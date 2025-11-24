Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement
Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!
Le compte à rebours avant le Vendredi fou est lancé, mais les aubaines, elles, sont déjà bien là. Cette année encore, Amazon Canada prend de l’avance en lançant ses soldes du Black Friday plusieurs jours avant le vendredi 28 novembre, au plus grand plaisir de ceux et celles qui aiment débuter le magasinage de Noël avant le « rush ».
Que tu sois à la recherche d’un cadeau, ou que tu aies simplement envie de te gâter avec un présent « de toi à toi », c’est le moment idéal pour faire le plein d’idées à prix doux.
Voici 19 trouvailles en méga rabais qui font de parfaits cadeaux à commander avant que le prix remonte en flèche.
Souliers Adidas
Il y a actuellement un rabais de 44,64 $ sur les espadrilles adidas Grand Court 2.0 pour femme.
Prix régulier : 90,00 $
Prix en solde : 45,36 $
Rabais : 44,64 $
Ces espadrilles classiques signées Adidas sont un incontournable pour un look à la fois propre et sport au quotidien. En ce moment, elles sont à rabais en blanc et platine métallisé pour 45,36 $, ou avec des rayures noires emblématiques pour 51,28 $.
Écouteurs Beats Solo 4
Il y a actuellement un rabais de 119,99 $ sur le casque sans fil Beats Solo 4 (or et noir).
Prix régulier : 279,94 $
Prix en solde : 159,95 $
Rabais : 119,99 $
S'il y a une paire d'écouteurs à offrir pour un rapport qualité/prix avantageux, c'est celle-là. Un son puissant, un beau design et jusqu’à 50 heures d’autonomie : le casque Beats Solo 4 coche toutes les cases. Léger, stable et compatible Apple et Android, c’est le cadeau parfait.
Écouteurs Beats Buds+ antibruit
Il y a actuellement un rabais de 60,00 $ sur les écouteurs sans fil Beats Studio Buds +.
Prix régulier : 229,95 $
Prix en solde : 169,95 $
Rabais : 60,00 $
Pour quelque chose de moins imposant, les Beats Studio Buds + sont parfaits. Réduction active du bruit, jusqu’à 36 heures d’autonomie, compatibilité fluide Apple et Android, quatre tailles d’embouts pour un ajustement parfait, et des micros ultra-performants pour des appels clairs. Un son riche, un confort sur mesure et une vraie liberté d’écoute.
Lampe simulatrice d'aube Hatch Restore 3
Il y a actuellement un rabais de 35,00 $ sur le réveil Hatch Restore 3 Sunrise avec lumière et sons intelligents.
Prix régulier : 229,99 $
Prix en solde : 194,99 $
Rabais : 35,00 $
Si tu suis les « wellness girlies » sur TikTok, tu dois avoir vu passer le Hatch Restore 3. Ce n’est pas qu’un simple réveil, c’est une véritable routine bien-être qui combine lumière douce, bruit blanc et rituels personnalisés pour t’aider à mieux dormir, sans écran. Il t’accompagne du soir au matin avec des ambiances sonores relaxantes et une simulation de lever de soleil qui te réveille naturellement. Idéal pour créer une bulle de calme à la maison.
Lampe simulatrice d'aube Philips
Il y a actuellement un rabais de 55,04 $ sur le réveil à simulation de lever de soleil Philips.
Prix régulier : 174,99 $
Prix en solde : 119,95 $
Rabais : 55,04 $
Pour une option un peu moins coûteuse que le Hatch ci-haut, tu peux te tourner vers le réveil lumineux de Philips, qui simule un lever de soleil en douceur, avec une lumière qui passe graduellement de tons chauds à une luminosité plus vive. Tu peux aussi t’endormir calmement grâce à sa fonction de coucher du soleil et ses sons apaisants.
Outil coiffant Shark
Il y a actuellement un rabais de 173,00 $ sur le système de coiffage et séchage Shark FlexStyle HD430C.
Prix régulier : 399,99 $
Prix en solde : 226,99 $
Rabais : 173,00 $
Un vrai chouchou pour coiffer ses cheveux comme au salon sans les abîmer. Le Shark FlexStyle se transforme en un multi-styleur ultra complet : sèche-cheveux, bigoudis auto-enveloppants, brosses pour lisser ou donner du volume, concentrateur pour précision… il fait tout. Léger, rapide et doux pour ta chevelure, il convient à tous les types de cheveux. En plus, il utilise une technologie intelligente qui régule la chaleur 1000 fois par seconde.
Masques énergisants pour les yeux
Il y a actuellement un rabais de 21,05 $ sur les masques pour les yeux grace & stella sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 40,00 $
Prix en solde : 18,95 $
Rabais : 21,05 $
Tu cherches une petite idée à glisser dans un bas de Noël? Ce coffret de 24 patchs pour les yeux de Grace & Stella, vendu à plus de 10 000 exemplaires au cours du dernier mois, est parfait pour offrir une pause bien-être bien méritée.
Infusés de niacinamide, ces patchs rafraîchissants sont sans parfum, sans parabènes et adaptés à tous les types de peau. En quelques minutes, ils hydratent, lissent et réveillent le regard. Un petit luxe idéal après une soirée chargée… ou simplement pour prendre soin de soi pendant les Fêtes.
Chargeur portable avec 4 fils
Il y a actuellement un rabais de 8,50 $ sur le chargeur portable Charmast 10 000 mAh, disponible en 4 couleurs.
Prix régulier : 33,99 $
Prix en solde : 25,49 $
Rabais : 8,50 $
Ce chargeur portatif est l'un de mes chouchous de cette liste, et il fait de moi une personne très populaire partout où je vais (ce n'est même pas une blague). Grâce à ses câbles intégrés et à ses six sorties, tu peux recharger plusieurs appareils en même temps, sans avoir à traîner une multitude de fils. Il est compatible avec les appareils Samsung, iPhone, Google Pixel, LG, Moto et bien d’autres.
Disponible en quatre couleurs douces : blanc, violet, bleu poudre et rose pâle.
Chauffe-bougie
Il y a actuellement un rabais de 7,50 $ sur le chauffe-bougie décoratif Engpure, idéal pour les bougies parfumées.
Prix régulier : 35,99 $
Prix en solde : 28,49 $
Rabais : 7,50 $
Depuis que je l’ai reçu en cadeau, je ne peux plus m’en passer. Fini les mèches brûlées trop vite : mes chandelles durent maintenant des semaines de plus. Ce chauffe-bougie super joli fait fondre la cire en douceur grâce à une chaleur réglable, sans flamme, ce qui prolonge la durée de vie de tes bougies parfumées. Tu peux ajuster la luminosité sur quatre niveaux, programmer une minuterie (2, 4 ou 8 heures), et même modifier la hauteur de la lampe selon la taille de ta chandelle.
Ninja CREAMi
Il y a actuellement un rabais de 100,00 $ sur la machine à crème glacée Ninja CREAMi (modèle NC299AMZ).
Prix régulier : 259,99 $
Prix en solde : 159,99 $
Rabais : 100,00 $
Si tu n'as pas succombé à la tentation au cours de la dernière année, c'est le temps de le faire. Le Ninja CREAMi transforme des ingrédients simples en desserts glacés crémeux, selon tes envies. Grâce à ses 7 programmes One-Touch, tu peux créer des friandises sur mesure avec la texture parfaite.
Montre Fitbit Inspire 3
Il y a actuellement un rabais de 50 $ sur la montre Google Fitbit Inspire 3.
Prix régulier : 129,95 $
Prix en solde : 79,95 $
Rabais : 50,00 $
La montre Fitbit Inspire 3 est une bonne option à petit prix pour suivre l'activité, le sommeil, le stress et la fréquence cardiaque. Légère, étanche et dotée d’un écran couleur, elle t’accompagne discrètement du matin au soir avec jusqu’à 10 jours d’autonomie.
Tondeuse tout-en-un
Il y a actuellement un rabais de 15,04 $ sur la tondeuse tout-en-un Philips MG5910/28 Série 5000.
Prix régulier : 54,99 $
Prix en solde : 39,95 $
Rabais : 15,04 $
Je ne suis pas une experte de la barbe, mais ce modèle de Philips a été vendu plus de 8 000 fois le mois dernier : un bon indice que c’est un achat qui vaut le coup.
La tondeuse Philips MG5910/28 est un outil polyvalent doté de lames auto-affûtées et d’un système Lift & Trim qui permet une coupe nette et uniforme. Elle vient avec plusieurs accessoires pour différentes zones du corps : barbe, nez, torse, aine et plus encore. En prime, ses lames ne nécessitent aucune huile, ce qui la rend facile à entretenir au quotidien.
Serum de nuit Nutritive de Kérastase
Il y a actuellement un rabais de 14,25 $ sur le sérum de nuit nourrissant Kérastase Nutritive 8H.
Prix régulier : 95 $
Prix en solde : 80,75 $
Rabais : 14,25 $
Kérastase est ma marque coup de coeur pour les cheveux et plusieurs produits sont en rabais pendant le Vendredi fou d'Amazon.
Avec une note de 4,5/5 basée sur près de 5 000 avis, ce sérum de nuit ultra-léger est clairement un must dans ta routine capillaire. Il agit pendant ton sommeil pour hydrater intensément les cheveux secs et leur redonner douceur, souplesse et éclat. Pas besoin de rinçage, il ne laisse aucun résidu sur l’oreiller et fait tout le boulot pendant la nuit.
Shampoing pour hommes Densifique
Il y a actuellement un rabais de 9 $ sur le shampoing épaississant Kérastase Densifique Homme.
Prix régulier : 60,00 $
Prix en solde : 51,00 $
Rabais : 9,00 $
Si ton homme n'arrête pas de voler ton shampoing haut de gamme spécialisé en ne réalisant pas sa valeur, c'est ton signe de lui acheter sa propre bouteille! Ce shampoing Bain Densité de Kérastase est formulé avec de la biotine et de la taurine pour renforcer la fibre capillaire, stimuler le cuir chevelu et redonner du volume dès la racine. Léger, frais et hyper efficace, il est pensé spécialement pour les hommes qui veulent une chevelure plus dense, sans alourdir.
Sac à main chouchou d'Oprah
Il y a actuellement un rabais de 25,40 $ sur le sac Harlee de JW PEI, un coup de cœur d’Oprah en 2025.
Prix régulier : 127,00 $
Prix en solde : 101,60 $
Rabais : 25,40 $
Élégant, structuré et 100 % cruelty-free, le sac Harlee de JW PEI fait tourner les têtes… et pas seulement les nôtres. Ce petit bijou figure dans la liste très convoitée des Oprah’s Favorite Things 2025, et on comprend pourquoi. Son look chic et minimaliste, sa couleur riche, sa finition haut de gamme et sa polyvalence en font un accessoire vedette pour toutes les occasions. Parfait pour upgrader n’importe quelle tenue, sans compromettre l’éthique.
Sac à main Calvin Klein
Il y a actuellement un rabais de 59,59 $ sur le sac à main Calvin Klein pour femme.
Prix régulier : 149,19 $
Prix en solde : 89,60 $
Rabais : 59,59 $
Polyvalent, élégant et 100 % sans cruauté animale, ce sac à main en cuir végétalien signé Calvin Klein est parfait pour t’accompagner partout. Grâce à sa sangle ajustable, tu peux le porter à la main ou à l’épaule selon ton style du jour. Compact, mais ultra fonctionnel avec ses multiples poches, il garde tes essentiels bien organisés.
Echo Dot - Réveil intelligent avec Alexa
Il y a actuellement un rabais de 40,00 $ sur le réveil intelligent Amazon Echo Spot sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 59,99 $
Rabais : 40 $
Avec plus de 5 000 ventes le mois dernier et une note moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 34 000 avis, c’est un cadeau populaire, pratique et à prix raisonnable. Le tout nouveau Echo Spot est un réveil intelligent compact, parfait pour la table de nuit, un coin bureau ou même l’espace café de la cuisine. Offert en noir, blanc glacier ou bleu, il combine un design moderne à un son puissant avec toute la magie d’Alexa intégrée.
Personnalisable à souhait, tu peux choisir ton style d’horloge, consulter la météo, écouter ta playlist du matin, ou activer une routine avec une lumière douce et ta chanson préférée. Il te permet aussi de contrôler tes appareils intelligents (lumières, thermostat, stores) d’un simple toucher ou à la voix.
Poudre de peptides de collagène
Il y a actuellement un rabais de 44,52 $ sur la poudre de collagène de Sports Research (pot de 947,2 g).
Prix régulier : 103,29 $
Prix en solde : 58,77 $
Rabais : 44,52 $
Avec plus de 126 000 avis et une note impressionnante de 4,5/5, cette poudre de collagène est un vrai pilier chez ceux et celles qui prennent soin de leur peau, de leurs articulations et de leurs cheveux. Elle est nourrie à l’herbe, certifiée paléo, sans OGM, sans gluten, et super facile à mélanger à ton café, smoothie ou même un simple verre d’eau. Une routine clean, simple et efficace. Pas étonnant qu’elle ait été vendue plus de 1000 fois le mois dernier!
Tasse Stanley
Il y a actuellement un rabais de 20,65 $ sur le gobelet Stanley Quencher H2.0 rose.
Prix régulier : 59,00 $
Prix en solde : 38,35 $
Rabais : 20,65 $
Le fameux Stanley Quencher, chouchou des réseaux sociaux, est actuellement à prix réduit. C'est donc le moment parfait de gâter la personne préf (ou toi-même) sans payer le prix fort. Plusieurs couleurs sont à rabais, et le prix varie selon le modèle.
