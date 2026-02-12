Voici pourquoi le Québec n’a pas congé lundi prochain, contrairement au reste du Canada
Le quoi? Le jour de la Famille? Connais pas.
Le lundi 16 février prochain, une très grande majorité du Canada sera en jour férié pour souligner la fête de la Famille, mais pas au Québec. Pourquoi, donc? On a peut-être une piste de réponse pour toi.
D’abord, qu’est-ce que ça mange en hiver, le jour de la Famille? Grosso modo, il s’agit d’une journée mise en place pour souligner l’importance de la vie familiale. Elle est au calendrier de certaines provinces canadiennes, mais pas au Québec.
Chaque troisième lundi de février, le jour de la Famille est célébré au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.
Le même jour, le Manitoba célèbre la journée Louis Riel, alors que l'Île-du-Prince-Édouard souligne la fête des Insulaires.
Mais pourquoi le Québec fait-il cavalier seul en ce lundi d'hiver?
Quand on y pense, les mères et les pères, ou toute autre figure parentale, ont leur fête, alors pourquoi pas la famille? Le gouvernement n'a pas vraiment de réponse à cette question existentielle.
Au cours de ces deux mandats, le premier ministre du Québec, François Legault, a bien fait comprendre à la population qu'il n'était pas le plus enclin à ajouter des jours fériés au calendrier des Québécois et des Québécoises.
Rappelons-nous, en 2022, lors du décès de la reine Élisabeth II. Le gouvernement fédéral sous Justin Trudeau avait annoncé que le jour des funérailles de la monarque allait être férié pour toute personne à l'emploi d'un organisme fédéral.
Les provinces, si elles le souhaitaient, étaient invitées à emboiter le pas. Au Québec, François Legault avait catégoriquement refusé, affirmant que cette journée allait plutôt en être une de commémoration.
Idem en 2021, lorsque le gouvernement Trudeau a voté pour modifier le Code canadien du travail et introduire la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, dédiée aux peuples autochtones et aux Premières Nations et observée depuis tous les 30 septembre.
« On n'est pas en faveur d'ajouter des journées fériées pour quelque raison que ce soit au Québec, avait-il déclaré à l'époque, affirmant que la province avait assez de jours fériés.
En 2023, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estimait que l'impact de l’ajout d’un jour férié sur l’économie du Québec était évalué à environ 750 millions de dollars.
Voici les jours fériés reconnus au Québec :
- Jour de l’An (1er janvier)
- Vendredi saint (mars ou avril)
- Journée nationale des patriotes
- Fête nationale du Québec (24 juin)
- Fête du Canada (1er juillet)
- Fête du Travail (premier lundi de septembre)
- Action de grâce (deuxième lundi d’octobre)
- Noël (25 décembre)
