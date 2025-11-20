Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals
Les aubaines vont jusqu'à 89% de rabais!
Bien que le Vendredi fou ne soit que le 28 novembre 2025, les commerçants sont de plus en plus nombreux à lancer leurs mégasoldes d’avant Noël bien avant cette date. C'est le cas d'Amazon Canada, qui a débuté son solde du Black Friday ce jeudi 20 novembre, te permettant de profiter de deals excitants sur les articles convoités. Que ce soit pour te gâter ou même économiser sur tes achats des Fêtes afin d'éviter de te retrouver sans le sou en janvier, toutes les raisons sont bonnes pour payer moins cher.
À lire également : Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $
Parmi les offres du Vendredi fou d'Amazon, tu peux faire des économies allant jusqu'à plus de 89 % sur certains items, dont les appareils électroniques, les électroménagers, les produits de beauté, les jouets et autres.
En voici 14 qui méritent toute ton attention.
Nettoyant en profondeur ProHeat
Il y a actuellement un rabais de 51,01 $ sur le nettoyant portatif Little Green ProHeat sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 139,99 $
Prix en solde : 88,98 $
Rabais : 51,01 $
Cette shampouineuse portative légère et compacte est un petit bijou pour éliminer les taches, les dégâts d’animaux ou les éclaboussures sur le divan. Tu peux brosser les taches bien tenaces, et aspirer la saleté en profondeur pour un résultat plus que satisfaisant tandis que tu vois l'eau se colorer de ce qu'elle aspire.
Grâce à la technologie Heatwave, l’eau reste chaude pendant tout le nettoyage, et l’outil HydroRinse intégré te permet de rincer le tuyau automatiquement après chaque utilisation.
Avec plus de 6 000 achats le mois dernier, une note de 4,4 étoiles (24 280 avis) et le sceau Choix d’Amazon, c’est un appareil fiable, simple d’utilisation et franchement efficace. Un must pour les propriétaires d’animaux ou les pros du ménage rapide.
Haut-parleur sans fil
Il y a actuellement un rabais de 70,00 $ sur le haut-parleur Bluetooth JBL Flip Essential 2 sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 159,98 $
Prix en solde : 89,98 $
Rabais : 70,00 $
Déjà vendu à plus de 1 000 exemplaires le mois dernier, avec une note de 4,6 étoiles sur 5 basée sur 2 708 avis, ce mini haut-parleur couleur gris acier a clairement conquis les fans de bon son qui aiment bouger léger. Ne te fie pas à son format compact : le JBL Flip Essential 2 offre une qualité sonore surprenante.
Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures, tu peux profiter de tes playlists préférées toute la journée sans avoir à courir après une prise. Et grâce à sa certification IPX7, il est carrément prêt pour une petite baignade : pas juste résistant à l’eau, mais vraiment étanche.
Party piscine? C’est un oui. Déluge en camping? Même pas peur (Ok, mais ne le laisse pas sous la pluie pendant des heures). Il te suffit d’appuyer sur « play » et en profiter.
Aspirateur-balai Dyson V11
Il y a actuellement un rabais de 300,00 $ sur l’aspirateur sans fil Dyson V11 Origin sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 799,99 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 300,00 $
J'ai trop longtemps hésité avant d'investir dans un aspirateur Dyson, et je peux maintenant le dire haut et fort : c'est cher, mais c'est un vrai bijou pour le ménage. Le Dyson V11 Origin offre une puissance d’aspiration impressionnante (jusqu’à 160 % de plus que le V8), tout en étant léger, silencieux et super maniable. Il nettoie à fond, que ce soit sur les tapis ou les planchers, grâce à sa tête Motorbar qui démêle automatiquement les cheveux et les poils en cours de route.
Son autonomie de 60 minutes te permet de faire toute la maison sans courir après la recharge.
Il se transforme aussi en aspirateur portatif pour la voiture, les escaliers ou les tissus d’ameublement, et l’écran intégré te montre le mode d’aspiration, le temps restant et les alertes d’entretien. Bref, du Dyson comme on l’aime : puissant, intelligent et sans fil... et à 300 $ de rabais!
Aspirateur-balai sans fil
Il y a actuellement un rabais de 41,20 $ sur l’aspirateur balai sans fil avec brosse anti-nœuds et affichage LED sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 169,99 $
Prix en solde : 128,79 $
Rabais : 41,20 $
Si tu veux un bon aspirateur sans fil qui passe partout, mais tu n'oses pas encore investir dans un Dyson, celui-ci est un très bon « dupe ». Avec ses 550 W d’aspiration puissante, il nettoie en profondeur tapis épais, sols durs, poils d’animaux et miettes oubliées. D'ailleurs, la tête de brosse avec lumières LED te montre exactement où passer.
Son autonomie peut atteindre 55 minutes (selon le mode), et sa batterie amovible te permet même de doubler ton temps de ménage. La brosse est conçue pour éviter que les poils s’enroulent dedans : un vrai plus quand t’as un chien ou un chat à la maison.
Bonus : double filtration HEPA pour un air plus sain et une garantie de 2 ans. Bref, c’est l’aspirateur efficace, pratique et léger qu’on a envie d’utiliser.
Mélangeur Ninja Nutri Pro
Il y a actuellement un rabais de 40,00 $ sur le mélangeur personnel Ninja BL450C sur le site d'Amazon Canada.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 59,99 $
Rabais : 40,00 $
La réputation de Ninja n’est plus à faire : les personnes qui rêvent d'un petit mélangeur solide et puissant vont adorer le prix du Ninja Nutri Pro pendant cette vente. C'est un vrai bijou pour tes smoothies, jus et milkshakes maison. Avec sa puissance de 900 W, il pulvérise les fruits congelés, les glaçons, les graines et tes potages. Ce modèle inclut deux tasses à emporter (532 ml et 710 ml), des couvercles à bec, et un guide d’inspiration de 30 recettes. Le plus excitant? Quand t'as fini, hop dans le lave-vaisselle!
Mélangeur Vitamix
Il y a actuellement un rabais de 298,22 $ sur le mélangeur professionnel Vitamix 001372 sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 748,21 $
Prix en solde : 449,99 $
Rabais : 298,22 $
Bon, le mélangeur petit format est vraiment pratique, mais si tu as toujours rêvé d’un mélangeur de qualité professionnelle, voilà une occasion en or. Le Vitamix est conçu pour te livrer des textures ultra-lisses, même avec les ingrédients les plus coriaces. Grâce à son contrôle de vitesse variable, tu peux ajuster la puissance comme tu veux, pendant le mixage, pour obtenir exactement la texture que tu recherches. Que tu veuilles préparer des smoothies, des soupes chaudes ou des beurres de noix, ce blender ne te laissera jamais tomber.
Et petit bonus super pratique : il est autonettoyant. Tu mets un peu d’eau chaude, une goutte de savon, et voilà, il se nettoie tout seul en moins d’une minute. À ce prix-là, en plus d'être auto-nettoyant, on espère qu'il se range lui-même dans l'armoire.
Montre intelligente
Il y a actuellement un rabais de 357,50 $ sur la montre intelligente unisexe avec appels Bluetooth et Alexa intégrée sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 399,99 $
Prix en solde : 42,49 $
Rabais : 357,50 $
Cette montre intelligente offre un rapport qualité-prix difficile à battre. Elle est offerte à rabais en noir, bleu-gris, rose pastel, et mauve-burgundy, et permet de prendre des appels Bluetooth directement au poignet.
Tu veux surveiller ton sommeil, ta fréquence cardiaque ou savoir combien de calories tu brûles pendant ton cours de spinning ? Elle le fait. Tu veux juste répondre à un appel sans sortir ton téléphone pendant que tu cuisines ou fais du jogging ? Aucun problème.
Elle est aussi étanche IP68 (parfaite pour la pluie ou la nage) et tient la route côté batterie. À ce prix-là, c’est un excellent cadeau de Noël ou un petit luxe à s’offrir soi-même. Le seul bémol (pour certain.e.s) à considérer est qu'elle n'a pas de GPS.
Plus de 2 000 personnes l’ont achetée au cours du dernier mois, et avec une note de 4,6 étoiles sur 5 (selon 347 avis), c’est clair qu’elle fait l’unanimité. À 43 $, c’est un excellent cadeau de Noël ou un petit luxe à s’offrir soi-même.
Amazon Fire TV
Il y a actuellement un rabais de 90 $ sur la télévision intelligente Amazon Fire TV Série 4 de 43 po sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 369,99 $
Prix en solde : 279,99 $
Rabais : 90,00 $
Tu veux changer de télé? La Fire TV Série 4 d’Amazon, c’est un coup sûr pour transformer ton salon en mini cinéma maison, sans te ruiner. Cette édition 2024 améliorée mise sur un cadre ultra-mince, une résolution 4K Ultra HD éclatante, le HDR10, HLG, Dolby Digital Plus… Bref, tous ces mots incompréhensibles pour dire qu'elle est performante et offre une image claire, vive et fluide.
Avec la télécommande vocale Alexa, tu peux chercher ton contenu, contrôler la lecture ou même demander la météo et les scores de match, juste avec ta voix. Et côté divertissement, c’est pas ce qui manque : Netflix, Prime Video, Disney+, chaînes gratuites en direct, jeux, musique... tout y est.
C’est la #1 des ventes dans la catégorie téléviseurs sur Amazon, avec plus de 500 unités vendues le mois dernier.
Echo Dot - Réveil intelligent avec Alexa
Il y a actuellement un rabais de 40,00 $ sur le réveil intelligent Amazon Echo Spot sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 59,99 $
Rabais : 40,00 $
Le tout nouveau Echo Spot est un réveil intelligent parfait pour la table de nuit, le bureau ou même le coin café dans la cuisine. Offert en noir, blanc glacier ou bleu, il allie un design compact à un son puissant et à toute la magie d’Alexa.
Tu peux personnaliser l’affichage, choisir une horloge colorée, consulter la météo, écouter de la musique ou lancer une routine matinale avec lumière progressive et ta chanson préférée. En plus, il contrôle tes appareils intelligents : lumières, thermostat, stores et ce, d’un simple toucher ou à la voix.
Avec plus de 2 000 achats le mois dernier et une note de 4,5 étoiles (sur 34 083 avis), c’est un choix ultra populaire pour un cadeau de Noël techno et utile à bon prix.
Haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot
Il y a actuellement un rabais de 30,00 $ sur le haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 69,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 30,00 $
Le haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot est le plus performant à ce jour. Actuellement disponible à moins de 40 $, il permet d’écouter de la musique, tes balados ou livres audio via Amazon Music, Spotify, Apple Music ou utiliser Bluetooth. Il peut également servir d’assistant vocal avec Alexa pour effectuer des tâches simples comme programmer des alarmes ou contrôler des appareils connectés.
Plus de 4 000 personnes l’ont acheté le mois dernier et il affiche une solide note de 4,6 étoiles sur 5 (17 455 avis). Disponible en bleu marine, blanc glacier ou noir, il s’adapte à tous les décors.
Machine à espresso Casa Brew
Il y a actuellement un rabais de 39,20 $ sur la machine à expresso CASABREWS CM5418 avec mousseur à lait sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 219,99 $
Prix en solde : 180,79 $
Rabais : 39,20 $
Si tu rêves d’un cappuccino maison aussi bon que celui du café du coin, cette machine à expresso CASABREWS va clairement te combler. Élégante avec son fini en acier inoxydable, compacte et performante, elle t’offre un espresso riche et parfumé, grâce à sa pompe italienne professionnelle de 20 bars et son moteur de 1350 W.
Tu peux préparer tous tes classiques préférés : latte, macchiato, flat white, avec une belle crema. Et grâce à la baguette à vapeur, tu peux texturer ton lait à la perfection pour créer une mousse crémeuse et même te lancer dans le latte art si ça te tente.
Elle est facile à utiliser, prend peu de place sur le comptoir, et son réservoir d’eau amovible te permet de faire plusieurs cafés sans avoir à le remplir constamment. Avec une note de 4,4 étoiles sur plus de 5 800 avis, c’est un coup de cœur de la clientèle Amazon.
Ensemble de literie
Il y a actuellement un rabais de 39,50 $ sur la parure de lit 4 pièces sur le site d’Amazon Canada.
Format Queen
Prix régulier : 64,99 $
Prix en solde : 25,49
Rabais : 39,50 $
Format King
Prix régulier : 64,99 $
Prix en solde : 42,49 $
Rabais : 22,50 $
Envie de te glisser dans des draps doux comme un nuage sans exploser ton budget? Cette parure de lit signée CGK Unlimited est une vraie pépite niveau qualité-prix : respirante, soyeuse et fraîche, elle est parfaite pour des nuits tout confort. Elle inclut deux taies d’oreiller, un drap plat et un drap-housse à poches profondes.
Confectionnés en microfibre brossée de qualité supérieure, ces draps sont hyper doux. Avec plus de 2 000 achats le mois dernier, une note impressionnante de 4,4 étoiles sur 392 251 avis, et la première place des ventes dans sa catégorie, c’est un passe-partout à faible coût que tout le monde aime.
Brosse de nettoyage électrique sans fil
Il y a actuellement un rabais de 350,01 $ sur la brosse de nettoyage électrique sans fil YKYI sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 399,99 $
Prix en solde : 49,98 $
Rabais : 350,01 $
Adieu le frottage à genoux et les bras engourdis après 20 minutes. Cette brosse électrique, c’est l’outil qu’il te faut pour rendre le ménage rapide, efficace… et franchement satisfaisant. Avec ses huit têtes interchangeables, deux vitesses réglables et une autonomie de 90 minutes, elle s’adapte à toutes les surfaces : baignoire, carrelage, vitres, cuisine, même l’auto.
La poignée ajustable te permet d’atteindre les endroits les plus chiants sans te casser le dos. Et avec sa batterie rechargeable USB-C, c’est du sans fil pur : tu l’utilises où tu veux, sans te battre avec une rallonge.
Déjà #1 des ventes dans sa catégorie, avec une note de 4,7 étoiles sur 5 (232 avis) et plus de 600 ventes le mois dernier, c’est clairement un coup de cœur côté ménage.
Masques énergisants pour les yeux
Il y a actuellement un rabais de 21,05 $ sur les masques pour les yeux grace & stella sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 40,00 $
Prix en solde : 18,95 $
Rabais : 21,05 $
Besoin d’une idée pour mettre dans un bas de Noël? Ce coffret de 24 patchs pour les yeux Grace & Stella est parfait pour offrir un moment de détente bien mérité. D'ailleurs, c'est un produit chouchou de la clientèle d'Amazon Canada, avec plus de 4 000 achetés au cours du mois dernier.
Ces masques rafraîchissants à la niacinamide sont doux, sans parfum, sans parabènes, et conviennent à tous les types de peau. En quelques minutes seulement, ils lissent, hydratent et illuminent le regard. Parfaits après une longue soirée ou tout simplement pour se chouchouter un peu pendant les Fêtes.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.