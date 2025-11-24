Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

Boites Amazon. Droite : Écouteurs Beats Solo 4.

Le Vendredi fou d'Amazon Canada est lancé : voici les meilleurs deals pour des cadeaux parfaits.

Jonathan Weiss | Dreamstime, Amazon
Rédactrice en chef

Le compte à rebours avant le Vendredi fou est lancé, mais les aubaines, elles, sont déjà bien là. Cette année encore, Amazon Canada prend de l’avance en lançant ses soldes du Black Friday plusieurs jours avant le vendredi 28 novembre, au plus grand plaisir de ceux et celles qui aiment débuter le magasinage de Noël avant le « rush ».

À lire également : Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

Que tu sois à la recherche d’un cadeau, ou que tu aies simplement envie de te gâter avec un présent « de toi à toi », c’est le moment idéal pour faire le plein d’idées à prix doux.

Voici 19 trouvailles en méga rabais qui font de parfaits cadeaux à commander avant que le prix remonte en flèche.

Souliers Adidas 

Adidas Grand Court 2.0 pour femme

Il y a actuellement un rabais de 44,64 $ sur les espadrilles adidas Grand Court 2.0 pour femme.

Amazon

Prix régulier : 90,00 $

Prix en solde : 45,36 $

Rabais : 44,64 $

Ces espadrilles classiques signées Adidas sont un incontournable pour un look à la fois propre et sport au quotidien. En ce moment, elles sont à rabais en blanc et platine métallisé pour 45,36 $, ou avec des rayures noires emblématiques pour 51,28 $.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Écouteurs Beats Solo 4

\u200bBeats Solo 4 - Casque supra-auriculaire Bluetooth sans fil (or et noir).

Il y a actuellement un rabais de 119,99 $ sur le casque sans fil Beats Solo 4 (or et noir).

Amazon

Prix régulier : 279,94 $

Prix en solde : 159,95 $

Rabais : 119,99 $

S'il y a une paire d'écouteurs à offrir pour un rapport qualité/prix avantageux, c'est celle-là. Un son puissant, un beau design et jusqu’à 50 heures d’autonomie : le casque Beats Solo 4 coche toutes les cases. Léger, stable et compatible Apple et Android, c’est le cadeau parfait.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Écouteurs Beats Buds+ antibruit 

\u200bBeats Studio Buds + \u2013 \u00c9couteurs sans fil antibruit (noir).

Il y a actuellement un rabais de 60,00 $ sur les écouteurs sans fil Beats Studio Buds +.

Amazon

Prix régulier : 229,95 $

Prix en solde : 169,95 $

Rabais : 60,00 $

Pour quelque chose de moins imposant, les Beats Studio Buds + sont parfaits. Réduction active du bruit, jusqu’à 36 heures d’autonomie, compatibilité fluide Apple et Android, quatre tailles d’embouts pour un ajustement parfait, et des micros ultra-performants pour des appels clairs. Un son riche, un confort sur mesure et une vraie liberté d’écoute.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Lampe simulatrice d'aube Hatch Restore 3 

Hatch Restore 3 Sunrise avec lumi\u00e8re et sons intelligents.

Il y a actuellement un rabais de 35,00 $ sur le réveil Hatch Restore 3 Sunrise avec lumière et sons intelligents.

Amazon

Prix régulier : 229,99 $

Prix en solde : 194,99 $

Rabais : 35,00 $

Si tu suis les « wellness girlies » sur TikTok, tu dois avoir vu passer le Hatch Restore 3. Ce n’est pas qu’un simple réveil, c’est une véritable routine bien-être qui combine lumière douce, bruit blanc et rituels personnalisés pour t’aider à mieux dormir, sans écran. Il t’accompagne du soir au matin avec des ambiances sonores relaxantes et une simulation de lever de soleil qui te réveille naturellement. Idéal pour créer une bulle de calme à la maison.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Lampe simulatrice d'aube Philips 

\u200bPhilips R\u00e9veil simulation de lever de soleil blanc clair.

Il y a actuellement un rabais de 55,04 $ sur le réveil à simulation de lever de soleil Philips.

Amazon

Prix régulier : 174,99 $

Prix en solde : 119,95 $

Rabais : 55,04 $

Pour une option un peu moins coûteuse que le Hatch ci-haut, tu peux te tourner vers le réveil lumineux de Philips, qui simule un lever de soleil en douceur, avec une lumière qui passe graduellement de tons chauds à une luminosité plus vive. Tu peux aussi t’endormir calmement grâce à sa fonction de coucher du soleil et ses sons apaisants.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Outil coiffant Shark 

S\u200bhark HD430C FlexStyle Air Styling & Drying System \u2013 pierre

Il y a actuellement un rabais de 173,00 $ sur le système de coiffage et séchage Shark FlexStyle HD430C.

Amazon

Prix régulier : 399,99 $

Prix en solde : 226,99 $

Rabais : 173,00 $

Un vrai chouchou pour coiffer ses cheveux comme au salon sans les abîmer. Le Shark FlexStyle se transforme en un multi-styleur ultra complet : sèche-cheveux, bigoudis auto-enveloppants, brosses pour lisser ou donner du volume, concentrateur pour précision… il fait tout. Léger, rapide et doux pour ta chevelure, il convient à tous les types de cheveux. En plus, il utilise une technologie intelligente qui régule la chaleur 1000 fois par seconde.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Masques énergisants pour les yeux 

Masques \u00e9nergisants pour les yeux Grace & Stella.

Il y a actuellement un rabais de 21,05 $ sur les masques pour les yeux grace & stella sur le site d’Amazon Canada.

Amazon

Prix régulier : 40,00 $

Prix en solde : 18,95 $

Rabais : 21,05 $

Tu cherches une petite idée à glisser dans un bas de Noël? Ce coffret de 24 patchs pour les yeux de Grace & Stella, vendu à plus de 10 000 exemplaires au cours du dernier mois, est parfait pour offrir une pause bien-être bien méritée.

Infusés de niacinamide, ces patchs rafraîchissants sont sans parfum, sans parabènes et adaptés à tous les types de peau. En quelques minutes, ils hydratent, lissent et réveillent le regard. Un petit luxe idéal après une soirée chargée… ou simplement pour prendre soin de soi pendant les Fêtes.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon

Chargeur portable avec 4 fils 

Chargeur portable 10 000 mAh avec c\u00e2bles int\u00e9gr\u00e9s.

Il y a actuellement un rabais de 8,50 $ sur le chargeur portable Charmast 10 000 mAh, disponible en 4 couleurs.

Amazon

Prix régulier : 33,99 $

Prix en solde : 25,49 $

Rabais : 8,50 $

Ce chargeur portatif est l'un de mes chouchous de cette liste, et il fait de moi une personne très populaire partout où je vais (ce n'est même pas une blague). Grâce à ses câbles intégrés et à ses six sorties, tu peux recharger plusieurs appareils en même temps, sans avoir à traîner une multitude de fils. Il est compatible avec les appareils Samsung, iPhone, Google Pixel, LG, Moto et bien d’autres.

Disponible en quatre couleurs douces : blanc, violet, bleu poudre et rose pâle.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Chauffe-bougie 

\u200bChauffe-bougie avec minuterie et variateur \u2013 Engpure

Il y a actuellement un rabais de 7,50 $ sur le chauffe-bougie décoratif Engpure, idéal pour les bougies parfumées.

Amazon

Prix régulier : 35,99 $

Prix en solde : 28,49 $

Rabais : 7,50 $

Depuis que je l’ai reçu en cadeau, je ne peux plus m’en passer. Fini les mèches brûlées trop vite : mes chandelles durent maintenant des semaines de plus. Ce chauffe-bougie super joli fait fondre la cire en douceur grâce à une chaleur réglable, sans flamme, ce qui prolonge la durée de vie de tes bougies parfumées. Tu peux ajuster la luminosité sur quatre niveaux, programmer une minuterie (2, 4 ou 8 heures), et même modifier la hauteur de la lampe selon la taille de ta chandelle.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Ninja CREAMi 

SharkNinja NC299AMZ CREAMi \u2013 Machine \u00e0 cr\u00e8me glac\u00e9e

Il y a actuellement un rabais de 100,00 $ sur la machine à crème glacée Ninja CREAMi (modèle NC299AMZ).

Amazon

Prix régulier : 259,99 $

Prix en solde : 159,99 $

Rabais : 100,00 $

Si tu n'as pas succombé à la tentation au cours de la dernière année, c'est le temps de le faire. Le Ninja CREAMi transforme des ingrédients simples en desserts glacés crémeux, selon tes envies. Grâce à ses 7 programmes One-Touch, tu peux créer des friandises sur mesure avec la texture parfaite.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Montre Fitbit Inspire 3

\u200bGoogle Fitbit Inspire 3 \u2013 Tracker de sant\u00e9 et de remise en forme (zen minuit/noir)

Il y a actuellement un rabais de 50 $ sur la montre Google Fitbit Inspire 3.

Amazon

Prix régulier : 129,95 $

Prix en solde : 79,95 $

Rabais : 50,00 $

La montre Fitbit Inspire 3 est une bonne option à petit prix pour suivre l'activité, le sommeil, le stress et la fréquence cardiaque. Légère, étanche et dotée d’un écran couleur, elle t’accompagne discrètement du matin au soir avec jusqu’à 10 jours d’autonomie.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Tondeuse tout-en-un

Philips Multi Groomer MG5910/28 \u2013 Tondeuse tout-en-un S\u00e9rie 5000.

Il y a actuellement un rabais de 15,04 $ sur la tondeuse tout-en-un Philips MG5910/28 Série 5000.

Amazon

Prix régulier : 54,99 $

Prix en solde : 39,95 $

Rabais : 15,04 $

Je ne suis pas une experte de la barbe, mais ce modèle de Philips a été vendu plus de 8 000 fois le mois dernier : un bon indice que c’est un achat qui vaut le coup.

La tondeuse Philips MG5910/28 est un outil polyvalent doté de lames auto-affûtées et d’un système Lift & Trim qui permet une coupe nette et uniforme. Elle vient avec plusieurs accessoires pour différentes zones du corps : barbe, nez, torse, aine et plus encore. En prime, ses lames ne nécessitent aucune huile, ce qui la rend facile à entretenir au quotidien.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Serum de nuit Nutritive de Kérastase 

K\u00e9rastase Nutritive 8H Magic Night Serum \u2013 S\u00e9rum de nuit nourrissant pour cheveux secs

Il y a actuellement un rabais de 14,25 $ sur le sérum de nuit nourrissant Kérastase Nutritive 8H.

Amazon

Prix régulier : 95 $

Prix en solde : 80,75 $

Rabais : 14,25 $

Kérastase est ma marque coup de coeur pour les cheveux et plusieurs produits sont en rabais pendant le Vendredi fou d'Amazon.

Avec une note de 4,5/5 basée sur près de 5 000 avis, ce sérum de nuit ultra-léger est clairement un must dans ta routine capillaire. Il agit pendant ton sommeil pour hydrater intensément les cheveux secs et leur redonner douceur, souplesse et éclat. Pas besoin de rinçage, il ne laisse aucun résidu sur l’oreiller et fait tout le boulot pendant la nuit.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Shampoing pour hommes Densifique 

\u200bK\u00e9rastase Densifique Homme \u2013 Shampoing \u00e9paississant et volumisant, 250 ml

Il y a actuellement un rabais de 9 $ sur le shampoing épaississant Kérastase Densifique Homme.

Amazon

Prix régulier : 60,00 $

Prix en solde : 51,00 $

Rabais : 9,00 $

Si ton homme n'arrête pas de voler ton shampoing haut de gamme spécialisé en ne réalisant pas sa valeur, c'est ton signe de lui acheter sa propre bouteille! Ce shampoing Bain Densité de Kérastase est formulé avec de la biotine et de la taurine pour renforcer la fibre capillaire, stimuler le cuir chevelu et redonner du volume dès la racine. Léger, frais et hyper efficace, il est pensé spécialement pour les hommes qui veulent une chevelure plus dense, sans alourdir.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Sac à main chouchou d'Oprah

JW PEI Sac \u00e0 bandouli\u00e8re Harlee pour femme \u2013 Bordeaux

Il y a actuellement un rabais de 25,40 $ sur le sac Harlee de JW PEI, un coup de cœur d’Oprah en 2025.

Amazon

Prix régulier : 127,00 $

Prix en solde : 101,60 $

Rabais : 25,40 $

Élégant, structuré et 100 % cruelty-free, le sac Harlee de JW PEI fait tourner les têtes… et pas seulement les nôtres. Ce petit bijou figure dans la liste très convoitée des Oprah’s Favorite Things 2025, et on comprend pourquoi. Son look chic et minimaliste, sa couleur riche, sa finition haut de gamme et sa polyvalence en font un accessoire vedette pour toutes les occasions. Parfait pour upgrader n’importe quelle tenue, sans compromettre l’éthique.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Sac à main Calvin Klein

Sac \u00e0 main \u200bCalvin Klein Cartable Reyna Novelty pour femme.

Il y a actuellement un rabais de 59,59 $ sur le sac à main Calvin Klein pour femme.

Amazon

Prix régulier : 149,19 $

Prix en solde : 89,60 $

Rabais : 59,59 $

Polyvalent, élégant et 100 % sans cruauté animale, ce sac à main en cuir végétalien signé Calvin Klein est parfait pour t’accompagner partout. Grâce à sa sangle ajustable, tu peux le porter à la main ou à l’épaule selon ton style du jour. Compact, mais ultra fonctionnel avec ses multiples poches, il garde tes essentiels bien organisés.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Echo Dot - Réveil intelligent avec Alexa 

Amazon Echo Spot (nouveau mod\u00e8le) \u2013 R\u00e9veil intelligent avec Alexa.

Il y a actuellement un rabais de 40,00 $ sur le réveil intelligent Amazon Echo Spot sur le site d’Amazon Canada.

Amazon

Prix régulier : 99,99 $

Prix en solde : 59,99 $

Rabais : 40 $

Avec plus de 5 000 ventes le mois dernier et une note moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 34 000 avis, c’est un cadeau populaire, pratique et à prix raisonnable. Le tout nouveau Echo Spot est un réveil intelligent compact, parfait pour la table de nuit, un coin bureau ou même l’espace café de la cuisine. Offert en noir, blanc glacier ou bleu, il combine un design moderne à un son puissant avec toute la magie d’Alexa intégrée.

Personnalisable à souhait, tu peux choisir ton style d’horloge, consulter la météo, écouter ta playlist du matin, ou activer une routine avec une lumière douce et ta chanson préférée. Il te permet aussi de contrôler tes appareils intelligents (lumières, thermostat, stores) d’un simple toucher ou à la voix.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon

Poudre de peptides de collagène 

\u200bPoudre de peptides de collag\u00e8ne de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure \u2013 947,2 g (non aromatis\u00e9e)

Il y a actuellement un rabais de 44,52 $ sur la poudre de collagène de Sports Research (pot de 947,2 g).

Amazon

Prix régulier : 103,29 $

Prix en solde : 58,77 $

Rabais : 44,52 $

Avec plus de 126 000 avis et une note impressionnante de 4,5/5, cette poudre de collagène est un vrai pilier chez ceux et celles qui prennent soin de leur peau, de leurs articulations et de leurs cheveux. Elle est nourrie à l’herbe, certifiée paléo, sans OGM, sans gluten, et super facile à mélanger à ton café, smoothie ou même un simple verre d’eau. Une routine clean, simple et efficace. Pas étonnant qu’elle ait été vendue plus de 1000 fois le mois dernier!

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon

Tasse Stanley

\u200bStanley Quencher H2.0 \u2013 Gobelet isotherme avec poign\u00e9e et paille.

Il y a actuellement un rabais de 20,65 $ sur le gobelet Stanley Quencher H2.0 rose.

Amazon

Prix régulier : 59,00 $

Prix en solde : 38,35 $

Rabais : 20,65 $

Le fameux Stanley Quencher, chouchou des réseaux sociaux, est actuellement à prix réduit. C'est donc le moment parfait de gâter la personne préf (ou toi-même) sans payer le prix fort. Plusieurs couleurs sont à rabais, et le prix varie selon le modèle.

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

