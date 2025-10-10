10 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre inoubliable
À toi les sorties à 0 $!
Pendant le mois de l’Halloween, la ville de Québec se transforme grâce à plusieurs activités gratuites et thématiques qui ajoutent une touche festive et ludique à l’ambiance charmante du coin. Tu pourras remplir ton mois d’octobre de sorties saisonnières, de partys d’Halloween et de festivals automnaux en tout genre.
À lire également : Ce spa au Québec a été nommé parmi les meilleurs au monde et le #1 au Canada
Tu peux donc appeler ta gang afin de t'assurer de ne rien manquer des plaisirs offerts par la ville, que ce soit entre ami.e.s ou en famille. Danse, jeux, costumes et bien plus sont au programme!
T'amuser à un carnaval de l'étrange
Prix : Gratuit
Quand : Du 24 au 26 octobre 2025
Adresse : Cathédrale de la Sainte-TrinitéVieux-Québec - 31, rue des Jardins, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’Étrange Carnaval promet encore une fois de transformer la ville en terrain de jeu mystérieux et festif. Diseuses de bonne aventure, animations pour les jeunes, jeux d’adresse, magiciens, échassiers, danse swing et bien plus étaient au rendez-vous l’an dernier, et la programmation complète de cette année sera dévoilée le 1er octobre 2025. En famille ou entre ami.e.s, prépare-toi à plonger dans le monde de l’étrange!
Visiter le Jardin d'automne
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours du 1er octobre au 9 novembre 2024
Adresse : Jardin Jeanne-d'Arc - Plaines d’Abraham, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Par une soirée d’automne, ose t’aventurer aux Plaines d’Abraham dans le Jardin d’Halloween au jardin Jeanne-d’Arc. Seize œuvres d’art, inspirées des contes et légendes qui hantent le célèbre parc, prennent vie pour raconter ses histoires les plus sombres. Entre ombres dansantes et créatures sculptées avec soin, une simple promenade pourrait bien te donner quelques frissons…
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et poussettes, site extérieur
Faire la fête au festival les Rendez-vous ès TRAD
Prix : Gratuit, certaines activités payantes
Quand : Du 9 au 13 octobre 2025
Adresse : La Société du domaine Maizerets - 2000, boul. Montmorency, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Plonge dans les traditions du Québec au festival Les Rendez-vous ès TRAD, où chansons, gigues, musique et danses traditionnelles sont à l'honneur, tout comme des veillées participatives, des spectacles, des ateliers pour toutes et tous et des fins de soirée musicale. L'événement a lieu dans le magnifique domaine de Maizerets et plusieurs activités sont gratuites, alors n'hésite pas à jeter un coup d'œil à la programmation pour aller y faire un tour.
Assister à des spectacles de rue
Prix : Gratuit
Quand : Du 10 au 13 octobre 2025
Adresse : Plusieurs lieux à Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Réverbère est un événement gratuit qui célèbre les arts de la rue. Ainsi, du 10 au 13 octobre, si tu te balades dans la ville, tu pourrais bien tomber sur des performances spontanées de toutes sortes. Neuf lieux particuliers deviendront des scènes éphémères, dont les jardins de l’Hôtel-de-Ville, le parc Montmorency, la place d’Armes et la place D’Youville. Toute une programmation t’attend, alors ne manque pas ça!
Jouer gratuitement à une brocante ludique
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 11 octobre 2025, de 9 h à 17 h
Adresse : Le Grand Marché de Québec - 220, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : À la brocante ludique de Sociojeux, tu peux profiter de jeux géants et d’un espace prêt-à-jouer pour t’amuser avec ta gang. Évidemment, des jeux seront aussi en vente à prix intéressant, et des exposant.e.s seront sur place avec des kiosques extérieurs pour te faire découvrir plein de concepts originaux. Cela dit, les zones de jeu sont accessibles gratuitement, alors si tu veux simplement t’amuser, ça ne te coûtera pas grand-chose.
Faire la fête en mode country
Prix : Gratuit
Quand : Le lundi 13 octobre 2025, de 10 h à 14 h
Adresse : Centre communautaire des Chutes - 4551, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une journée de festivités en mode western est organisée au centre communautaire des Chutes lors du congé de l’Action de grâce. Les gens de tous âges pourront profiter de défis sportifs pour cowboys, d’ateliers de bricolage, d’initiations à la danse en ligne country et d’une station photo thématique.
Célébrer l'Halloween
Prix : Gratuit
Quand : Les 30 et 31octobre 2025, de 16 h 30 à 19 h 30
Adresse : Moulin des Jésuites - 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer l’Halloween comme il se doit, tu peux aller au Moulin des Jésuites et profiter d’une programmation gratuite, festive et spooky. Visite immersive du moulin, rallye, activités, concert, animation, cirque et, surtout, des bonbons divertiront les familles en quête de sorties amusantes.
Aller à un party de pugs déguisés
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 octobre 2025 à 13 h
Adresse : Base de Plein air de St-Foy - 3206, rue Laberge, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores les petits chiens, et encore plus quand ils sont déguisés, il y a un événement fait pour toi à Québec cet automne. Le samedi 18 octobre, la section pour chiens de la Base de plein air de Sainte-Foy organise une journée PugHalloween. Les gens ayant des pugs sont invités à se présenter avec leur pitou en costume, et un concours récompensera les plus beaux déguisements.
*Photo à titre indicatif seulement
Participer à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Prix : Gratuit
Quand : Le mardi 30 octobre 2025, dès 8 h
Adresse : Plusieurs emplacements de l'Université de Laval - 2325, rue de l'Université, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le 30 septembre, l’Université Laval t’invite à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Dès 8 h sur le Grand Axe, des activités organisées en collaboration avec Puamun Meshkenu permettront d’honorer la mémoire des enfants disparus, de soutenir les survivantes et survivants des pensionnats, et de mettre en valeur les traditions et savoirs des Premiers Peuples dans un esprit de respect et de partage.
Admirer l'exposition Fleurs de Villes à Québec
Prix : Gratuit
Quand : Du 22 au 26 octobre 2025
Adresse : Place Ste-Foy - 2450, boul. Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Du 22 au 26 octobre, la Place Ste-Foy va se transformer en véritable jardin d’automne! Une exposition gratuite mettra en vedette 15 mannequins habillés de créations florales réalisées par des fleuristes locaux. Chaque tenue, faite entièrement de fleurs fraîches, rend hommage à la beauté dorée de la saison. Entre poésie, art et élégance, cet événement promet d’en mettre plein la vue aux passionné.e.s de fleurs et de design.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.
Site Internet de Fleurs de Villes
* cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 28 septembre 2025.
La photo de couverture de droite est utilisée à titre indicatif seulement.