Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

10 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre inoubliable

À toi les sorties à 0 $!

Une projection d'Halloween. Droite : Un mannequin de Fleurs de villes.

10 activités complètement gratuites à Québec en octobre 2025.

Destination Québec cité, @fleursdevilles | Instagram
Éditrice Junior

Pendant le mois de l’Halloween, la ville de Québec se transforme grâce à plusieurs activités gratuites et thématiques qui ajoutent une touche festive et ludique à l’ambiance charmante du coin. Tu pourras remplir ton mois d’octobre de sorties saisonnières, de partys d’Halloween et de festivals automnaux en tout genre.

À lire également : Ce spa au Québec a été nommé parmi les meilleurs au monde et le #1 au Canada

Tu peux donc appeler ta gang afin de t'assurer de ne rien manquer des plaisirs offerts par la ville, que ce soit entre ami.e.s ou en famille. Danse, jeux, costumes et bien plus sont au programme!

T'amuser à un carnaval de l'étrange

Prix : Gratuit

Quand : Du 24 au 26 octobre 2025

Adresse : Cathédrale de la Sainte-TrinitéVieux-Québec - 31, rue des Jardins, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : L’Étrange Carnaval promet encore une fois de transformer la ville en terrain de jeu mystérieux et festif. Diseuses de bonne aventure, animations pour les jeunes, jeux d’adresse, magiciens, échassiers, danse swing et bien plus étaient au rendez-vous l’an dernier, et la programmation complète de cette année sera dévoilée le 1er octobre 2025. En famille ou entre ami.e.s, prépare-toi à plonger dans le monde de l’étrange!

Site Internet de l'Étrange Carnaval

Visiter le Jardin d'automne

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours du 1er octobre au 9 novembre 2024

Adresse : Jardin Jeanne-d'Arc - Plaines d’Abraham, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Par une soirée d’automne, ose t’aventurer aux Plaines d’Abraham dans le Jardin d’Halloween au jardin Jeanne-d’Arc. Seize œuvres d’art, inspirées des contes et légendes qui hantent le célèbre parc, prennent vie pour raconter ses histoires les plus sombres. Entre ombres dansantes et créatures sculptées avec soin, une simple promenade pourrait bien te donner quelques frissons…

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et poussettes, site extérieur

Site Internet du gouvernement du Canada

Faire la fête au festival les Rendez-vous ès TRAD

Prix : Gratuit, certaines activités payantes

Quand : Du 9 au 13 octobre 2025

Adresse : La Société du domaine Maizerets - 2000, boul. Montmorency, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Plonge dans les traditions du Québec au festival Les Rendez-vous ès TRAD, où chansons, gigues, musique et danses traditionnelles sont à l'honneur, tout comme des veillées participatives, des spectacles, des ateliers pour toutes et tous et des fins de soirée musicale. L'événement a lieu dans le magnifique domaine de Maizerets et plusieurs activités sont gratuites, alors n'hésite pas à jeter un coup d'œil à la programmation pour aller y faire un tour.

Site Internet des Rendez-vous ès TRAD

Assister à des spectacles de rue

Prix : Gratuit

Quand : Du 10 au 13 octobre 2025

Adresse : Plusieurs lieux à Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Réverbère est un événement gratuit qui célèbre les arts de la rue. Ainsi, du 10 au 13 octobre, si tu te balades dans la ville, tu pourrais bien tomber sur des performances spontanées de toutes sortes. Neuf lieux particuliers deviendront des scènes éphémères, dont les jardins de l’Hôtel-de-Ville, le parc Montmorency, la place d’Armes et la place D’Youville. Toute une programmation t’attend, alors ne manque pas ça!

Page Facebook de l'événement

Jouer gratuitement à une brocante ludique

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 11 octobre 2025, de 9 h à 17 h

Adresse : Le Grand Marché de Québec - 220, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : À la brocante ludique de Sociojeux, tu peux profiter de jeux géants et d’un espace prêt-à-jouer pour t’amuser avec ta gang. Évidemment, des jeux seront aussi en vente à prix intéressant, et des exposant.e.s seront sur place avec des kiosques extérieurs pour te faire découvrir plein de concepts originaux. Cela dit, les zones de jeu sont accessibles gratuitement, alors si tu veux simplement t’amuser, ça ne te coûtera pas grand-chose.

Page Facebook de l'événement

Faire la fête en mode country

Prix : Gratuit

Quand : Le lundi 13 octobre 2025, de 10 h à 14 h

Adresse : Centre communautaire des Chutes - 4551, boul. Sainte-Anne, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Une journée de festivités en mode western est organisée au centre communautaire des Chutes lors du congé de l’Action de grâce. Les gens de tous âges pourront profiter de défis sportifs pour cowboys, d’ateliers de bricolage, d’initiations à la danse en ligne country et d’une station photo thématique.

Page Facebook de l'événement

Célébrer l'Halloween

Prix : Gratuit

Quand : Les 30 et 31octobre 2025, de 16 h 30 à 19 h 30

Adresse : Moulin des Jésuites - 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer l’Halloween comme il se doit, tu peux aller au Moulin des Jésuites et profiter d’une programmation gratuite, festive et spooky. Visite immersive du moulin, rallye, activités, concert, animation, cirque et, surtout, des bonbons divertiront les familles en quête de sorties amusantes.

Page Facebook de l'événement

Aller à un party de pugs déguisés

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 18 octobre 2025 à 13 h

Adresse : Base de Plein air de St-Foy - 3206, rue Laberge, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores les petits chiens, et encore plus quand ils sont déguisés, il y a un événement fait pour toi à Québec cet automne. Le samedi 18 octobre, la section pour chiens de la Base de plein air de Sainte-Foy organise une journée PugHalloween. Les gens ayant des pugs sont invités à se présenter avec leur pitou en costume, et un concours récompensera les plus beaux déguisements.

Page Facebook de l'événement

*Photo à titre indicatif seulement

Participer à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Prix : Gratuit

Quand : Le mardi 30 octobre 2025, dès 8 h

Adresse : Plusieurs emplacements de l'Université de Laval - 2325, rue de l'Université, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le 30 septembre, l’Université Laval t’invite à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Dès 8 h sur le Grand Axe, des activités organisées en collaboration avec Puamun Meshkenu permettront d’honorer la mémoire des enfants disparus, de soutenir les survivantes et survivants des pensionnats, et de mettre en valeur les traditions et savoirs des Premiers Peuples dans un esprit de respect et de partage.

Site Internet de l'Université de Laval

Admirer l'exposition Fleurs de Villes à Québec

Prix : Gratuit

Quand : Du 22 au 26 octobre 2025

Adresse : Place Ste-Foy - 2450, boul. Laurier, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Du 22 au 26 octobre, la Place Ste-Foy va se transformer en véritable jardin d’automne! Une exposition gratuite mettra en vedette 15 mannequins habillés de créations florales réalisées par des fleuristes locaux. Chaque tenue, faite entièrement de fleurs fraîches, rend hommage à la beauté dorée de la saison. Entre poésie, art et élégance, cet événement promet d’en mettre plein la vue aux passionné.e.s de fleurs et de design.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.

Site Internet de Fleurs de Villes

* cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 28 septembre 2025.

La photo de couverture de droite est utilisée à titre indicatif seulement.

From Your Site Articles
concerts gratuits à québecchose à faire à québecactivité gratuites à québecactivités gratuites à québecquoi faire à québecactivités gratuitesweek-end à québecactivités gratuites à faire à québecactivités à faire à québecquoi faire ce week-end à québec
Ville de QuébecCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»

Bonbons, paysages d'automne et du FUN!

8 activités d’automne à Montréal pour un premier week-end d’octobre inoubliable

Le mois de l'Halloween est arrivé!

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de septembre bien rempli

Ton portefeuille va te dire merci!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment la peine de faire une visite au magasin du dollar et comparer les prix. 💸✨

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »

Digne d'un épisode d'OD.

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de profiter d'un long week-end!

La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville

Ça, c'est si elle met la main sur son boni de 329 500! 🤑

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕

Voici les 7 provinces les plus abordables au Canada et où il fait bon vivre en 2025

Des prix abordables et une excellente qualité de vie, c'est possible!

Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes

Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱