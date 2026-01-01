Voici tous les congés fériés au Québec en 2026 pour planifier tes longs week-ends
Place tes congés payés stratégiquement pour avoir plusieurs (très) longs week-ends!
L'année 2026 approche, et c'est le moment idéal pour repérer les congés fériés à venir au Québec. Que tu veuilles maximiser tes journées de repos ou soumettre des demandes de vacances stratégiques, connaître ces dates te permettra de mieux organiser ton calendrier.
Au total, huit jours fériés officiels sont reconnus par la loi québécoise en 2026. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux coïncident avec un lundi ou un vendredi, ce qui ouvre la porte à des week-ends de trois jours parfaits pour t'évader ou simplement souffler un peu. Puis, en utilisant stratégiquement quelques journées de vacances payées autour des jours fériés du Québec, tu pourrais facilement transformer tes fins de semaine en de plus longs séjours loin du travail.
Et si jamais tu dois travailler lors de ces journées, tu auras droit à une compensation salariale supplémentaire qui se prend bien!
Voici la liste complète des jours fériés officiels au Québec pour 2026 :
- Jeudi 1er janvier 2026 : Jour de l'An
- Vendredi 3 avril et/ou le lundi 6 avril 2026 : Vendredi saint et lundi de Pâques
- Lundi 18 mai 2026 : Journée nationale des Patriotes
- Mercredi 24 juin 2026 : Fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste)
- Mercredi 1er juillet 2026 : Fête du Canada
- Lundi 7 septembre 2026 : Fête du Travail
- Lundi 12 octobre 2026 : Action de grâce
- Vendredi 25 décembre 2026 : Noël
Même si le Québec n'a pas reconnu la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié provincial, tu pourrais tout de même bénéficier d'un congé si ton emploi est régi par le Code canadien du travail. C'est notamment le cas pour la fonction publique fédérale, les sociétés d'État fédérales et les banques (à l'exception des caisses populaires). Certains employeurs choisissent également d'offrir cette journée, même s'ils n'y sont pas tenus par la loi.
Les fonctionnaires fédéraux et les salarié.e.s de certains secteurs réglementés par des lois fédérales sont protégés par le Code canadien du travail profitent aussi d'un congé payé le mercredi 11 novembre 2026, à l'occasion du jour du Souvenir.
Du côté des employé.e.s syndiqué.e.s, d'autres jours fériés peuvent s'ajouter selon les dispositions prévues dans leur convention collective.
Avec des congés bien répartis tout au long de 2026, tu auras plusieurs occasions d'organiser des escapades ou tout simplement de t'accorder des moments de repos.
Il ne te reste plus qu'à sortir ton agenda et planifier le tout!
