la plage à proximité et les moments de détente au soleil, sans avoir à courir partout. L’ambiance est décontractée, parfaite autant pour décrocher que pour profiter de Cancun à ton rythme.
Les repas et les boissons sont inclus, ce qui te permet de vraiment relaxer sans penser au budget. Et quand tu as envie de sortir un peu du resort, l’action de Cancun, ses plages animées et sa vie nocturne ne sont jamais bien loin.
Puerto Plata – République dominicaine
Vue en hauteur des piscines du Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa, aménagées comme des lagons tropicaux à Puerto Plata.
Hôtel : Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 252 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Quand l’hiver s’étire au Québec, ce genre de forfait tombe pile au bon moment. Palmiers, piscines aux allures de lagon et accès à la plage donnent rapidement l’impression d’avoir mis le froid sur pause. Les journées se passent entre baignades, activités proposées et longues pauses au soleil, sans avoir à planifier quoi que ce soit. Les repas et les boissons inclus facilitent le lâcher-prise, tandis que les options de divertissement permettent d’alterner entre détente et ambiance plus animée. De plus, des spectacles et animations viennent compléter l’expérience avant de retrouver une chambre confortable pour terminer la journée en douceur. Une option intéressante pour changer complètement de décor et faire le plein de chaleur quand l’hiver devient trop rude.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
