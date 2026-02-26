Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama
Ils pourraient disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés, alors COURS à ta succursale avant que tout s’envole! ✨👀
Tomber sur un soin capillaire de qualité professionnelle chez Dollarama, ça surprend pas mal. Si l’enseigne est souvent associée aux « dupes » et aux trouvailles à mini prix, elle se démarque de plus en plus en proposant des lots de produits de marques reconnues à coûts réduits, un peu à la façon de Winners. Pour les adeptes d’aubaines qui aiment avoir l’impression de mettre la main sur un vrai petit trésor beauté, une récente découverte risque fort de plaire.
Il s'agit de la recharge du masque capillaire Caviar - Anti Aging - Restructuring Bond Repair de la marque Alterna Haircare. Celle-ci, généralement affichée comme haut de gamme, est notamment vendue par des magasins de produits de coiffures professionnels, tels Industria Coiffure, Mat&Max et Concept C.
Voici pourquoi tomber sur le pot de 169 ml pour seulement 5 $ surprend autant. Au moment d’écrire ces lignes, le produit capillaire dans son contenant original se détaille à 58 $ sur les sites de BeauySense et Mat&Max.
Sachant que Dollarama vend la recharge, et non le produit dans le pot original au look plus luxueux, on peut comprendre une différence de prix. Néanmoins, il reste difficile de justifier un tel écart alors que la formule et la quantité sont identiques. Le couvercle se referme hermétiquement, ce qui permet de conserver le soin sans souci entre les utilisations. Au final, on paye pour le produit et non l'emballage.
Le même masque capillaire Caviar vendu 10 fois moins cher chez Dollarama.Narcity Québec, Mat&Max
La recharge est d’ailleurs affichée à un tarif beaucoup plus élevé chez les détaillants spécialisés. Elle est présentement en rabais à 26,50 $ (prix régulier : 53 $) sur le site de Concept C. Dans tous les cas, on est loin du 5 $ pour la même quantité.
L’écart est frappant et rend la trouvaille encore plus avantageuse.
La recharge du soin capillaire de la marque Alterna coûte 26,50 $ chez Concept C. Concept C
Ce masque est conçu surtout pour les cheveux fragilisés par la coloration, la chaleur ou les traitements chimiques. Sa promesse repose sur la réparation des liaisons internes de la fibre capillaire. Concrètement, ça signifie qu’on cherche à renforcer la structure du cheveu pour qu’il casse moins et qu’il paraisse plus lisse.
La formule contient notamment des protéines végétales, des huiles nourrissantes et un extrait de caviar riche en nutriments. Le tout vise à redonner souplesse, douceur et éclat aux longueurs fatiguées. Si tes pointes ont besoin d’un peu d’amour, tu pourrais bien y trouver ton compte.
La texture du masque capillaire Caviar épaisse et crémeuse.Narcity Québec
La texture du masque capillaire est épaisse et crémeuse. Le produit enrobe bien chaque mèche sans couler partout dans la douche. L’odeur est fraîche, légèrement florale avec une touche fruitée. Rien de trop intense, mais assez présent pour donner une impression de produit luxueux.
Je l’ai personnellement testé et, il m’a fallu beaucoup moins de produit que je pensais pour couvrir l’ensemble de ma chevelure, alors qu’elle est longue et très épaisse. À ce rythme, la recharge achetée me permettra clairement plusieurs utilisations. On n’a donc pas l’impression de vider le pot en deux applications, même avec une masse capillaire généreuse.
Pour ce qui est des instructions, il est suggéré d'utiliser le masque après le shampoing, sur cheveux essorés. Une petite quantité suffit, surtout si la chevelure est fine. On laisse poser environ deux à trois minutes, puis on rince. D’après les indications de la marque, une utilisation une fois par semaine serait suggérée pour les cheveux très abîmés afin de favoriser plus de douceur et un démêlage plus facile. Tu peux ajuster la fréquence selon les besoins, rien n’empêche d’y aller à l’instinct.
Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, ce n’est pas seulement le prix mini. C’est le contraste entre l’image haut de gamme de la marque et l’étiquette à 5 $ vue chez Dollarama. On ne parle pas d’un produit générique inconnu, mais d’un soin habituellement vendu bien plus cher en boutique ou en ligne.
La texture crémeuse du produit My hair My Canvas sauras te surprendre. Narcity Québec
De la même marque, le My Hair My Canvas - Meltaway - No Rinse Micellar Cleanser de 101 ml se retrouve lui aussi chez Dollarama pour 5 $.
Il s’agit d’un nettoyant capillaire sans rinçage à base micellaire. Plutôt que de se présenter comme un shampoing sec classique, il se présente sous forme de crème micellaire qui absorbe l’excès de sébum et les résidus de produits, rafraîchissant les cheveux sans eau. La formule promet de laisser les cheveux doux, lisses et brillants, tout en facilitant le coiffage et en prolongeant le temps entre les lavages. La technologie micellaire est connue pour nettoyer en douceur et attirer les impuretés sans décaper la fibre capillaire.
Garde l’œil ouvert à ta prochaine visite au Dollarama : selon plusieurs internautes, d’autres produits Alterna Haircare auraient aussi fait leur apparition en magasin, notamment une mousse densifiante post-shampoing et un traitement sans rinçage Scalp Care.
Évidemment, ce type de trouvailles dépend des arrivages et des stocks disponibles. Si tu tombes dessus, ça vaut la peine de l’essayer, surtout si tes cheveux ont besoin d’amour mais que tu n'as pas des dizaines de dollars à investir. Fais-moi confiance!
